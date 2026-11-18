Estados Unidos llega al primer torneo de la Concacaf de Hayes con un balance de ocho victorias, tres derrotas y un empate. El partido ante El Salvador comenzará a las 20:30, hora del Este, del 27 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium de Mansfield, Texas. Los cuatro equipos que ganen sus cuartos de final se clasificarán directamente para el Mundial. Si Estados Unidos pierde, disputará una eliminatoria el 2 de diciembre en la que una victoria le daría una plaza en la repesca intercontinental de la FIFA.

«Ha sido un gran año de crecimiento y aprendizaje para nuestro equipo, y durante mucho tiempo nos hemos centrado en clasificarnos para el Mundial. Ahora ha llegado ese momento», dijo Hayes.

El torneo también otorga tres plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Estados Unidos ya está clasificado como anfitrión, así que, si termina entre los tres primeros, el cuarto clasificado también irá a los Juegos.

«Quiero ver una regularidad incansable en nuestras jugadoras, tanto individualmente como en equipo, y quiero que seamos de élite en las dos áreas», dijo Hayes. «Si lo conseguimos, confío en que esas actuaciones nos permitirán cumplir nuestros estándares y objetivos. Es mi primer torneo de la Concacaf y también el primero para muchas de nuestras jugadoras, así que todas esperamos con ganas la experiencia».