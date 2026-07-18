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Lionel MessiGetty Images
Yosua Arya

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¿El último baile de Lionel Messi? El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, responde a los rumores sobre su retirada antes de la final del Mundial contra España

L. Messi
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Lionel Scaloni se ha negado a especular sobre el futuro de Lionel Messi con la selección antes de la final del Mundial contra España. El seleccionador argentino insiste en que solo el capitán sabe si seguirá tras el torneo, mientras crecen los rumores sobre su posible retirada.

  • Scaloni deja la decisión sobre Messi en manos del capitán

    Argentina juega la final del Mundial ante España mientras crecen las especulaciones sobre si será el último partido de Messi con la selección. En una rueda de prensa celebrada el viernes en Nueva York, Scaloni admitió no saber qué planea hacer su capitán tras el torneo.

    Pese a ello, Messi, de 39 años, ha firmado ocho goles y cuatro asistencias, y lidera la carrera por la Bota de Oro junto al francés Kylian Mbappé. Además, su actuación decisiva impulsó la victoria 2-1 sobre Inglaterra en semifinales.

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    Scaloni se niega a hacer predicciones sobre el futuro de Messi

    Ante los rumores de retirada, se preguntó a Scaloni si esperaba que Messi siguiera con Argentina. El técnico campeón del mundo en 2022 lo dejó claro: la decisión es suya.

    «¿Qué voy a saber yo? Pregúntaselo a él», respondió con una sonrisa. «No tengo ni la más remota idea. No deja de sorprendernos».

  • Scaloni elogia a su plantilla

    El seleccionador argentino reflexionó sobre los logros de su equipo antes de la final y reveló que había hablado con los jugadores para agradecerles su éxito constante en los últimos años.

    «Es muy difícil conseguir algo así. Han logrado cosas que en su día eran totalmente impensables. Ayer les dije que habían hecho algo increíble y que les estaba profundamente agradecido», admitió.

    «Todo mi cuerpo técnico y yo estaremos eternamente agradecidos. No ha sido fácil llegar a esta fase del Mundial y competir tantos años a este nivel, así que es maravilloso. Ojalá ganemos, pero si no, este recorrido ha sido increíble y un ejemplo para todos. Espero que sirva de ayuda a nuestra gente y a nuestro país».

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    Un paso más hacia la gloria en el Mundial

    Argentina se mide a España con un nuevo título mundial en juego. Puede ser la última aparición de Messi con la Albiceleste o un nuevo capítulo de su carrera; en cualquier caso, todos los ojos estarán sobre el capitán, que busca llevar a Argentina a otro gran triunfo.

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