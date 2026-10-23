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«El único lugar donde los aficionados no conocen a los jugadores»: Eric Dier disfruta de una «bonita historia» mientras una exestrella del Mónaco celebra el resurgir del exdefensa del Tottenham
Nueve años en el Tottenham seguidos de un título con el Bayern junto a Kane
Dier disputó 365 partidos con el Tottenham a lo largo de nueve años y medio, en los que sacó partido a su polivalencia. Puede jugar como central o en el centro del campo, además de ocupar un lateral si es necesario.
Esas cualidades fueron valoradas en la capital inglesa, mientras sumaba 49 partidos con la selección absoluta de Inglaterra, pero no todo el mundo estaba convencido de que el jugador formado en la cantera del Sporting tuviera la regularidad necesaria para competir al máximo nivel.
Sin embargo, Dier siempre ha trabajado duro para mejorar y se ha enorgullecido de ser el mejor compañero de equipo posible. Esas cualidades nunca pasaron desapercibidas para Harry Kane, máximo goleador histórico del Tottenham.
El prolífico delantero dejó el Tottenham en 2023 para marcharse al Bayern de Múnich en busca de los grandes títulos que se le resistían, y le alegró reencontrarse con una cara conocida en enero de 2024. Dier se proclamó campeón de la Bundesliga junto a Kane y, por el camino, firmó un contrato definitivo.
Su etapa en Alemania acabó antes de lo previsto, pero el Mónaco aprovechó para ficharlo como agente libre en el verano de 2025 y sacar partido a su amplia experiencia en el Stade Louis II.
Allí ha lucido el brazalete de capitán y, a sus 32 años, se ha asentado sin problemas en el centro de la defensa. Su historia de redención ha continuado en el fútbol francés.
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Los gigantes de la Ligue 1 valoran la experiencia y la versatilidad de Dier
Grimandi, exestrella del Mónaco, que habló en colaboración con talkSPORT Bet Online Slots, declaró a GOAL al ser preguntado por el impacto de Dier en el Principado: «Pasó por un momento difícil porque, incluso en el Mónaco, la temporada pasada fue bastante complicada para él, y jugó bien.
»Hizo una buena temporada y es capitán. Creo que jugó junto a [Sadibou] Sane. Sane es un gran jugador, un joven talento. La temporada pasada estaba en el Metz y me sorprende porque en pocos meses ha demostrado mucha calidad. Creo que se entienden bien.
»He oído que en el Mónaco aprecian mucho a Dier. Es una pena porque perdieron el fin de semana. Hasta entonces estaban invictos esta temporada, pero cayeron por 1-0.
»Es una bonita historia. Pasó por un momento difícil y ahora parece estar construyéndose una buena vida como capitán y jugando en el Mónaco».
Cómo es vivir y jugar en el Principado de Mónaco
Hay pocos lugares mejores que Mónaco para jugar al fútbol. Grimandi, que pasó seis años allí antes de ganar dos veces la Premier League con el Arsenal, cuenta cómo es la vida en esa parte del mundo: «Mónaco es el único lugar de Europa donde los jugadores conocen a los aficionados y los aficionados no conocen a los jugadores. Eso es lo que se dice a veces.
«La vida es muy tranquila. Ahora ha cambiado porque es un poco más popular, pero puedes ir a Mónaco sin ningún problema. Puedes pasear por la calle, nadie te reconocerá, tienes calidad de vida y seguridad.
«Es bueno cuando tienes 32 años y también cuando eres joven. Aunque a veces es un poco complicado si esperas más del fútbol. Es un lugar fantástico para vivir.
«Creo que a los jugadores ingleses les gusta mucho Mónaco. Recuerdo que, cuando estaba en el Arsenal, la mayoría de los jugadores ingleses me hacían muchas preguntas sobre Mónaco. Por supuesto, es un buen momento para que él viva allí».
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El ambicioso Dier aún tiene mucho fútbol por delante
Dier firmó un contrato de tres años al incorporarse al Mónaco, por lo que le quedan algo más de 18 meses de contrato. La pasada temporada sufrió problemas en la pantorrilla y en los isquiotibiales, que limitaron su participación a solo 13 partidos en todas las competiciones.
Sin embargo, el futbolista nacido en Inglaterra y criado en Portugal ha dejado una buena impresión. Es un profesional ejemplar que sirve de inspiración a jugadores como Lamine Camara y Ansu Fati, y creerá que aún le quedan muchas aventuras por vivir antes de colgar las botas definitivamente.
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