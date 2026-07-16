Los rumores que apuntan a que Phil Foden podría abandonar el Manchester City este verano e incluso que se le relaciona con el nuevo Milan de Rubén Amorim resultan curiosos y, por ahora, son solo especulaciones. El técnico busca calidad en la zona de juego del mediapunta inglés, sobre todo en el centro-derecha, donde imagina a un zurdo capaz de cortar hacia adentro para rematar o dar el último pase. Pero Foden, al extender su contrato con el Manchester City, ya mostró sus intenciones. Su salario ronda los 13 millones de euros brutos por temporada y su valoración alcanza los 60-70 millones, cifras fuera del alcance del Milan de Gerry Cardinale, que además espera la salida de Rafa Leão antes de reforzar el ataque.