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El Wolves completa la cesión del internacional galés Jordan James desde el Rennes
El nuevo fichaje refuerza la plantilla
El jugador de 22 años se convierte en el cuarto fichaje del verano del Wolves tras los acuerdos por Kieran Trippier, Raul Jimenez y Rafiki Said. La operación también representa la segunda incorporación cerrada desde que Cesar Peixoto asumió el cargo de entrenador en junio. El Wolves se reserva una opción para hacer permanente el traspaso del internacional galés al final de la temporada.
- NurPhoto
El entrenador elogia la versatilidad táctica
Asegurar una presencia dinámica en la sala de máquinas ha sido una pieza central de la reconstrucción veraniega de Peixoto en Molineux, y el técnico portugués cree que James aporta la mezcla ideal de físico y conocimiento de la Championship para su planteamiento táctico: «Jordan es un centrocampista box-to-box, con mucha calidad, y conoce bien la Championship, lo cual es importante para nosotros», dijo Peixoto a la web de los Wolves.
«Es un jugador listo, un jugador inteligente, y puede jugar en dos o tres posiciones en nuestra manera de jugar y nuestra estructura. Cuantos más jugadores conozcan la Championship, mejor».
El rápido progreso marca el camino
Nacido en Hereford, James es hijo del exdefensa semiprofesional galés Tony James, que disputó más de 500 partidos de liga en sus etapas en el Hereford United de Graham Turner, Burton Albion y Newport County. Se formó en la cantera del Birmingham City antes de debutar con el primer equipo en St Andrew's a los 17 años, y llegó a disputar 105 partidos con los Blues, incluidos 95 en el Championship.
A nivel internacional, logró su primera internacionalidad absoluta con Gales contra Croacia a los 18 años, elevando su total a 26 partidos, además de un gol contra Liechtenstein. En 2024, James se marchó a Francia para fichar por el Rennes en una operación de 4 millones de libras, según se informó, y jugó 24 partidos en la Ligue 1.
Durante su cesión en el Leicester la temporada pasada, terminó como máximo goleador del club con 11 tantos y cuatro asistencias en 34 partidos, y ganó los premios al Jugador de la Temporada otorgados por la afición y por los jugadores, además del galardón a Mejor Jugador Joven de la división.
- Focus Images
El debut oficial se acerca rápidamente
Peixoto estará deseando poner a James a tono cuanto antes para dar al Wolves un mayor control en la medular. La resistencia y la capacidad goleadora del galés ofrecen una ventaja muy necesaria en lo que se espera que sea un exigente maratón en la Championship. Todo apunta a que debutará pronto cuando el Wolves visite Deepdale para enfrentarse al Preston el sábado.
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