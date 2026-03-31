El viaje del Manchester United a Irlanda provoca el caos, ya que un equipo de la GAA se ve obligado a cancelar sus planes de realizar una concentración en unas instalaciones de lujo

Sin embargo, el viaje del equipo ha supuesto un gran inconveniente para el Armagh, que se proclamó campeón de fútbol gaélico de condados de toda Irlanda en 2024 y tenía previsto entrenar en las mismas instalaciones, Carton House, en el condado de Kildare, la semana anterior. Según Irish News, el Armagh se presentó en Carton House el viernes por la mañana y se encontró con que los campos estaban preparados para el fútbol inglés en lugar de para el fútbol gaélico.

Solicitaron que se volvieran a marcar las líneas del campo para su sesión de la tarde y, mientras tanto, realizaron una sesión de carrera. Sin embargo, desde el recinto les comunicaron que no podían volver a marcar el campo. Armagh sugirió entonces que lo marcaran ellos mismos, una petición que también fue rechazada por Carton House. Armagh tomó entonces la difícil decisión de abandonar la concentración y emprender el viaje de dos horas de vuelta a casa.