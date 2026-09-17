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Alvino Hanafi

Traducido por

«¡El túnel era un lago!»: por qué el Levante-Athletic Club fue suspendido dramáticamente minutos antes del saque inicial

Primera División
Levante
Athletic Club

El partido de LaLiga del Athletic Club contra el Levante fue aplazado minutos antes del saque inicial debido a las lluvias torrenciales en Valencia. El campo inundado y las condiciones impracticables obligaron a los oficiales a suspender el encuentro, lo que hizo que el Athletic regresara a Bilbao antes del partido del sábado contra el Deportivo Alavés.

  • La lluvia torrencial obliga a aplazar a última hora un partido de LaLiga

    El Athletic Club regresó a casa sin jugar después de que su partido de la jornada 6 de LaLiga contra el Levante fuera aplazado minutos antes del saque inicial previsto para las 21:30. Las fuertes lluvias en Valencia dejaron el terreno de juego del Ciutat de Valencia completamente anegado.

    Tras las inspecciones oficiales del campo por parte de representantes de LaLiga y del árbitro del partido, Alejandro Quintero, las autoridades dictaminaron que la superficie de juego no era apta.

    «Se ha determinado que el terreno de juego no reúne las condiciones necesarias para que se dispute el partido y, por lo tanto, se ha tomado la decisión de aplazar el encuentro», confirmó el comunicado oficial del club.


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    El terreno de juego encharcado y el túnel inundado impiden jugar

    El tiempo empeoró rápidamente mientras ambos grupos de jugadores realizaban sus calentamientos previos al partido sobre el terreno de juego. El agua acumulada impedía que el balón rodara con normalidad sobre la superficie, mientras que el túnel que conduce desde los vestuarios quedó completamente inundado.

    La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había activado antes en el día una alerta naranja por lluvias intensas en toda Valencia.

    Con el empeoramiento de las condiciones, el árbitro Quintero ordenó a los jugadores regresar a los vestuarios antes de suspender oficialmente el encuentro.

  • La ausencia europea simplifica la reprogramación de los partidos

    Encontrar una fecha alternativa para el partido debería resultar sencillo, ya que ninguno de los dos clubes participa esta temporada en competición europea. El director de fútbol del Athletic, Mikel Gonzalez, señaló que hay huecos disponibles tras el próximo parón internacional y antes del inicio de la Copa del Rey a finales de octubre.

    La posibilidad de disputar el encuentro el jueves quedó descartada de inmediato debido a lo ajustado del calendario.

    El Athletic recibe al Deportivo Alaves el sábado por la tarde, mientras que el Levante visita al Villarreal el domingo.

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    El Athletic centra su atención en el duelo ante el Alavés en San Mamés

    El Athletic regresó a Bilbao el jueves por la mañana, tal y como estaba previsto inicialmente, para reanudar la preparación de cara al derbi del fin de semana contra el Alavés en San Mamés. La plantilla afronta un calendario apretado antes del próximo parón internacional de dos semanas.

    Durante ese paréntesis, el club tiene previsto enfrentarse a la Real Sociedad en la final de la Euskal Herria Kopa el viernes 2 de octubre.

    LaLiga anunciará la nueva fecha y la hora de inicio del partido contra el Levante una vez que ambos clubes lleguen a un acuerdo.

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