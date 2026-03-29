Elkann lo vende todo, pero da un nuevo impulso a la Juventus: el significado de la confianza depositada en Spalletti y el mercado de fichajes

En la carta a los accionistas de Exor, John Elkann también se refirió a la Juventus, una de las pocas entidades del imperio Agnelli/Elkann que siguen ubicadas físicamente en territorio italiano, tras la venta de numerosos activos. El mundo cambia, y con él cambian los intereses y los horizontes de la dinastía turinesa, vinculada desde siempre a Fiat y al sector del automóvil, pero ahora orientada hacia un futuro cada vez menos industrial y cada vez más financiero.





En este contexto, la Juventus sigue siendo, por ahora, un punto de anclaje firme con el pasado y una visión de futuro también para John Elkann, quien en los últimos meses había negado rotundamente la posibilidad de una venta, ante los insistentes rumores sobre un cambio de propiedad, rumores desencadenados por la oferta presentada (y rechazada) por el accionista minoritario Tether.





Ahora Elkann vuelve a la carga y, en la carta mencionada, además de hacer balance de la última y turbulenta etapa de la historia de la Juventus, siembra las semillas para el futuro próximo. Son unas directrices que se pueden intuir fácilmente y que, en esencia, podemos resumir en cuatro puntos: 1) no a la desvinculación por parte del accionista mayoritario; 2) Exor ha invertido, invierte y siempre estará dispuesta a apoyar a la Juventus; 3) junto al compromiso de Exor, el club debe, en cualquier caso, continuar por una senda virtuosa de sostenibilidad; 4) plena confianza en Luciano Spalletti, el único protagonista de la Juve actual mencionado en la carta, junto con el talento «generacional» Kenan Yildiz.





Y precisamente este último punto es el más interesante para la actualidad inmediata y para lo que puedan ser las próximas decisiones de mercado de la Juventus. Porque, más allá de estrategias y planes, las palabras de aprecio y confianza hacia Spalletti van directas al grano en al menos dos aspectos. El primero se refiere a la renovación del entrenador, en la que se está trabajando: en este sentido, las palabras de Elkann «pasarán por encima» de la directiva. Su significado es: Spalletti se queda, buscad vosotros la forma de poneros de acuerdo.





El segundo aspecto, estrechamente ligado al primero, se refiere al mercado, porque renovar el contrato de Spalletti significa aceptar sus indicaciones, objetivos y expectativas. Ergo: evitar la venta de los jugadores de la plantilla actual que Spalletti considera imprescindibles, y añadir calidad y experiencia a una plantilla que presenta evidentes carencias en ambas características.





El mercado de fichajes de la Juventus se orientará en torno a estos parámetros, pero el nivel con el que se llevará a cabo este trabajo depende aún de una condición decisiva: la clasificación para la próxima Champions. Le toca a Spalletti y al equipo conseguirla; una vez hecho esto, el apoyo de Exor para un mercado de fichajes importante estará garantizado.



