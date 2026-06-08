En medio del debate público sobre la convocatoria de Sané —quien, tras la lesión de Lennart Karl y su gol ante Estados Unidos en el amistoso inicial, tiene buenas opciones de ser titular con Alemania—, el capitán de la DFB habló en la revista «kicker» de una «convocatoria merecida» para el equipo de Julian Nagelsmann.
Traducido por
«¡El único problema de Leroy es incluso algo positivo!» Ilkay Gündogan sale en defensa de Sane, objeto de críticas, antes del inicio del Mundial
«La temporada de Leroy ha sido muy parecida a la mía: agitada y con altibajos. Lo decisivo es que no solo empezó bien, sino que también terminó bien y supo salir airoso de situaciones difíciles. Sé lo duro que trabaja y se merece estar ahí», explicó Gündogan.
Eso sí, admitió que su “único problema” es que “a veces se nota demasiado su enfado cuando algo no sale bien en el partido”. Pero, aclaró, “eso es hasta positivo”. «Porque muestra justo lo contrario de lo que la gente dice de él. A menudo se le etiqueta, pero creo que eso significa que no le da igual, que sobre todo se enfada más consigo mismo».
La convocatoria de Sané generó escepticismo entre aficionados y expertos. El jugador de 30 años llega de una temporada irregular en el Galatasaray, donde marcó o asistió en 16 goles en 43 partidos. Sin embargo, no mostró la mejora de rendimiento que exigía Nagelsmann en una liga más débil, y terminó perdiendo la titularidad en el campeón turco.
- getty
Selección alemana: Sane debería ser titular contra Curazao
Sin embargo, las cifras muestran que Sané no terminó bien la temporada. Tras su expulsión en el derbi de Estambul en la jornada 25, solo aportó dos tantos en siete partidos hasta el título. Aun así, jugó casi todos los minutos. Como suplente, asistió a Undav en la victoria 2-1 sobre Ghana en marzo.
Ante Estados Unidos marcó el gol de la victoria el sábado, tras un partido anterior discreto. La baja de Karl sugiere que será titular el domingo contra Curazao. Como alternativa clásica en la derecha, Nagelsmann cuenta con Jamie Leweling, del VfB Stuttgart, ya que el sustituto de Karl, Assan Ouedraogo, prefiere el centro del campo. Además, Kai Havertz, titular fijo, podría desplazarse a la banda derecha y dejar espacio en el centro del ataque para Deniz Undav o Nick Woltemade.
Leroy Sané: datos de rendimiento y estadísticas con la selección alemana
Partidos 76 Goles 17 asistencias Asistencias 11