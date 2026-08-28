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Adhe Makayasa

Traducido por

El Trabzonspor RECHAZA la dimisión del jefe de Mohamed Salah, Fatih Tekke, tras el desastre en la fase previa de la Europa League

Trabzonspor
F. Tekke
Amed Sportif vs Trabzonspor
Amed Sportif
Superlig
M. Salah

El Trabzonspor ha rechazado oficialmente la dimisión de Fatih Tekke, entrenador de Mohamed Salah, tras su dolorosa eliminación en la fase previa de la Europa League. El técnico turco se ofreció a dar un paso al lado inmediatamente después de la humillante derrota por 4-0 en la vuelta ante el Ferencvaros, pero la cúpula del club se ha movido con rapidez para mantenerlo en el cargo.

  • Un gigante turco bloquea una salida

    El gigante turco actuó con decisión para rechazar la dimisión de su entrenador después de quedar eliminado de Europa con una contundente derrota global por 5-0 ante el Ferencvaros. Una costosa tarjeta roja en el partido de vuelta descarriló por completo las esperanzas del Trabzonspor, lo que terminó en una dura goleada por 4-0 a domicilio. La directiva confirmó que el técnico mantiene todo su apoyo y dirigirá al equipo en su partido de liga nacional a comienzos de la próxima semana.

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    El técnico cuestionado asume la culpa

    Tekke se mostró visiblemente abatido por la humillante eliminación europea y optó por asumir toda la responsabilidad por la nefasta actuación de su equipo. En la rueda de prensa posterior al partido, Tekke expresó su tristeza: «Fue una noche muy triste, por supuesto, y el motivo somos mi equipo y yo. Fue una noche triste para nuestro país y nuestra sociedad.

    «Hasta el momento en que expulsaron al jugador, el partido parecía ir bien, pero al final no pudimos clasificarnos para la Europa League. Durante 18 meses, día y noche, mi equipo y yo hemos estado pensando en cómo ofrecer un mejor rendimiento. A partir de ahora, presento mi dimisión de mi cargo tras estos 18 meses, y creo que tengo derecho a castigarme de esta manera».

  • La directiva respalda al cuestionado entrenador

    La cúpula del Trabzonspor consideró que la dimisión del técnico fue una decisión emocional e impulsiva, provocada por la frustración inmediata tras una dura derrota continental.

    El Trabzonspor zanjó los rumores sobre un cambio de entrenador en un comunicado oficial en su página web, en el que afirmó: «Nuestro entrenador, Fatih Tekke, decidió dimitir en caliente tras la derrota contra el Ferencvaros. La junta directiva del Trabzonspor ha rechazado la dimisión del entrenador Fatih Tekke. Fatih Tekke continúa en sus funciones como entrenador y dirigirá al equipo en nuestro próximo partido de liga contra el Amedspor».

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  • FBL-EUR-C3-FERENCVAROS-TRABZONSPORAFP

    El duelo contra el Amedspor pone a prueba la mentalidad

    El Trabzonspor está bajo presión inmediata para dejar atrás su desilusión continental y centrarse en sumar los tres puntos cuando visite al Amedspor en la Superliga turca el lunes 31 de agosto. Tekke afronta la urgente tarea de levantar la moral del vestuario antes de que el calendario doméstico se detenga por el próximo parón internacional. Una victoria contundente en liga será fundamental para aplacar a una afición molesta y restaurar la estabilidad interna del club.

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