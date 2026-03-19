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El Venecia se asegura el ascenso, el Palermo es una incógnita: ¿quién ascenderá a la Serie A?

Calendarios, clasificación y lo que dicen las casas de apuestas sobre la lucha por el ascenso a la Serie B

Apenas siete jornadas después de las primeras decisiones en la Serie B, la situación en lo más alto de la clasificación empieza a perfilarse. Tras concluir la última jornada entre semana de la temporada 25/26, el Venezia parece haber puesto rumbo al regreso a la Serie A tras apenas un año en la B. Giovanni Stroppa podría confirmarse como el «mago» de los ascensos y, tras la Cremonese, llevar también a los lagunares de nuevo al Olimpo del fútbol italiano. Tras un comienzo irregular, el Venezia ha encontrado su ritmo y, desde noviembre hasta hoy, solo ha perdido un partido (contra el Modena) en los últimos veinte encuentros de la Serie B. Los lagunares lideran la clasificación con tres puntos de ventaja, pero será fundamental el partido decisivo del sábado contra el segundo clasificado del campeonato, el Monza.


El equipo de Bianco, al igual que el Venezia, quiere volver inmediatamente a la Serie A confiando en las ganas de redimirse de Cutrone y en el regreso al gol de Petagna, autor de 3 goles en los últimos 3 partidos. El Frosinone sigue aferrado al tren del ascenso directo, a dos puntos del Monza y como el equipo que más jornadas ha pasado en lo más alto de la clasificación esta temporada. Pequeño bajón fisiológico para los hombres de Alvini en el último periodo que, sin embargo, no empaña la fabulosa temporada construida con un mercado de fichajes a cero en verano.


Si los tres primeros vuelan, no se puede decir lo mismo del que en agosto parecía ser el principal candidato al tan esperado regreso a la Serie A, el Palermo. No solo por el fichaje de un entrenador experto en ascensos a la Serie A como Inzaghi, sino también por la campaña de fichajes llevada a cabo en verano por el City Group. Los rosanero se mantienen a una distancia de seguridad de los equipos que disputarán las semifinales de los play-offs, pero la falta de continuidad en los resultados está minando poco a poco las posibilidades de alcanzar el ascenso directo. Tras la contundente derrota por 3-0 a manos del Monza, solo ha llegado un empate en casa contra el Juve Stabia (2-2): ahora, son seis los puntos que separan a Inzaghi de la Serie A.

  • ¿QUIÉN SE CLASIFICA PARA LOS PLAYOFFS?

    Entre la quinta y la octava posición, la lucha por una plaza en los play-offs sigue abierta.Mientras que el Catanzaro y el Modena (con un partido menos) se encuentran en una situación intermedia, entre la esperanza de alcanzar el cuarto puesto y la «tranquilidad» que les da la amplia ventaja sobre sus perseguidores, por otro lado, la Juve Stabia, el Cesena, el Avellino y el Sudtirol se disputan entre cuatro las dos últimas plazas.


    El Juve Stabia (42 puntos) sigue siendo el favorito para volver a los playoffs tras la racha de la temporada pasada, al igual que el Cesena, que se queda en 40. Sin embargo, todo esto es solo sobre el papel, ya que tanto las «avispas» como los romañoles llevan más de cinco partidos sin sumar los tres puntos. En concreto, la situación en Cesena es candente tras el despido de Mignani y la llegada sorpresa de Ashley Cole, que no ha dado el impulso esperado. En el partido entre semana, el Mantova endosó un contundente 3-0 a los bianconeri.


    La sorpresa de esta última parte de la temporada podría ser el Avellino de Davide Ballardini. El veterano entrenador, llamado para asegurar una permanencia tranquila, ha conseguido tres victorias consecutivas y ahora empieza a mirar la clasificación.

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  • EL CALENDARIO DE LOS GRANDES

    El líder, el Venezia, se jugará el ascenso a la Serie A sobre todo en la próxima jornada: el enfrentamiento con el Monza podría suponer su escapada. Después, el equipo de Stroppa será «artífice» del descenso de algunos equipos, ya que se enfrentará al Entella, al Empoli, al Bari y al Spezia, todas ellas formaciones inmersas en la lucha por evitar el descenso a la Serie C. En la última jornada, los lagunares recibirán al Palermo.


    El calendario es más complicado para el Monza, que tras el partido contra el Venecia se enfrentará al Catanzaro y al Modena, en plena lucha por los playoffs, y a los equipos de renombre en dificultades: Bari, Sampdoria y Empoli. Para el Frosinone será fundamental, tanto para el ascenso como para el crucial tercer puesto de cara a los playoffs, el partido del 10 de abril contra el Palermo. No hay ningún enfrentamiento contra los primeros de la tabla, solo contra el Modena.


    Capítulo Palermo. El equipo de Inzaghi sigue en la lucha por el ascenso directo a la Serie A, pero todo dependerá del partido contra el Frosinone y de la última jornada contra el Venezia. Enfrentamiento peligroso también en la penúltima jornada, cuando los rosanero reciban al Catanzaro.

  • ¿QUIÉN GANA LA B SEGÚN LAS CASAS DE APUESTAS?

    Para las casas de apuestas, el gran favorito sigue siendo, obviamente, el Venezia, cuya victoria en la Serie B se cotiza entre 1,35 y 1,45. Le sigue de cerca, aunque a una distancia de seguridad a pesar de los solo tres puntos de diferencia, el Monza, cuya victoria se pagaría entre 3 y 3,25. El Frosinone se sitúa en cifras de dos dígitos, entre 10,00 y 12,00. Muy lejos queda el Palermo, que tras los últimos resultados negativos se sitúa entre 40,00 y 50,00.