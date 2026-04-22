El Wrexham vuelve a puestos de play-off de la Championship tras vencer al Oxford y mantiene vivo el sueño de la Premier League de Ryan Reynolds y Rob Mac

Parkinson elogió a su plantilla tras alcanzar los 70 puntos en su primera temporada en la segunda división. Subrayó que, con Ryan Reynolds y Rob Mac al frente, el ascenso sigue al alcance y que el ánimo del vestuario es óptimo.

«El sueño de la Premier sigue vivo y estamos en buena posición», afirmó Parkinson. «Solo podemos ganar; por eso tomamos las decisiones correctas desde el banquillo y sumamos otros tres puntos. Llegar a 70 puntos en nuestra primera temporada en la Championship es un gran logro y ahora queremos más. Hicimos nuestro trabajo, todos unidos».