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De Zerbi TottenhamGetty Images
Muhammad Zaki

Traducido por

El Tottenham rechaza la oferta del Nottingham Forest por el principal candidato para sustituir a Elliot Anderson

Fichajes
Tottenham
Nottingham Forest
Premier League
E. Anderson
L. Bergvall

El Tottenham Hotspur ha rechazado la primera oferta del Nottingham Forest por el centrocampista sueco Lucas Bergvall. El jugador de 20 años es el objetivo prioritario de los «Tricky Trees», que buscan reinvertir el dinero obtenido por la marcha de Elliot Anderson al Manchester City.

  • El Forest se queda sin opciones en la puja por Bergvall

    Según The Athletic, el Tottenham rechazó la primera oferta del Nottingham Forest por Bergvall. El Forest, sin desanimarse, prepara una nueva propuesta por el mediocampista sueco de 20 años, su prioridad en este mercado.

    El club busca reinvertir los 116 millones de libras recibidos por Elliot Anderson al Manchester City, y ve a Bergvall como su reemplazo ideal. Sin embargo, los Spurs no autorizarán el traspaso hasta que se alcance su valoración por el centrocampista sueco.


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  • bergvall Getty Images

    Un debut espectacular que causó malestar.

    Bergvall llegó al Tottenham Hotspur Stadium en 2024 procedente del Djurgården por 8,5 millones de libras y su impacto fue inmediato. En su temporada de debut ganó el premio al Jugador del Año y ayudó al equipo a conquistar la Europa League 2025, rompiendo una sequía de 17 años sin títulos. No obstante, su protagonismo ha bajado desde la llegada de Roberto De Zerbi en marzo: solo ha sido titular en un partido con el técnico italiano.

    El centrocampista, vinculado al club hasta 2031, ya comunicó su deseo de marcharse en busca de un nuevo reto. Su situación ha despertado el interés de varios clubes europeos, pero el Forest ha sido el primero en presentar una oferta para poner a prueba la determinación de los Spurs.


  • El Tottenham reorganiza sus filas

    Tottenham ha sido muy activo en el mercado. El club londinense ha gastado 85 millones de libras en Mateus Fernandes (West Ham) y 100 millones en Sandro Tonali (Newcastle), lo que aumenta la competencia en el centro del campo de De Zerbi y podría empujar a Bergvall hacia la salida.

    Además, otros jugadores destacados podrían seguir sus pasos: el delantero brasileño Richarlison interesa a la Juventus, que busca reforzar su ataque. Con varios clubes detrás de sus futbolistas menos habituales, los Spurs vivirán un cierre de mercado intenso, en el que deberán equilibrar altas y bajas.


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  • Oliver GlasnerGetty Images

    Glasner consigue refuerzos alternativos

    Mientras sigue la pugna por fichar a Bergvall, el nuevo entrenador del Forest, Oliver Glasner, ya ha reforzado el mediocampo por otras vías. El club ha fichado al internacional austriaco Xaver Schlager, procedente del RB Leipzig como agente libre, con lo que se reencuentra con su exentrenador en el Wolfsburgo. Su llegada aporta la experiencia que el City Ground necesitaba. Aun así, el Forest ve a Bergvall como una inversión a largo plazo que completaría la renovación del centro del campo de Glasner para la nueva temporada de la Premier League.

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