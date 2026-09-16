Aunque las conversaciones siguen en una fase inicial, la posibilidad de que el veterano entrenador regrese a España se considera una opción realista. Una fuente autorizada confirmó a MARCA que nombrar al técnico conocido como El Vasco se considera firmemente "posible".

Aguirre siempre ha visto con buenos ojos entrenar en La Liga, donde cuenta con una amplia trayectoria en seis clubes diferentes, entre ellos Osasuna, Atlético de Madrid, Espanyol, Zaragoza, Leganés y Mallorca.