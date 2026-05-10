Getty Images Sport
Traducido por
El Tottenham tiene el «mejor talento del mundo», que podría marcharse en el próximo mercado de fichajes, con Manchester United y Liverpool al acecho
Van de Ven, nombrado mejor defensa del mundo
En una entrevista exclusiva, Rosenthal elogió a Micky van de Ven y lo situó por encima de sus compañeros como el mejor central actual. El holandés de 25 años ha sido uno de los pocos brillos de los Spurs esta temporada gracias a su velocidad y presencia física en la Premier League.
«Para mí, es el mejor defensa del mundo», declaró Rosenthal a Flashscore. «Es el central más rápido y, al final de la temporada, seguro que los dos o tres clubes más grandes intentarán ficharlo, ya sea que el Tottenham se mantenga o descienda».
- Getty Images Sport
Interés del Manchester United y el Liverpool en su fichaje.
Van de Ven podría dejar el norte de Londres si los Spurs no logran la permanencia o un puesto europeo. Manchester United y Liverpool buscan refuerzos defensivos, y Rosenthal asegura que el central cumple el perfil ideal para triunfar en la Premier League.
Rosenthal destaca que la velocidad es esencial en el fútbol actual y recuerda que ya la valoraba cuando seguía a jóvenes como Cristiano Ronaldo. «El Tottenham no tiene suficiente velocidad en el equipo», explica. La capacidad del central para cubrir mucho terreno lo convierte en el candidato ideal para los sistemas de presión alta que prefieren los seis grandes de la liga.
Uno de los pilares del Tottenham
Rosenthal destacó a Van de Ven, Djed Spence, James Maddison y Mohammed Kudus como pilares de un plantel irregular. «Roberto de Zerbi ya tiene a los jugadores clave: Van de Ven, Spence, Maddison y Kudus; el resto es mediocre. No conozco la situación financiera del club, así que esperas que los grandes nombres de la plantilla puedan influir en el resto de los jugadores», dijo Rosenthal.
- Getty Images Sport
El papel de Richarlison en el equipo
La temporada del Tottenham ha tenido pocas actuaciones individuales destacadas, pero Richarlison es clave en el ataque. Desde su llegada del Everton, el brasileño ha mostrado su potencial: marca goles decisivos y se adapta a varias posiciones. Para elevar su nivel y el de los Spurs, debe seguir mejorando.
«Jugará con Brasil, sí, y sin duda tiene calidad, pero no diría que es un jugador de primer nivel. Si eres un club que quiere estar entre los seis primeros, entonces tiene que dar más de sí. Aunque el Tottenham no tiene demasiados delanteros, por lo que es un jugador importante para ellos, eso es obvio», concluyó Rosenthal.