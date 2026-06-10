Borussia Dortmund
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El Tottenham rechaza la oferta del exdirector del Borussia Dortmund por desacuerdo sobre la «orientación estratégica»
Las diferencias estratégicas frenan el traslado a Londres
Las negociaciones para fichar a Kehl han terminado sin acuerdo, un giro frustrante para la directiva del Tottenham. Tras semanas de conversaciones, el técnico de 46 años ha rechazado un puesto en el club londinense después de despedirse del Signal Iduna Park en mayo. Las negociaciones llegaron a su fase final e incluso Kehl viajó a Londres para reunirse con los responsables, pero no hubo entendimiento.
Según Sky, las conversaciones fracasaron por discrepancias sobre la dirección estratégica del club. Estas diferencias en la visión a largo plazo fueron decisivas. Los Spurs querían su experiencia para revitalizar un departamento deportivo que ha cambiado mucho en los últimos meses.
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La influencia de De Zerbi, un factor clave
Más allá de la estrategia a largo plazo, la jerarquía del club influyó en la decisión de Kehl. Según el reportero de Sky, Patrick Berger, el principal motivo de ruptura fue el nivel de autoridad otorgado al entrenador Roberto De Zerbi. Se espera que el técnico italiano tenga gran influencia en los fichajes y la estructura deportiva mientras reconstruye la plantilla.
De Zerbi exigía una voz decisiva en los fichajes, y Kehl no se sintió cómodo con el acuerdo propuesto. El ex capitán del Dortmund, responsable de uno de los sistemas de transferencias más exitosos de Europa, buscaba una autonomía que no encajaba con la estructura actual del club londinense. Por ello, el técnico de 46 años buscará su próximo reto en otra parte.
La estructura interna sigue en constante evolución
El departamento deportivo del Tottenham sigue dirigido por Johan Lange, quien mantiene su cargo de director deportivo. El plan original preveía que Kehl y Lange trabajaran en tándem para devolver a este grande a lo más alto de la Premier League tras un período difícil. Por ahora, Lange colaborará con el cuerpo técnico para definir los fichajes de verano.
Aunque el fichaje de Kehl no se concretó, el exdirector del Borussia Dortmund —que había acordado su salida el 22 de marzo— sigue siendo muy codiciado. Según Bild, ya negocia con otros grandes clubes europeos atraídos por su experiencia en la construcción de plantillas competitivas.
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A los Spurs les espera un verano ajetreado
El fichaje fallido de Kehl no detiene la actividad en el norte de Londres. Los Spurs ya han avanzado en el mercado previo a la apertura oficial de verano. El club se prepara para una amplia renovación de plantilla con varios fichajes confirmados o próximos a cerrarse.
Andy Robertson se sumará el 1 de julio, tras quedar libre del Liverpool, y el miércoles se confirmó la llegada del defensa argentino Marcos Senesi, del Bournemouth.
Se esperan más fichajes, pues el objetivo es terminar mucho más arriba en la tabla la próxima temporada.