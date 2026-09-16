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Adhe Makayasa

Traducido por

El Valencia inicia conversaciones con el exseleccionador de México Javier Aguirre mientras intensifica la búsqueda de un nuevo entrenador

Javier Aguirre Onaindía
Valencia
Primera División
Mexico
World Cup
C. Corberan

Javier Aguirre se ha convertido en uno de los principales candidatos para el banquillo vacante del Valencia después de que se iniciaran conversaciones exploratorias entre ambas partes. Los dirigentes del club actuaron con rapidez para ir a por el exseleccionador de México tras la destitución de Carlos Corberan, al considerar que el veterano entrenador tiene el carácter y la trayectoria necesarios para sacar al club de sus problemas iniciales.

  • Los dirigentes de Mestalla contactan con Aguirre

    Según MARCA, el Valencia se ha puesto en contacto con los representantes de Aguirre para explorar la posibilidad de nombrar al experimentado técnico. El recién nombrado director deportivo Braulio Vazquez considera al 67 años como un candidato ideal, citando su fuerte liderazgo y su contrastada trayectoria. El movimiento se produce tras la destitución de Corberan, que sumó solo un punto en sus primeros cinco partidos de liga.

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    El técnico mexicano, considerado una posibilidad

    Aunque las conversaciones siguen en una fase inicial, la posibilidad de que el veterano entrenador regrese a España se considera una opción realista. Una fuente autorizada confirmó a MARCA que nombrar al técnico conocido como El Vasco se considera firmemente "posible".

    Aguirre siempre ha visto con buenos ojos entrenar en La Liga, donde cuenta con una amplia trayectoria en seis clubes diferentes, entre ellos Osasuna, Atlético de Madrid, Espanyol, Zaragoza, Leganés y Mallorca.

  • La gran experiencia atrae a pretendientes

    Aguirre está sin club desde que llevó a México a octavos de final del Mundial de 2026, donde fue eliminado por Inglaterra. El exseleccionador del Tri rechazó previamente propuestas de Ecuador y Corea del Sur, y optó por tomarse un descanso tras aquella exigente campaña. Mientras tanto, el Valencia contactó inicialmente con el exentrenador del Barcelona Ernesto Valverde, pero centró toda su atención en Aguirre después de que esa propuesta fuera rechazada.

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  • imago-sport-1083366684.jpgZUMA Press Wire

    El entrenador interino lidera la transición

    El técnico interino Oscar Sanchez, que guio al equipo hacia una victoria por 1-0 sobre el Alavés el martes, seguirá en el banquillo para el duelo de este fin de semana contra la Real Sociedad. En lugar de precipitar un nombramiento, los dirigentes del club planean cerrar la transición en el banquillo durante el próximo parón internacional. Esa victoria entre semana elevó al Valencia hasta la 17.ª posición con cuatro puntos, mientras continúan los preparativos para un nombramiento permanente.

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