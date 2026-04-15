El entrenador interino Michael Carrick reconoce que el presupuesto para fichajes del próximo mercado dependerá de la posición final del United en la liga. Actualmente el equipo ocupa la tercera plaza que da acceso a la Liga de Campeones, con solo seis jornadas por disputarse.

Sobre cómo la clasificación final definirá el presupuesto de verano, Carrick afirma: «La Liga de Campeones aporta muchas cosas positivas. Es donde queremos estar. Tiene repercusiones en muchos aspectos: la permanencia de los jugadores, las incorporaciones y las finanzas.

«Obviamente, ya se trabaja en la planificación de verano. Acabar en ciertos puestos de la liga marca una gran diferencia económica. Se explora cómo mejorar la plantilla y sacar el máximo partido a lo que tenemos».