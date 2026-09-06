La tensión aumentó aún más dentro del área, lo que derivó en una acción polémica en la que se vieron implicados Gabriel y Martinez. Tras un envío raso, Gabriel cayó al suelo mientras forcejeaba por el balón con Jorrel Hato. Cuando Gabriel lanzó la pierna para empujar la pelota hacia la portería mientras estaba en el suelo, su bota impactó con fuerza en la cara de Martinez.

El guardameta quedó dolorido y necesitó asistencia médica sobre el terreno de juego. Pese a la entrada temeraria, el árbitro Chris Kavanagh optó por no mostrar ninguna tarjeta.

La Premier League explicó después que una revisión del VAR respaldó la decisión tomada sobre el campo, ya que se consideró que Gabriel no había incurrido en juego brusco grave.



