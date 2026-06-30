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¡El Tottenham se lleva a Mateus Fernandes por 85 millones de libras, ganándole la partida al Manchester United! Los Spurs se hacen con el centrocampista del West Ham, mientras que los Red Devils se quedan con las ganas
Los Spurs baten su récord de traspaso con el fichaje de Fernandes.
Según Sky Sports, el Tottenham está a punto de fichar a Fernandes por 85 millones de libras tras acordarlo con el West Ham. El centrocampista portugués de 21 años se someterá pronto a un reconocimiento médico, y su incorporación sería histórica para los Spurs.
El acuerdo reafirma la ambición de la directiva, que remodela la plantilla bajo la dirección de Roberto De Zerbi.
La cifra, que superaría los 65 millones pagados por Dominic Solanke al Bournemouth en agosto de 2024, lo convertiría en el fichaje más caro de la historia del club.
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El Manchester United se queda sin su principal fichaje
El Tottenham celebra una gran victoria en el mercado de fichajes, mientras que el Manchester United sufre un duro golpe. Los «Diablos Rojos» se habían implicado mucho en el fichaje del centrocampista, y Michael Carrick lo veía como el perfil ideal para rejuvenecer un centro del campo que había perdido a Casemiro. Sin embargo, la vacilación del United ante la inflexible valoración del West Ham permitió que sus rivales les tomaran la delantera en las negociaciones.
Según se informa, los responsables de Old Trafford temían una «agotadora guerra de ofertas» y se mantuvieron firmes en su valoración interna del jugador. A pesar del diálogo continuo desde mayo, el United no se convenció del compromiso total del jugador con el proyecto y rehusó pagar de más.
El auge de un gigante de la Premier League
Fernandes ha ascendido rápido y se ha consolidado como uno de los centrocampistas más completos de la Premier League. Sus estadísticas muestran un ritmo de trabajo increíble: siempre está entre los diez que más corren. Quienes lo conocieron antes, como Simon Rusk en el Southampton, no se sorprenden de su fuerza física.
«No es ninguna sorpresa que sus estadísticas de entradas sean muy altas», declaró Rusk a Sky Sports. «Tanto al hablar con él como al observarlo, me di cuenta de que esa sería una característica de su juego, y uno de sus puntos fuertes».
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La reconstrucción de Carrick sigue adelante.
La fallida incorporación de Fernandes deja al Manchester United con un vacío importante que cubrir a medida que avanza el mercado de fichajes. Michael Carrick ya había subrayado la relevancia de este verano para el futuro del club. En mayo, al hablar de la renovación de la plantilla, afirmó: «Es evidente que hay trabajo por hacer. Hay jugadores que se marchan, así que debemos trabajar. No es más importante que lo anterior, es lo que tenemos por delante como club y debemos sacarle el máximo partido».