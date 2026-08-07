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El Tottenham responde con firmeza al interés del Arsenal en un sorprendente fichaje de Cristian Romero
El Tottenham bloquea el movimiento del Arsenal por Romero
El Tottenham ha descartado oficialmente la posibilidad de vender a Romero al Arsenal este verano, según The Athletic. El Arsenal exploró activamente una sorprendente operación por el defensa argentino mientras busca cobertura defensiva. El Arsenal necesita un nuevo defensa central después de que Saliba sufriera un grave problema de espalda. El jugador de 25 años jugó con ese problema durante la campaña de Francia en el Mundial y ahora se enfrenta a un largo periodo de baja.
Sin embargo, el Tottenham no está en absoluto dispuesto a autorizar una operación con su vecino del norte de Londres. Los informes confirman que el Tottenham no hará negocios con el Arsenal bajo ninguna circunstancia.
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El Arsenal explora opciones en medio del revés con Saliba
La lesión de larga duración de Saliba ha obligado al campeón de la Premier League, el Arsenal, a acudir al mercado en la recta final de la ventana de fichajes. Aunque el internacional francés no necesita cirugía, el club confirmó que se perderá una cantidad importante de partidos. El Arsenal ya presentó una oferta formal por el central del Aston Villa Ezri Konsa. Esa propuesta fue rechazada rápidamente por el Villa, que exige 60 millones de libras por el internacional inglés.
Después de que el Arsenal fuera rechazado por el Tottenham, el Atlético de Madrid ha reactivado ahora su viejo interés en Romero. En estos momentos, el conjunto español es visto como un destino mucho más probable para el central de 28 años.
El acuerdo del Inter se mantiene en medio de las incorporaciones en defensa
El Tottenham sigue abierto a vender a Romero al extranjero antes de que se cierre el mercado de fichajes. Los Spurs ya han acordado un traspaso de 40 millones de euros (34 millones de libras) con el Inter por el defensa. Sin embargo, Romero aún no ha cerrado las condiciones personales con el club de la Serie A. Ese retraso ha permitido que otros pretendientes europeos, incluido el Atleti, sigan muy metidos en la carrera por su fichaje.
Los Spurs ya se han preparado para la eventual salida de Romero reforzando con fuerza su línea defensiva. El club del norte de Londres cerró un acuerdo de 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke, procedente del Brighton, y fichó a Marcos Senesi como agente libre desde el Bournemouth.
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De Zerbi planea el regreso del defensa
A pesar de la intensa especulación sobre el mercado de fichajes en torno a su capitán, el entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, insiste en que sigue preparando la próxima temporada con Romero en su plantilla. Hablando esta semana, De Zerbi confirmó que ha mantenido una comunicación directa con el defensa.
"Ayer intercambié mensajes con Cuti para hacer un plan de cara a cuando vuelva a Londres, pero no sobre el mercado de fichajes", declaró De Zerbi. "Ese no es mi trabajo. Sé que hay muchas soluciones en el mercado de fichajes", añadió De Zerbi.
Romero regresará a Londres en breve, y se espera que su destino definitivo quede resuelto antes de que se cierre el mercado.
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