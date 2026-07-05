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Yosua Arya

Traducido por

«¡El Viagra me ayudó!»: Jordan Henderson bromea sobre las extrañas noticias relativas a los preparativos de Inglaterra para enfrentarse a México a gran altitud en los octavos de final del Mundial

J. Henderson
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Mexico vs Inglaterra
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Jordan Henderson restó importancia a los rumores que indicaban que la selección de Inglaterra usaba Viagra para afrontar la altitud antes de los octavos de final del Mundial contra México. Aunque el centrocampista bromeó sobre ello, tanto él como Thomas Tuchel reconocieron que las condiciones en Ciudad de México han sido un auténtico reto.

  • Inglaterra se toma a broma los extraños rumores sobre la altitud

    El seleccionador de Inglaterra, Tuchel, y el centrocampista Henderson desmintieron las especulaciones en Internet sobre el posible uso de Viagra para afrontar la altitud de Ciudad de México. El medicamento no está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), lo que avivó los rumores. Más allá de la broma, la selección inglesa ya se adapta a los 2.000 metros sobre el nivel del mar para su partido de octavos del Mundial contra México.

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  • Jordan Henderson England 2026Getty

    Tuchel y Henderson se pronuncian sobre los rumores

    Tuchel rechazó de inmediato la sugerencia, y Henderson lo convirtió en broma: «El Viagra ayudó», aunque aclaró al instante que era una broma. En la rueda de prensa previa al partido, Tuchel sonrió y desestimó las informaciones.

    «No me ha llegado ninguna información que lo respalde, así que eso no es cierto», declaró Tuchel a los periodistas.

    Henderson siguió con la broma antes de aclarar que no hablaba en serio.

    «Bueno, el Viagra ayudó, creo… ¡Es broma!», añadió.

    Ya en serio, admitió que la altitud se notaba desde la llegada: «Se siente un poco, se nota algo. Yo la noté un poco; incluso nada más aterrizar, al llegar al hotel y simplemente dar un paseo, se nota algo. Y luego hoy, en el entrenamiento, personalmente la noté quizá durante los primeros 10-15 minutos, pero una vez que el entrenamiento se puso en marcha dejé de pensar tanto en ello y me concentré únicamente en entrenar».

  • Inglaterra se niega a poner excusas

    Tuchel admitió que la altitud le provocó «un ligero dolor de cabeza» y problemas para dormir, y los jugadores sintieron la falta de oxígeno en el entrenamiento. Sin embargo, Henderson rechazó usar las condiciones como excusa.

    «Solo hemos venido a hacer nuestro trabajo: dar lo mejor de nosotros, estar unidos, competir, entregarnos por el equipo y por nuestra nación, y tratar de ganar un partido de fútbol», explicó Henderson.

    «Lo que no podemos controlar, como los horarios, la altitud o el hotel, no nos compete; solo nos toca buscar soluciones, algo que sabemos hacer. Así que nos centramos en nuestra tarea, sin excusas».

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  • TuchelGetty Images

    En Ciudad de México nos espera una gran prueba.

    Inglaterra se centra en los octavos del Mundial contra México, en el Estadio Azteca. El emblemático recinto añade peso al encuentro, mientras los anfitriones llegan con un balance impecable en el torneo.

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