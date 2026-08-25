El Wrexham se acerca al fichaje de Issa Kabore, del Manchester City, por 2 millones de libras, mientras Phil Parkinson suma su cuarto refuerzo del verano

Phil Parkinson está a punto de dar la bienvenida a una cara conocida de vuelta al Racecourse Ground, ya que el Wrexham ha llegado a un acuerdo con el Manchester City para el traspaso permanente de Kabore, según talkSPORT.

El internacional burkinés de 25 años pasó la temporada pasada cedido en el club galés, donde se consolidó rápidamente como una pieza vital de la unidad defensiva. Durante su etapa temporal, Kabore disputó 32 partidos en todas las competiciones y mostró su creatividad por las bandas al firmar ocho asistencias, incluidas tres en sus dos primeros encuentros de liga.



