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El Tottenham se fija en el portero del Manchester City James Trafford para sustituir a Guglielmo Vicario, mientras el Inter se prepara para ficharlo este verano
El Inter lidera la pugna por Vicario
La etapa de Vicario en el norte de Londres parece estar llegando a su fin tras solo dos temporadas. Según algunas informaciones, el jugador de 27 años ya habría llegado a un acuerdo para facilitar su salida durante la próxima ventana de fichajes. El Inter de Milán, uno de los grandes clubes italianos, lidera la carrera para traer de vuelta a la Serie A a la estrella de la Azzurri, mientras los Spurs se preparan para una importante renovación de la plantilla.
El portero se encuentra actualmente de baja tras una operación de hernia y sigue siendo una gran duda para el primer partido del nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, al frente del equipo, contra el Sunderland este fin de semana.
Con el Tottenham sumido en una sorprendente lucha por el descenso, se cree que Vicario busca un proyecto que ofrezca estabilidad y la perspectiva garantizada de jugar la Liga de Campeones, algo que parece poco probable que los Spurs puedan ofrecer en un futuro próximo.
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James Trafford se perfila como el principal objetivo
SegúnThe Sun, el Tottenham está siguiendo de cerca a Trafford, del Manchester City, para cubrir el inminente hueco bajo los palos.
El internacional inglés de 22 años regresó al Etihad Stadium el verano pasado en un traspaso de 27 millones de libras tras el descenso del Burnley, pero le ha costado ganarse la titularidad ante Gianluigi Donnarumma, fichaje del verano.
Aunque fue titular en la reciente victoria por 4-0 del City sobre el Liverpool en la FA Cup, Trafford no ha jugado en la Premier League desde la llegada del italiano.
Los Spurs lideran la carrera por Trafford
Los Spurs se enfrentan a una dura competencia por el fichaje del joven, ya que el Newcastle United y el Aston Villa también siguen de cerca su situación. El Newcastle estuvo a punto de fichar a Trafford el año pasado y se sigue considerando que está en una posición privilegiada si el City decide venderlo.
Sin embargo, el aliciente de convertirse en el número uno indiscutible en la capital inglesa podría tentar a Trafford a unirse a la revolución de De Zerbi.
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El dilema de De Zerbi con la portería
El nombramiento de De Zerbi ha suscitado inmediatamente dudas sobre la orientación táctica a largo plazo del club, especialmente en lo que respecta a la portería. El técnico italiano trabajó con Bart Verbruggen en el Brighton, y el holandés es otro nombre que, según se informa, ocupa un lugar destacado en la lista de candidatos del club. Si Vicario no puede jugar contra el Sunderland, De Zerbi podría tener que recurrir a Antonin Kinsky, que está ansioso por redimirse tras haber sido sustituido a los 17 minutos de un reciente partido de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.