Nacido en Hereford, James es hijo del exdefensa semiprofesional galés Tony James, que disputó más de 500 partidos de liga en sus etapas en el Hereford United de Graham Turner, Burton Albion y Newport County. Se formó en la cantera del Birmingham City antes de debutar con el primer equipo en St Andrew's a los 17 años, y llegó a disputar 105 partidos con los Blues, incluidos 95 en el Championship.

A nivel internacional, logró su primera internacionalidad absoluta con Gales contra Croacia a los 18 años, elevando su total a 26 partidos, además de un gol contra Liechtenstein. En 2024, James se marchó a Francia para fichar por el Rennes en una operación de 4 millones de libras, según se informó, y jugó 24 partidos en la Ligue 1.

Durante su cesión en el Leicester la temporada pasada, terminó como máximo goleador del club con 11 tantos y cuatro asistencias en 34 partidos, y ganó los premios al Jugador de la Temporada otorgados por la afición y por los jugadores, además del galardón a Mejor Jugador Joven de la división.