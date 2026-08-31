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¡El último baile ha terminado! Lionel Messi confirma su retirada del fútbol internacional tras la derrota de Argentina en la final del Mundial
Una emotiva despedida de Argentina
En un momento que ha sacudido a la comunidad futbolística mundial, Messi ha confirmado que ya no vestirá las famosas franjas azules y blancas de su selección. El anuncio llega después de una ajustada derrota por 1-0 ante España en la prórroga durante la final del Mundial, un partido que resultó ser el capítulo final de su odisea internacional.
A través de las redes sociales para compartir la noticia con sus millones de seguidores, la estrella nacida en Rosario expresó lo difícil que fue su elección. En su cuenta oficial de Instagram, Messi escribió: "Después del tiempo que ha pasado desde la final, y tras pensarlo mucho, quiero hacer saber a todo el mundo que me retiro de la selección. Fue una decisión que dolió, y todavía duele en lo más profundo, pero entiendo que ha llegado el momento".
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Reflexionando sobre una carrera de récord
La salida de Messi marca el final de una era estadística que quizá nunca vuelva a ser superada por otro jugador argentino. A lo largo de una carrera de más de 20 años, acumuló 207 partidos, lo que le sitúa segundo en la lista histórica de internacionalidades masculinas.
Su registro goleador es igual de asombroso, ya que vio puerta 125 veces con su país. Aunque deja la escena internacional, la marcha del icono deja un vacío irreemplazable en un equipo al que ha capitaneado con distinción tanto en tiempos de triunfo como de turbulencia.
El delantero se mostró especialmente emotivo al hablar del legado que deja y del talento que espera entre bastidores. Continuó su comunicado diciendo: "Queda poco y se van cerrando etapas, y esta es una que me duele muchísimo. Amo, amé y siempre amaré estar en la Selección. Me vacié, no tengo más para dar y, además, vienen detrás chicos muy grandes que merecen estar ahí. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a echar mucho de menos escucharos desde dentro".
Un legado de títulos y gloria
Aunque la derrota final ante España fue un trago amargo, el legado internacional de Messi quedó firmemente consolidado en 2022, cuando lideró a Argentina hacia su tercer título del Mundial en Qatar. Sus actuaciones en ese torneo le valieron el premio al mejor jugador del torneo, un logro que también consiguió en 2014, cuando Argentina alcanzó la final en Brasil.
Más allá del Mundial, Messi fue fundamental para poner fin a la larga sequía de títulos de Argentina al ganar la Copa América en 2021, seguida por la victoria en la Finalissima en Wembley.
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Un viaje inolvidable
La estrella del Inter Miami se tomó un momento para dar las gracias a quienes le apoyaron durante el camino, y señaló: "Gracias a mi familia por estar siempre ahí, por acompañarme en este camino tan bonito pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y directivos con los que me tocó compartir. Me llevo recuerdos inolvidables y momentos vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles dado, junto a mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! ¡Gracias, Dios, por hacerme argentino! ¡Vamos, Argentina!"
En una nota final adjunta a su publicación de retirada, Messi reveló que en realidad había tomado su decisión poco después de que concluyera el torneo, pero que las circunstancias personales habían reforzado su determinación. Añadió: "Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy, después de lo que pasó con mi padre, estoy más convencido que antes".
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