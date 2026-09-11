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Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

¿El último intento de gloria de Cristiano Ronaldo? Al-Nassr lidera la ofensiva saudí por el dominio de la Liga de Campeones de Asia

C. Ronaldo
J. Felix
Al Nasr FC
1ª División
Al-Ain vs Al Nasr FC
Al-Ain
AFC Liga de Campeones
Al Hilal
Al Ahli

Todo está preparado para lo que podría ser la última oportunidad de Cristiano Ronaldo de conquistar Asia, ya que la Liga de Campeones de la AFC se prepara para arrancar la próxima semana. Después de que la Saudi Pro League haya invertido miles de millones para transformar el panorama regional, Al-Nassr y sus rivales nacionales están decididos a mantener el trofeo más prestigioso del continente en Riad o Yeda.

  • Los gigantes saudíes apuntan al dominio

    La última edición de la Liga de Campeones Élite de la AFC comienza la próxima semana, con cinco clubes de Arabia Saudí en primera línea tras gastar más de 2.000 millones de dólares desde 2023. Al-Nassr, reforzado con Ronaldo y Joao Felix bajo las órdenes del nuevo entrenador Ange Postecoglou, aspira a conquistar un título continental después de acabar subcampeón de la secundaria Liga de Campeones Dos de la AFC la temporada pasada. Mientras tanto, el vigente campeón Al-Ahli busca una tercera corona consecutiva con el inicio de la acción en la zona oeste.

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  • Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Joao Felix apunta a un pleno de títulos

    El delantero del Al-Nassr Felix ha dejado clara su determinación de conquistar todos los grandes títulos posibles esta temporada junto a su legendario compatriota.

    Destacando la mentalidad ganadora dentro de la plantilla de Riad, el internacional portugués declaró a The Associated Press: "Tenemos una plantilla realmente buena, una plantilla amplia, nuestro objetivo es ganar todas las competiciones que podamos. Queremos ganar la liga, la copa y la Liga de Campeones, todo. No jugamos para soñar, jugamos para ganar".

    Esa ambición incansable fue compartida por el capitán del Al-Ahli, Edouard Mendy, que sigue con ganas de ampliar el reinado continental de su equipo: "Este es el club más grande de Arabia Saudí y Asia y haremos todo lo posible para ganar. El año pasado ganamos la Liga de Campeones y tendremos que utilizar todas las cosas que hicimos entonces para tener éxito esta vez también. Estamos construyendo año tras año".

  • Los rivales de Riad invierten mucho

    La competición en la zona oeste se ha intensificado aún más después de que los rivales locales de Al-Hilal se gastaran más de 200 millones de dólares en estrellas de la Premier League como Ollie Watkins, Gabriel Martinelli y Crysencio Summerville. Junto a Al-Ittihad y al Al-Qadsiah de los debutantes de Brendan Rodgers, las tensiones geopolíticas regionales han obligado a ambos representantes iraníes a disputar sus partidos como locales en territorio neutral. En la zona este, las potencias tradicionales de Japón y Corea del Sur preparan una dura resistencia para desmantelar el dominio de los clubes del Golfo.


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    Comienzan las batallas de la zona oeste

    Al-Nassr afronta una dura prueba en su estreno cuando viaje para medirse al conjunto emiratí Al Ain en la primera jornada de la zona oeste el martes. En otros partidos, Al-Ahli se prepara para recibir al Pakhtakor, mientras que Esteghlal y Tractor disputarán sus encuentros inaugurales en sedes neutrales en medio de la creciente inestabilidad regional. Los ocho primeros de cada zona avanzarán finalmente a los octavos de final para luchar por la supremacía absoluta en Asia.

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