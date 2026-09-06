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El VAR anula el gol del empate de Riccardo Calafiori, pero Gabriel se libra de la tarjeta roja en el dramático derbi londinense
Ventaja temprana del Chelsea y frustración con el VAR
Un vibrante derbi londinense de la Premier League vio cómo el Chelsea se adelantó por sorpresa en el segundo minuto gracias a una volea de Morgan Rogers. El Arsenal creyó haber respondido rápido en el minuto 12, cuando Calafiori empujó el balón al fondo de la red tras un barullo en el área.
Sin embargo, el VAR intervino para anular el gol. Las repeticiones confirmaron que Ezri Konsa estaba en posición de fuera de juego cuando Calafiori realizó su disparo, y el balón incluso pudo haber tocado en Konsa antes de entrar en la portería.
Gabriel se libra del castigo por una bota en la cara
La tensión aumentó aún más dentro del área, lo que derivó en una acción polémica en la que se vieron implicados Gabriel y Martinez. Tras un envío raso, Gabriel cayó al suelo mientras forcejeaba por el balón con Jorrel Hato. Cuando Gabriel lanzó la pierna para empujar la pelota hacia la portería mientras estaba en el suelo, su bota impactó con fuerza en la cara de Martinez.
El guardameta quedó dolorido y necesitó asistencia médica sobre el terreno de juego. Pese a la entrada temeraria, el árbitro Chris Kavanagh optó por no mostrar ninguna tarjeta.
La Premier League explicó después que una revisión del VAR respaldó la decisión tomada sobre el campo, ya que se consideró que Gabriel no había incurrido en juego brusco grave.
Havertz marca para empatar el partido
A pesar de la polémica por la entrada no sancionada y el gol anulado anteriormente, el Arsenal acabó encontrando la forma de igualar el marcador. En el minuto 25, Havertz recibió el balón en el carril derecho, avanzó junto al borde del área y sacó un disparo con la izquierda hacia portería. El potente remate se coló entre las yemas de los dedos de Martinez para poner el 1-1 ante el exclub del atacante alemán. El empate devolvió la inercia a favor del Arsenal al término de la primera parte.
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Odegaard asegura la ventaja mientras el Arsenal sigue apretando
El Arsenal capitalizó su impulso poco después del descanso y se puso con 2-1 en el minuto 50 gracias a una definición certera de Martin Odegaard. Tras este caótico derbi londinense, ambos clubes buscarán construir sobre sus actuaciones y afirmar su dominio en sus próximos compromisos. Con los ánimos caldeados y el VAR muy presente, lo que queda de la campaña de la Premier League promete todavía más drama.
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