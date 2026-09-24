AFP
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El VAR anula un gol a Cristiano Ronaldo por fuera de juego y João Félix da la victoria a Portugal
Joao Félix golpea pronto para Portugal
Portugal ha comenzado su campaña en el Grupo 4 de la Liga A de la Liga de Naciones con una victoria por 1-0 ante Gales en el Estadio Jose Alvalade. Según The Athletic, fue una actuación meritoria de un Gales mermado, pero los anfitriones acabaron sumando los tres puntos.
El momento decisivo llegó en el minuto 22, cuando Nuno Mendes avanzó con el balón y encontró a Joao Felix desmarcado fuera del área. Felix sacó un disparo con la derecha que tocó claramente en Ben Davies, lo que dejó al portero Danny Ward reaccionando tarde y sin poder evitar que el balón acabara en la red.
A Ronaldo le niegan goles históricos
Mientras Félix celebraba, Cristiano Ronaldo vivió una noche notablemente frustrante de cara a gol. Ronaldo falló una gran ocasión a bocajarro al inicio del partido antes de que Bruno Fernandes filtrara un magnífico balón a la espalda de la defensa galesa en el minuto 59.
Ronaldo empujó el balón raso al palo largo y pensó que había marcado su 147.º gol internacional con Portugal. Sin embargo, su alegría terminó rápidamente, ya que el tanto fue anulado por fuera de juego tras una revisión del VAR. En consecuencia, Ronaldo no logró acortar el camino hacia su objetivo final de alcanzar los 1.000 goles en su carrera, y sigue estancado por ahora en 979 tantos.
Los cambios y los problemas en ataque
Minutos después de su gol anulado, Ronaldo fue sustituido por Goncalo Ramos en el minuto 67, ya que el seleccionador Roberto Martinez optó por refrescar la línea de ataque. A pesar de generar dos grandes ocasiones y registrar 23 remates en total durante el partido, Portugal tuvo dificultades para sentenciar el encuentro.
Gales se mantuvo sólido en defensa, con 15 despejes y 52 recuperaciones para seguir con vida en el partido. Ward realizó cuatro paradas para mantener al equipo visitante con opciones, pero a Gales le faltó calidad ofensiva para encontrar el empate y solo logró un disparo a puerta en sus cinco intentos a lo largo del encuentro.
- Getty Images Sport
¿Qué viene después en el Grupo 4?
Tras esta ajustada victoria, Portugal centrará ahora su atención en un duelo crucial contra Noruega el domingo para decidir el líder del grupo. Noruega ha preparado una batalla por la supremacía del Grupo 4 tras asegurar una victoria por 3-2 sobre Dinamarca, liderada por Erling Haaland.
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