El velocista británico Adam Gemili se incorpora al Chelsea tras retirarse del atletismo

Tras una etapa en el Dagenham & Redbridge, se pasó al atletismo, hasta convertirse en uno de los velocistas más laureados de la historia de Gran Bretaña. Ahora se une al cuerpo técnico del Chelsea para ayudar a desarrollar a la próxima generación de talentos de Cobham. Esta transición supone un cambio significativo para Gemili, quien pretende aprovechar su potencia explosiva de talla mundial para mejorar las cualidades físicas de los jugadores juveniles del Chelsea.

««Solo soy un chico normal de Dartford, no crecimos con mucho», dijo Gemili, según cita Sky Sports. «Simplemente trabajamos duro y me dediqué a mi deporte. Solo espero que uno o dos de ellos [los jugadores de la cantera] se inspiren en eso y digan: "¿Sabes qué? No importa si no puedo hacerlo de esta manera, siempre encontraré una forma de tener éxito". No importa lo que hagas. Mi historia es mía y espero que muchos de estos chicos puedan crear sus propias historias. El conocimiento es poder y, si soy capaz de enseñar a estos chicos todo lo que sé, podré morir feliz».