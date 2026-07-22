Getty Images Sport
Traducido por
El Wrexham fichará a un directivo del Newcastle para impulsar su ascenso a la Premier League
Fichaje estrella para los Red Dragons
El Wrexham, propiedad de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, busca fichar al responsable de reclutamiento del Newcastle United. Si todo avanza como se espera, Nickson se incorporará en septiembre. Este movimiento subraya la ambición del club galés de modernizar sus operaciones y ascender en el fútbol inglés.
Nickson ha pasado 15 años en St James’ Park y se le atribuyen algunos de los fichajes más exitosos de la historia reciente del Newcastle. Tras desempeñar un papel clave en el fichaje récord de Miguel Almirón en 2019, también facilitó la llegada de Joelinton, procedente del Hoffenheim, por 40 millones de libras, y la adquisición de Bruno Guimaraes, del Lyon, en 2022. Para el Wrexham, incorporar a un profesional con tanta experiencia de alto nivel supone un auténtico salto «al siguiente nivel», recordando que hace solo tres años el club jugaba en divisiones no profesionales.
- Getty Images Sport
Phil Parkinson cuenta con el respaldo de los expertos
Nickson colaborará estrechamente con el entrenador Phil Parkinson, quien siguió de cerca su fichaje desde Newcastle. Su amplia red y conocimiento del mercado serán clave en la Championship. Aunque sus funciones se definen, se prevé que supervise la estrategia de fichajes y las operaciones futbolísticas en el Racecourse Ground.
Su fichaje confirma que el Wrexham superó la competencia del recién descendido West Ham United, también interesado en el experto en transferencias. La reputación de Nickson es sólida: la directiva del Newcastle lo ha elogiado en varias ocasiones. La exdirectora Amanda Staveley lo destacó: «Contamos con un responsable de fichajes extraordinario, Steve Nickson, que lleva mucho tiempo en el club y conoce a fondo los mercados de fichajes. Gracias a él pudimos formar rápidamente un comité de fichajes».
Aprovechando los éxitos históricos en el Campeonato
El interés del Wrexham por Nickson se produce tras una racha de éxitos bajo Parkinson, que llevó al club a tres ascensos consecutivos entre 2023 y 2025. En su regreso a la segunda división tras más de cuatro décadas, los Red Dragons acabaron séptimos en la Championship y rozaron los play-offs en la última jornada, lo que confirma su capacidad para competir con los grandes y su objetivo: ascender a la máxima categoría.
Pese a ese impulso, aún no ha hecho ningún fichaje este verano. Hace poco Parkinson llevó a 28 jugadores a Estados Unidos para una gira de pretemporada que incluye duelos contra Leeds United, Liverpool y Sunderland. El técnico insiste en que el plantel necesita refuerzos para aguantar el ritmo de una liga «implacable» y lograr por fin el ascenso a la Premier League.
- AFP
La incansable lucha por la Premier League
Tras ganar 1-0 al Manchester United en un amistoso en Helsinki, Parkinson destacó la necesidad de fichar jugadores de calidad. «Tenemos que aumentar la profundidad de la plantilla para afrontar la exigente Championship», afirmó el técnico. Las hemos identificado desde principios de verano y estamos trabajando en ello». Con la incorporación prevista de Nickson, se espera que aumente significativamente la capacidad del club para fichar a jugadores de primer nivel.
La temporada del Wrexham arranca el 7 de agosto en la Carabao Cup ante el Middlesbrough y el 17 debutará en la Championship frente al Cardiff City.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias