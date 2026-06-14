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Traducido por

El trío de los Faraones: nuestro objetivo es derrotar a Bélgica... y no le tenemos miedo a nadie

Belgium vs Egipto
Belgium
Egipto
World Cup
R. Rabia
Trezeguet
Y. Ibrahim
Egipto
EE. UU.

Egipto debutará hoy lunes en el Mundial 2026 ante Bélgica.

Egipto comparte el Grupo 7 con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

Yasser Ibrahim, defensa de los Faraones, afirmó en la cuenta de la Federación Egipcia en X: «El partido contra Bélgica no será fácil, pero nuestro objetivo es sumar los tres primeros puntos».

Y añadió: «Estamos preparados para frenar su potencia ofensiva y hacer felices a nuestros aficionados».

Y subrayó: «La selección de Egipto no le teme a nadie; además, Hossam Hassan es una figura fuerte y un gran entrenador».

  • Los jugadores de la selección egipcia están unidos como uno solo

    Mahmoud Hassan Trezeguet, estrella de los Faraones, afirmó que afrontan todos los partidos con un único lema: la victoria.

    Y añadió: «Todos los jugadores de la selección egipcia estamos unidos y queremos hacer felices a nuestra afición».

    Y añadió: «Respetamos a Bélgica, Irán y Nueva Zelanda, y agradecemos a la afición egipcia su apoyo allá donde vaya». 

    El defensa Rami Rabia añadió: «Estamos listos para el saque inicial y queremos vencer a Bélgica».

    Y subrayó: «Nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible en el Mundial, ya que la selección de Egipto cuenta con grandes jugadores y Mohamed Salah es un gran líder».

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