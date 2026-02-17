El United Strand alcanza el hito de los 500 días del reto del corte de pelo tras negarse a cortárselo por el empate del Manchester United con el West Ham

En octubre de 2024, nació el canal The United Strand, con Ilett sentado frente a una cámara y afirmando que no se cortaría el pelo hasta que el United ganara cinco partidos consecutivos. Desde entonces, los Red Devils han pasado por tres entrenadores diferentes, una serie de altibajos, pero nunca han sido capaces de cumplir su objetivo.

El gol de Tomas Soucek marcó la diferencia entre poder cortarse por fin el pelo o tener que seguir dejándolo crecer.

La campaña de The United Strand no tuvo mucho éxito al principio, pero a medida que pasaban los meses y su pelo se hacía más largo y llamativo, los aficionados al fútbol se interesaron mucho por su aventura.

En todas las plataformas, Ilett ha acumulado miles de seguidores y ha creado una marca propia. Ha protagonizado anuncios publicitarios y ha trabajado con grandes empresas a medida que su causa se extendía por todo el mundo.