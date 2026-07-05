Getty Images Sport
Traducido por
¿El «último baile» de Cristiano Ronaldo? El portero español Unai Simón no cree que el mejor jugador portugués de la historia haya dicho adiós a los Mundiales, pese a estar ya pasado su «momento álgido»
Simon advierte a España sobre la calidad constante de Ronaldo
Simón restó importancia a los rumores sobre el posible fin de la carrera internacional de Ronaldo, antes del partido de octavos del Mundial contra Portugal en Dallas. El portero español admitió que CR7 ya no es el delantero explosivo de hace seis o siete años, pero insistió en que el cinco veces ganador del Balón de Oro sigue siendo uno de los rematadores más peligrosos dentro del área. La prioridad de España, afirmó, es mantener al capitán de Portugal alejado de las posiciones de gol.
- (C)Getty Images
Simón explica por qué Ronaldo sigue siendo tan peligroso
Antes del partido eliminatorio, Simon analizó el reto de enfrentarse a Ronaldo y destacó su eficacia dentro del área pese a su edad.
«El Cristiano que tenemos en el Mundial no es el mismo que hace seis o siete años, cuando estaba en su mejor momento», afirmó Simon, según recoge O Jogo. «Pero debemos mantenerlo lo más lejos posible del área. En la final de la Liga de Naciones recibió un balón dentro del área y marcó. Tiene esa capacidad goleadora que a todos nos gustaría tener en nuestro equipo.
«Dentro del área se gira, busca pases en profundidad y crea espacios. Tiene gran experiencia y se entiende a la perfección con sus compañeros. Si entra, es decisivo. Debemos estar preparados».
No es el último capítulo para CR7
A sus 41 años, muchos ven este torneo como el «último baile» de Ronaldo. Sin embargo, Simon no cree que el exjugador del Real Madrid y del Manchester United vaya a retirarse tras el próximo partido de eliminatoria. Para él, lo importante es el juego, no los rumores sobre su futuro.
«No creo que sea el último baile de Cristiano», afirmó Simon. «Cada partido es diferente. Lo importante es centrarse en el partido y no en lo que lo rodea en los medios de comunicación».
- Getty Images Sport
España busca una actuación impecable frente a Portugal
España se centra en el duelo de octavos de final en Dallas, donde Ronaldo y Portugal les cierran el paso a cuartos.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias