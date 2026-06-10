Las negociaciones para fichar a Kehl han terminado sin acuerdo, un giro frustrante para la directiva del Tottenham. Tras semanas de conversaciones, el técnico de 46 años ha rechazado un puesto en el club londinense después de despedirse del Signal Iduna Park en mayo. Las negociaciones llegaron a su fase final e incluso Kehl viajó a Londres para reunirse con los responsables, pero no hubo entendimiento.

Según Sky, las conversaciones fracasaron por discrepancias sobre la dirección estratégica del club. Estas diferencias en la visión a largo plazo fueron decisivas. Los Spurs querían su experiencia para revitalizar un departamento deportivo que ha cambiado mucho en los últimos meses.