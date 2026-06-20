El Tottenham se suma a la puja por Adam Wharton, pero no tiene intención de fichar a Mason Greenwood

El interés del Tottenham en Wharton se inscribe en la renovación del centro del campo tras la salida de Yves Bissouma. Se informa que el club busca fichar hasta tres centrocampistas antes del cierre del mercado mientras reestructura la plantilla. El futuro de Joao Palhinha sigue incierto: el Tottenham puede hacer efectiva su opción de compra, pero el Sporting de Lisboa también lo quiere, lo que añade dudas.

Además, se han valorado otros fichajes ambiciosos: Sandro Tonali (Newcastle United) y Mateus Fernandes (West Ham), aunque ambos acuerdos se antojan complicados.