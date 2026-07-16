Los rumores que apuntan a que Phil Foden podría abandonar el Manchester City este verano e incluso que se le relaciona con el nuevo Milan de Rubén Amorim resultan curiosos y, por ahora, son solo especulaciones. El técnico busca calidad en la zona de juego del mediapunta inglés, sobre todo en el centro-derecha, donde imagina a un zurdo capaz de cortar hacia adentro para rematar o dar el último pase. Sin embargo, Foden renovó con el City y dejó claras sus intenciones. Su salario ronda los 13 millones de euros brutos por temporada y su valor de mercado alcanza los 60-70 millones, demasiado incluso para el ambicioso Milan de Gerry Cardinale, que antes de invertir de nuevo en ataque espera noticias sobre la salida de Rafa Leão.