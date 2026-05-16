El Wrexham confirma la salida de varios jugadores como agentes libres, entre ellos un delantero que jugó junto a Wayne Rooney en la selección inglesa

El Wrexham confirmó las salidas en un comunicado oficial, agradeciendo a estas figuras clave por sus recientes aportes. Los Red Dragons declararon: «Se les despide con el más sincero agradecimiento del club por su esfuerzo y contribución durante su etapa aquí».

Rodríguez se va tras marcar dos goles en la campaña de ascenso 2024-25, y Cannon se despide con 86 partidos desde su llegada del Hull City en 2022.