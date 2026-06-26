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«Elección sentimental»: un exjugador de la selección de Escocia afirma que Neymar se mostró «apático» en su regreso con Brasil al Mundial
El emblemático delantero vuelve a los terrenos de juego
La estrella de la Seleção volvió a la selección con Carlo Ancelotti y ganó 3-0 a Escocia en Miami. El delantero ingresó a los 30 del segundo tiempo, poniendo fin a 981 días de ausencia por una grave lesión de rodilla sufrida en octubre de 2023. A pesar de la expectación, su actuación recibió duras críticas por su estado físico.
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Burley critica una selección «sentimental»
Las estadísticas indicaban que Neymar había creado tres ocasiones de gol, pero su juego no convenció al excentrocampista Burley. En declaraciones a ESPN, comentó: «Cuando Neymar entró, el público se entusiasmó y seguro que en Brasil pasó lo mismo por ver a este jugador emblemático.
Pero, vaya, si fueras João Pedro u otro jugador que se quedó fuera de la convocatoria, pensarías que fue una elección sentimental. No ha tenido muchos minutos y se le vio lento y descoordinado, como si todo le pasara de largo.
Si tienen que recurrir a él en las rondas finales, ahí estará la gran incógnita: ¿podrá entrar y marcar la diferencia ante rivales de mayor nivel? Ya le costó contra Escocia.
«Para mí, Thiago, Cunha o Endrick carecen de experiencia, y Brasil necesitará jugadores que cambien el partido desde el banquillo.
«Para mí, alinearlo fue solo una decisión sentimental».
Las lágrimas brotan tras alcanzar un hito
Tras el pitido final, el delantero lloró en el campo al terminar su larga rehabilitación. Aseguró que fue una liberación física necesaria tras casi tres años fuera de la selección.
Neymar explicó: «Me latía muy fuerte el corazón, estaba muy nervioso… ¡pero feliz! Orgulloso, todo ha salido bien. Estoy muy contento de volver a vestir la camiseta de la selección después de tres años. Físicamente estoy bien, gracias a Dios.
«Fue duro estar apartado, pero no estuve inactivo. He entrenado fuerte durante 25 días para llegar en buena forma. Estoy muy contento y satisfecho. Sentí muchas emociones al salir al campo. Pasó mucho tiempo lejos de esta camiseta, pero, gracias a Dios, todo salió bien y pude volver».
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A la Seleção le espera el partido contra Japón
Brasil lideró el Grupo C y avanzó a dieciseisavos con comodidad, manteniendo alta la moral. El lunes 29 de junio enfrentará a Japón, un rival tácticamente más exigente. Se desconoce si Ancelotti mantendrá a su creador de juego o apostará por opciones ofensivas más jóvenes.