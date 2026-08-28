Tekke se mostró visiblemente abatido por la humillante eliminación europea y optó por asumir toda la responsabilidad por la nefasta actuación de su equipo. En la rueda de prensa posterior al partido, Tekke expresó su tristeza: «Fue una noche muy triste, por supuesto, y el motivo somos mi equipo y yo. Fue una noche triste para nuestro país y nuestra sociedad.

«Hasta el momento en que expulsaron al jugador, el partido parecía ir bien, pero al final no pudimos clasificarnos para la Europa League. Durante 18 meses, día y noche, mi equipo y yo hemos estado pensando en cómo ofrecer un mejor rendimiento. A partir de ahora, presento mi dimisión de mi cargo tras estos 18 meses, y creo que tengo derecho a castigarme de esta manera».