La llegada de Fernández por 107 millones de libras (131 millones de dólares en 2023) se presentó como el golpe que devolvería al Chelsea a la élite. Tres años después, el club y Enzo siguen estancados en la mitad de la tabla, con pocas opciones de Champions.

Sin quererlo, el centrocampista se ha convertido en el rostro de la fallida gestión de BlueCo: más baches que momentos álgidos, pese a ser uno de los más destacados, mientras el club lucha por reestablecerse tras cambios poco acertados en la plantilla y en el banquillo.

Aun así, el club sumó la Conference League y el Mundial de Clubes 2024 con Maresca, más un cuarto puesto en la 2024-25, logros que no evitaron la actual sequía de triunfos.

Por eso no extraña que el internacional argentino haya insinuado su salida en verano. A estas alturas esperaba pelear por títulos, pero el Chelsea no ha terminado por encima del cuarto puesto en la Premier League durante su etapa en Stamford Bridge y no parece que vaya a superarlo pronto; además, solo ha jugado una temporada de Champions. Antes de este curso solo llegó a una final nacional, la de la Carabao Cup 2024, que los Blues perdieron contra el Liverpool.