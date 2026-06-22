Según The i Paper, las conversaciones internas se centran ahora en una propuesta formal por Rashford, que destaca con Inglaterra en el Mundial, y los Spurs priorizan la experiencia en la máxima categoría sobre talentos extranjeros por demostrar. El club ya fichó a Jan Paul van Hecke, procedente del Brighton, por 52 millones de libras, y sumó a Andrew Robertson y Marcos Senesi gratis, mientras explora otros frentes con una oferta de 80 millones de libras por Sandro Tonali, del Newcastle.

Aunque el United y Rashford han acordado una cláusula de rescisión de 40 millones de libras para este verano, el Tottenham no está dispuesto a pagar esa cifra y prepara una oferta inicial más baja para negociar.



