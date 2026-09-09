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¡El VAR se equivocó! La Premier League ADMITE un grave error arbitral en la victoria del Arsenal sobre el Aston Villa
Saka marca, pero el VAR pasa por alto el drama final
El Arsenal logró una ajustada victoria por 1-0 sobre el Aston Villa en Villa Park el mes pasado, con Bukayo Saka marcando el gol decisivo en la segunda parte. Sin embargo, el partido terminó con polémica en los últimos minutos cuando Maatsen se lanzó al suelo para entrarle a Bruno Guimaraes durante el tiempo añadido, sin llegar a tocar el balón.
El árbitro Jarred Gillett desestimó las protestas y decidió no señalar penalti. James Bell, el VAR del partido, revisó las imágenes, pero optó por mantener la decisión inicial tomada sobre el terreno de juego, lo que dejó frustrados a los visitantes pese a sumar los tres puntos.
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El panel del KMI expone qué es un «error claro y obvio»
Tras una revisión de la acción del fin de semana, el Panel KMI concluyó que los árbitros cometieron un error. Determinó que Maatsen cometió una infracción merecedora de tarjeta que justificaba un penalti.
«El panel consideró que debería haberse señalado un penalti sobre el terreno de juego por la entrada temeraria de Maatsen sobre Guimaraes», declaró el panel en la página web oficial de la Premier League. «Hubo contacto claro sobre la pierna de apoyo del atacante y Maatsen no tocó el balón. También consideró que el VAR debería haber intervenido, ya que no señalar penalti fue un error claro y manifiesto. El panel entendió que la entrada fue temeraria y que, por tanto, debería haberse mostrado una segunda amonestación».
Posteriormente, la Premier League publicó un comunicado en el que abordó la falta de intervención. «Uno de los principios futbolísticos de la Premier League es mantener un umbral alto para la intervención del VAR», explicó el organismo. «El VAR no está para rearbitrar las jugadas y se requieren pruebas claras para alcanzar ese umbral elevado en intervenciones subjetivas, teniendo en cuenta lo que el fútbol espera. Aplicar un umbral alto para intervenir también ayuda a mejorar la coherencia en la toma de decisiones del VAR.
«Sin embargo, en este caso, se consideró que debería haberse señalado un penalti sobre el terreno de juego tras una entrada temeraria, y que se había alcanzado el umbral para la intervención del VAR. Como resultado, el VAR debería haber intervenido para recomendar una revisión sobre el terreno de juego por un error claro y manifiesto.
«Además, el panel consideró que Maatsen debería haber visto una segunda tarjeta amarilla por la entrada sobre Guimaraes, al entender que fue temeraria. En esta situación, si el VAR hubiera recomendado una revisión sobre el terreno de juego, el árbitro habría mantenido todas las opciones, incluida la posibilidad de mostrar a Maatsen una segunda tarjeta amarilla».
El alto umbral de intervención fracasa
El incidente pone de relieve el debate en curso en torno a la aplicación de la tecnología de vídeo en la Premier League. Al abordar el error, el organismo rector emitió un comunicado en el que detalló sus procedimientos habituales.
«Uno de los Principios del Fútbol de la Premier League es mantener un umbral alto para la intervención del VAR», decía el comunicado. «El VAR no está para volver a arbitrar las acciones y se requieren pruebas claras para alcanzar ese umbral alto en intervenciones subjetivas, teniendo en cuenta lo que el fútbol espera. Aplicar un umbral alto para la intervención también ayuda a mejorar la consistencia en la toma de decisiones del VAR».
A pesar de insistir en la consistencia, la liga admitió que este enfoque acabó perjudicando a los hombres de Arteta. El comunicado continuó: «Sin embargo, en este caso, se consideró que debería haberse señalado un penalti sobre el terreno de juego tras una entrada temeraria, y que se había alcanzado el umbral para la intervención del VAR. Como resultado, el VAR debería haber intervenido para recomendar una revisión a pie de campo por un error claro y manifiesto.
«Además, el panel consideró que Maatsen debería haber visto una segunda tarjeta amarilla por la acción sobre Guimaraes, al estimarla temeraria.
«En esta situación, si el VAR hubiera recomendado una revisión a pie de campo, el árbitro habría conservado todas las opciones, incluida la posibilidad de mostrar a Maatsen una segunda tarjeta amarilla».
- Paul Marriott
Los hombres de Arteta siguen adelante
A pesar del error arbitral, el Arsenal logró salir de Villa Park con una victoria vital, manteniendo intacto su impulso de inicio de temporada. El conjunto londinense dio continuidad a ese resultado y posteriormente derrotó al Chelsea por 2-1 en su tercer partido de liga de la temporada.
Mientras tanto, el Aston Villa puede considerarse afortunado de que Maatsen evitara la tarjeta roja, lo que le permitió seguir estando disponible para ser seleccionado. Sin embargo, el foco seguirá puesto en los árbitros del partido y en el VAR durante las próximas semanas, a medida que aumenta la presión para ofrecer decisiones coherentes.
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