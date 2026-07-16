El Tottenham rechaza la oferta del Nottingham Forest por el principal candidato para sustituir a Elliot Anderson

Bergvall llegó al Tottenham Hotspur Stadium en 2024 procedente del Djurgården por 8,5 millones de libras y su impacto fue inmediato. En su temporada de debut ganó el premio al Jugador del Año y ayudó al equipo a conquistar la Europa League 2025, rompiendo una sequía de 17 años sin títulos. No obstante, su protagonismo ha bajado desde la llegada de Roberto De Zerbi en marzo: solo ha sido titular en un partido con el técnico italiano.

El centrocampista, vinculado al club hasta 2031, ya comunicó su deseo de marcharse en busca de un nuevo reto. Su situación ha despertado el interés de varios clubes europeos, pero el Forest ha sido el primero en presentar una oferta para poner a prueba la determinación de los Spurs.



