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El Tottenham sufre un duro golpe en su lucha por evitar el descenso, ya que Cristian Romero se perderá lo que queda de temporada tras sufrir una terrible lesión en Sunderland
Una colisión deja desconsolado al capitán de los Spurs
El defensa central de 27 años tuvo que dejar el campo en la segunda parte en el Stadium of Light tras un incidente en el área. Romero recibió un empujón por la espalda del delantero del Sunderland Brian Brobbey y luego chocó con su portero, Antonin Kinsky. El impacto le causó mucho dolor y fue reemplazado por Kevin Danso.
Las primeras exploraciones confirman un desgarro parcial del ligamento cruzado medial, según Sami Mokbel, de la BBC Sport. En los próximos días se realizarán más pruebas para precisar el alcance del daño, pero ESPN y Mokbel apuntan a una baja de entre cinco y ocho semanas, lo que prácticamente acaba con su temporada en la liga nacional en un momento clave para los Spurs.
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Las esperanzas de Romero de jugar el Mundial siguen vivas
Aunque la noticia complica la permanencia del Tottenham, hay un rayo de esperanza para el jugador en el ámbito internacional. Con el Mundial 2026 a menos de dos meses en Estados Unidos, México y Canadá, su recuperación podría permitirle llegar a tiempo para defender el título con Argentina. Romero, pieza clave de Lionel Scaloni, ansía liderar la Albiceleste este verano.
Es su segundo percance físico en pocos meses, después de ser sustituido por conmoción cerebral en un partido de alto riesgo de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. Para los Spurs, perder a su líder en plena lucha por la permanencia es un golpe muy duro.
De Zerbi se enfrenta a una crisis defensiva tras un comienzo difícil
El debut de De Zerbi en el Tottenham no pudo ser peor: derrota 1-0 en el Stadium of Light y lesión de su defensa estrella para lo que resta de temporada. El equipo londinense no encontró el gol y encajó tras un rebote, quedándose en zona de descenso.
Los Spurs confiaban en el “efecto nuevo entrenador” con el ex técnico del Brighton, pero la tarde se complicó en la segunda parte. El resultado deja al equipo 18.º en la Premier y ante la posibilidad muy real de pelear por la permanencia sin su mejor defensa.
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Los Spurs, en plena lucha por evitar el descenso
La baja de Romero llega en el peor momento para un Tottenham en caída libre. El equipo está a dos puntos de la salvación y afronta una recta final complicada. Sin su capitán, De Zerbi debe consolidar una zaga que ha mostrado fragilidad durante una campaña decepcionante. El esperado cambio táctico del técnico italiano deberá realizarse sin su mejor defensa.
El próximo partido en casa contra el Brighton se antoja imprescindible para salir del descenso. Sin su liderazgo y presencia física, la responsabilidad recaerá en Kevin Danso y Micky van de Ven para mantener al club en la máxima categoría.