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Eli Junior Kroupi advirtió que el Arsenal es «otro nivel», mientras se especula con un traspaso de 85 millones de libras para el cotizado delantero del Bournemouth
La valoración de Kroupi se dispara de 10 a 85 millones de libras esterlinas
Kroupi, hijo del exinternacional de Costa de Marfil Elie, brilló en el Vitality Stadium tras su fichaje de 10 millones de libras (13 millones de dólares) procedente del Lorient en el verano de 2025.
Su fichaje resultó una ganga: marcó 13 goles en su primera Premier con los Cherries y les llevó a una histórica clasificación europea.
Su valor ha subido hasta los 85 millones de libras (114 millones de dólares), una cifra que garantiza talento presente y futuro.
El Arsenal lo considera para el Emirates Stadium, pues Mikel Arteta quiere reforzar la plantilla campeona de la Premier la pasada temporada.
Los Gunners han sido vinculados con el campeón del Mundial Julián Álvarez, quien sigue en el Atlético de Madrid y ya conoce la Premier tras ganar el triplete con el Manchester City.
Su fichaje rondaría las nueve cifras, por lo que el Arsenal podría buscar alternativas. Kroupi despierta gran interés: el internacional sub-21 francés marcó en casa y fuera contra los Gunners en la 2025-26.
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¿Sería Kroupi un fichaje acertado para el Arsenal?
Al ser preguntado sobre si el joven podría ser un fichaje acertado para Arteta y si pronto dará el salto a la selección absoluta de Les Bleus, el exdefensa del Arsenal y de la selección francesa Silvestre —en colaboración con Betinia— declaró aGOAL: «Jugué con su padre, así que sigo de cerca los pasos de su hijo. Fuimos compañeros en la cantera del Rennes. Ver lo que hace a su edad con el Bournemouth y la sub-21 de Francia es fantástico.
Ahora debe confirmarse en la élite, bajo mucha más presión. El Bournemouth no es el Arsenal, así que habrá que hacerle sitio.
«Si quieres abrirte paso en la selección, ya seas joven o tengas más experiencia, debes jugar cada semana. Hay que cuidar su próximo paso. Sin duda, está siendo una temporada impresionante hasta ahora».
Cómo encajaría Kroupi en una plantilla campeona de la Premier League
El Arsenal invirtió mucho en el delantero sueco Viktor Gyokeres el verano pasado, pero aún hay dudas en la posición de ‘9’.
Al ser preguntado sobre si Kroupi, más móvil, podría ser más adecuado para liderar el ataque, Silvestre añadió: «La Premier exige distintas cualidades. A veces necesitas jugadores físicamente fuertes que sean un punto de referencia arriba; otras, perfiles como este.
En la plantilla es bueno tener variedad para Mikel, sobre todo porque se criticaba que el Arsenal era demasiado predecible. Tenemos diferentes tipos de delanteros: Gabriel Jesús aporta cosas distintas a Gyokeres.
Hay que equilibrar el ataque y marcar en cualquier situación. A veces habrá que aprovechar los espacios ante un bloque bajo. Hay que ver el conjunto al hacer los fichajes».
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Contrato de Kroupi: el Bournemouth no tiene presión para venderlo.
Kroupi firmó un contrato de cinco años con el Bournemouth que lo vincula al club hasta 2030. Así, los Cherries no tienen presión para vender a uno de sus activos más valiosos.
Aun así, en las próximas semanas podrían llegar ofertas, pues el Arsenal no es el único club interesado en este dinámico delantero, quien podría brillar pronto junto a Kylian Mbappé y Michael Olise en la repleta selección francesa.
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