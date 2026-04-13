El Tottenham sufre un duro golpe en su lucha por evitar el descenso, ya que Cristian Romero se perderá lo que queda de temporada tras sufrir una terrible lesión en Sunderland

El defensa central de 27 años tuvo que dejar el campo en la segunda parte en el Stadium of Light tras un incidente en el área. Romero recibió un empujón por la espalda del delantero del Sunderland Brian Brobbey y luego chocó con su portero, Antonin Kinsky. El impacto le causó mucho dolor y fue reemplazado por Kevin Danso.

Las primeras exploraciones confirman un desgarro parcial del ligamento cruzado medial, según Sami Mokbel, de la BBC Sport. En los próximos días se realizarán más pruebas para precisar el alcance del daño, pero ESPN y Mokbel apuntan a una baja de entre cinco y ocho semanas, lo que prácticamente acaba con su temporada en la liga nacional en un momento clave para los Spurs.