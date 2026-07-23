Eli Junior Kroupi advirtió que el Arsenal es «otro nivel», mientras se especula con un traspaso de 85 millones de libras para el cotizado delantero del Bournemouth

Kroupi, hijo del exinternacional de Costa de Marfil Elie, brilló en el Vitality Stadium tras su fichaje de 10 millones de libras (13 millones de dólares) procedente del Lorient en el verano de 2025.

Su fichaje resultó una ganga: marcó 13 goles en su primera Premier con los Cherries y les llevó a una histórica clasificación europea.

Su valor ha subido hasta los 85 millones de libras (114 millones de dólares), una cifra que garantiza talento presente y futuro.

El Arsenal lo considera para el Emirates Stadium, pues Mikel Arteta quiere reforzar la plantilla campeona de la Premier la pasada temporada.

Los Gunners han sido vinculados con el campeón del Mundial Julián Álvarez, quien sigue en el Atlético de Madrid y ya conoce la Premier tras ganar el triplete con el Manchester City.

Su fichaje rondaría las nueve cifras, por lo que el Arsenal podría buscar alternativas. Kroupi despierta gran interés: el internacional sub-21 francés marcó en casa y fuera contra los Gunners en la 2025-26.