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El Wrexham se acerca al fichaje de Issa Kabore, del Manchester City, por 2 millones de libras, mientras Phil Parkinson suma su cuarto refuerzo del verano
El Wrexham se hace con una cara conocida en una operación de 2 millones de libras
Los Dragones Rojos aseguran el regreso de una cara conocida en un acuerdo de 2 millones de libras
Phil Parkinson está a punto de dar la bienvenida a una cara conocida de vuelta al Racecourse Ground, ya que el Wrexham ha llegado a un acuerdo con el Manchester City para el traspaso permanente de Kabore, según talkSPORT.
El internacional burkinés de 25 años pasó la temporada pasada cedido en el club galés, donde se consolidó rápidamente como una pieza vital de la unidad defensiva. Durante su etapa temporal, Kabore disputó 32 partidos en todas las competiciones y mostró su creatividad por las bandas al firmar ocho asistencias, incluidas tres en sus dos primeros encuentros de liga.
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Inversión significativa para el Wrexham
El acuerdo representa una importante inversión para el Wrexham, que sigue su ascenso en la pirámide del fútbol inglés bajo la propiedad de Ryan Reynolds y Rob McElhenney.
Kabore ha pertenecido al Manchester City durante más de seis años, después de incorporarse originalmente al gigante de la Premier League procedente del club belga KV Mechelen en julio de 2020.
Sin embargo, pese a su larga vinculación con el Etihad Stadium, nunca disputó un partido oficial con el Manchester City y, en su lugar, encadenó siete cesiones distintas para ganar experiencia por toda Europa antes de encontrar un hogar en el norte de Gales.
Parkinson continúa con su agresiva campaña de fichajes de verano
Una vez se completen los trámites formales del traspaso de Kabore, se convertirá en el cuarto fichaje de un verano de fuerte inversión para los recién ascendidos a la League One. La campaña de refuerzos comenzó con la incorporación de Danny Imray, procedente del Crystal Palace, que ya ha dejado su huella al marcar el gol del empate ante el Watford. Después, el club se lanzó a por el capitán del Preston North End, Ben Whiteman, un fichaje que provocó una fricción importante en Deepdale.
Para reforzar aún más la defensa, el Wrexham también se aseguró los servicios del guardameta muy bien valorado Anthony Patterson fue fichado del Sunderland por una cantidad cercana a los 8 millones de libras. La llegada de Kabore por 2 millones de libras subraya aún más la capacidad económica que el Wrexham está dispuesto a exhibir mientras busca construir una plantilla capaz de competir en la zona alta de la tabla del Championship.
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Pruebas importantes por delante en el Racecourse Ground
La llegada de Kabore se produce en un momento crucial para el club, que se prepara para un choque de altos vuelos contra el Birmingham City el viernes por la noche. El partido, programado para las 20:00, servirá como baremo del progreso del Wrexham ante otro equipo con grandes ambiciones.
Más allá del calendario inmediato, la directiva del Wrexham sigue estando vinculada a movimientos aún más audaces antes de que se cierre el mercado de fichajes. Hay informaciones que apuntan a que el club todavía podría volver a batir su récord de traspaso para asegurarse talento de primer nivel, garantizando que el foco mundial siga firmemente puesto sobre el Racecourse Ground.
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