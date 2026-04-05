El vestuario da la razón a Cancelo... y el Barcelona espera un regalo del Al-Hilal

Según el diario español «Sport», la escena del final del último partido contra el Atlético fue muy emotiva, ya que Cancelo apareció completamente agotado y sentado en el suelo debido a los espasmos musculares que le acosaban, mientras sus compañeros de equipo se acercaban uno tras otro para felicitarlo y celebrar una victoria que le dio al equipo «la mitad del título» de la liga, en un reconocimiento colectivo del éxito del fichaje de invierno que supuso una incorporación espectacular para el equipo, en medio de las peticiones unánimes de Flick y los jugadores para que se quedara.

João Cancelo se incorporó al Barcelona el pasado mes de enero como solución provisional, aunque Flick deseaba entonces fichar a un defensa central para suplir la ausencia de Christensen; sin embargo, la falta de convicción respecto a los candidatos disponibles llevó al director deportivo Deco a proponer esta operación, que se ajustaba al límite salarial disponible.

Aunque el portugués llegó para ayudar en la rotación de los laterales, acabó convirtiéndose en el lateral izquierdo titular, aprovechando la disminución de minutos de Balde y su posterior lesión.