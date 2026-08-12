Slot ha emitido una declaración definitiva para aclarar su postura después de mantener conversaciones con la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) para sustituir a Ronald Koeman. A pesar de ser el principal candidato para Países Bajos, Slot decidió retirarse del proceso, alegando su deseo de seguir implicado en las exigencias del día a día de la gestión de un club, en lugar de dar el salto al fútbol de selecciones en este momento de su carrera.

El exentrenador del Feyenoord quiso desmentir las informaciones que sugerían que la ruptura de las conversaciones se debió a desacuerdos económicos. En una declaración a Voetbal International, Slot dijo: "En esta etapa de mi carrera, prefiero verme cada día en el campo de entrenamiento con mis jugadores. Algo que, sencillamente, no es posible de la misma manera con una selección nacional.

"Y por eso elegí no continuar las conversaciones y no iniciar negociaciones sobre cómo podría ser un posible contrato.

"Tengo un enorme respeto por la selección nacional y por la KNVB, y solo puedo ser positivo sobre la manera profesional en que se desarrollaron las conversaciones esa semana. Por ahora, creo que el fútbol de clubes todavía tiene mucho que ofrecerme".



