El Athletic Club regresó a casa sin jugar después de que su partido de la jornada 6 de LaLiga contra el Levante fuera aplazado minutos antes del saque inicial previsto para las 21:30. Las fuertes lluvias en Valencia dejaron el terreno de juego del Ciutat de Valencia completamente anegado.

Tras las inspecciones oficiales del campo por parte de representantes de LaLiga y del árbitro del partido, Alejandro Quintero, las autoridades dictaminaron que la superficie de juego no era apta.

«Se ha determinado que el terreno de juego no reúne las condiciones necesarias para que se dispute el partido y, por lo tanto, se ha tomado la decisión de aplazar el encuentro», confirmó el comunicado oficial del club.



