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El Tottenham se suma a la puja por Adam Wharton, pero no tiene intención de fichar a Mason Greenwood
Los Spurs intensifican su interés en fichar a Wharton.
El Tottenham se ha sumado a la puja por fichar a Wharton, estrella del Crystal Palace, según informa TEAMtalk. El jugador, de 22 años, se ha convertido en uno de los jóvenes talentos más codiciados de la Premier League tras un impresionante ascenso durante el último año. Liverpool y Manchester United también siguen al exjugador del Blackburn Rovers, pero los Spurs están dispuestos a hacer una oferta seria para llevarlo al norte de Londres. De Zerbi, gran admirador del centrocampista, cree que su capacidad para controlar los partidos desde atrás encaja con el estilo que quiere implantar.
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La renovación del centro del campo sigue siendo una prioridad
El interés del Tottenham en Wharton se inscribe en la renovación del centro del campo tras la salida de Yves Bissouma. Se informa que el club busca fichar hasta tres centrocampistas antes del cierre del mercado mientras reestructura la plantilla. El futuro de Joao Palhinha sigue incierto: el Tottenham puede hacer efectiva su opción de compra, pero el Sporting de Lisboa también lo quiere, lo que añade dudas.
Además, se han valorado otros fichajes ambiciosos: Sandro Tonali (Newcastle United) y Mateus Fernandes (West Ham), aunque ambos acuerdos se antojan complicados.
No hay planes de traspaso para Greenwood
Aunque se ha vinculado a Greenwood con los Spurs, el Tottenham no planea ficharlo, según el *Daily Mail*. El Marsella, que necesita liquidez, podría venderlo por unos 50 millones de euros (43,3 millones de libras), pero los Spurs no entrarán en la puja por el jugador de 24 años.
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La atención en materia de fichajes se centra ahora en objetivos realistas
El Tottenham sigue buscando opciones para el centro del campo con miras a la llegada de De Zerbi. Tonali cuesta más de 100 millones de libras y Fernandes interesa a varios grandes clubes europeos, por lo que sus fichajes son complejos.
Por ello, Wharton emerge como una opción de élite más asequible para los Spurs. En las próximas semanas se verá si el club pasa a la acción, mientras avanza la reconstrucción de su centro del campo.