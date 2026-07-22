El Wrexham, propiedad de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, busca fichar al responsable de reclutamiento del Newcastle United. Si todo avanza como se espera, Nickson se incorporará en septiembre. Este movimiento subraya la ambición del club galés de modernizar sus operaciones y ascender en el fútbol inglés.

Nickson ha pasado 15 años en St James’ Park y se le atribuyen algunos de los fichajes más exitosos de la historia reciente del Newcastle. Tras desempeñar un papel clave en el fichaje récord de Miguel Almirón en 2019, también facilitó la llegada de Joelinton, procedente del Hoffenheim, por 40 millones de libras, y la adquisición de Bruno Guimaraes, del Lyon, en 2022. Para el Wrexham, incorporar a un profesional con tanta experiencia de alto nivel supone un auténtico salto «al siguiente nivel», recordando que hace solo tres años el club jugaba en divisiones no profesionales.