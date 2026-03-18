El Tottenham y el Chelsea, listos para disputarse a Fisnik Asllani tras su gran temporada en la Bundesliga

Según BILD, el Tottenham y el Chelsea están barajando actualmente fichajes para el verano por el delantero del Hoffenheim, que se ha convertido en uno de los nombres más comentados del fútbol alemán. Ambos equipos de la Premier League buscan refuerzos para el último tercio del campo, y el perfil de Asllani como delantero físico y de alta presión encaja a la perfección en la máxima categoría inglesa. Sin embargo, no se trata estrictamente de un asunto londinense, ya que el Bayern de Múnich, uno de los grandes de Alemania, también está siguiendo de cerca la situación. Aunque aún no se han materializado ofertas concretas, el brillante estado de forma del delantero ha hecho que su valor aumente a ojos del Hoffenheim.