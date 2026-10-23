Dier disputó 365 partidos con el Tottenham a lo largo de nueve años y medio, en los que sacó partido a su polivalencia. Puede jugar como central o en el centro del campo, además de ocupar un lateral si es necesario.

Esas cualidades fueron valoradas en la capital inglesa, mientras sumaba 49 partidos con la selección absoluta de Inglaterra, pero no todo el mundo estaba convencido de que el jugador formado en la cantera del Sporting tuviera la regularidad necesaria para competir al máximo nivel.

Sin embargo, Dier siempre ha trabajado duro para mejorar y se ha enorgullecido de ser el mejor compañero de equipo posible. Esas cualidades nunca pasaron desapercibidas para Harry Kane, máximo goleador histórico del Tottenham.

El prolífico delantero dejó el Tottenham en 2023 para marcharse al Bayern de Múnich en busca de los grandes títulos que se le resistían, y le alegró reencontrarse con una cara conocida en enero de 2024. Dier se proclamó campeón de la Bundesliga junto a Kane y, por el camino, firmó un contrato definitivo.

Su etapa en Alemania acabó antes de lo previsto, pero el Mónaco aprovechó para ficharlo como agente libre en el verano de 2025 y sacar partido a su amplia experiencia en el Stade Louis II.

Allí ha lucido el brazalete de capitán y, a sus 32 años, se ha asentado sin problemas en el centro de la defensa. Su historia de redención ha continuado en el fútbol francés.