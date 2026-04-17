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Moataz Elgammal

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El Tottenham podría perder 200 millones de libras si desciende de la Premier League, con una reducción del 75 % en la masa salarial

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El Tottenham Hotspur podría sufrir una grave crisis financiera si desciende esta temporada. Perder la máxima categoría le costaría unos 200 millones de libras en ingresos, por lo que debería recortar drásticamente su masa salarial para sobrevivir en la segunda división.

  • Caída catastrófica de los ingresos de los Spurs

    Según BBSportNews, el profesor Rob Wilson, experto en finanzas del fútbol, advierte que el Tottenham afrontaría una grave crisis financiera si desciende. El club perdería de inmediato unos 250 millones de libras en ingresos por derechos de retransmisión, comerciales y de partido. Según Wilson: «En términos de ingresos, hablamos de una caída inicial de unos 250 millones de libras. Esa cifra refleja el paso de la Premier a la Championship y considera los ingresos por retransmisiones, comerciales y de jornada, aunque se jugarían más partidos en la Championship. 

    No obstante, los pagos de paracaídas compensarían unos 45 millones en el primer año para amortiguar el golpe».

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    Es necesario recortar drásticamente los salarios de la plantilla.

    Para sobrevivir a la posible caída de ingresos, el club debe recortar gastos, sobre todo salarios. La mayoría de los contratos incluyen cláusulas de descenso que reducen los sueldos hasta un 50 %, pero eso no basta. Wilson lo resume así: «Es un ajuste habitual y significativo en una masa salarial que rondaba los nueve dígitos anuales, pero hay que recortarla unos 75 % para adecuarse a los ingresos de la Championship».

  • La cruda realidad del descenso

    Los Spurs están 18.º con 30 puntos tras 32 jornadas. West Ham, 17.º, les sacan dos puntos, mientras que Forest y Leeds suman 33 y 36. Si no recortan esa distancia, se irá gran parte de la plantilla. Los grandes clubes europeos ya acechan. Wilson advirtió: «Verás a los equipos rondando como buitres alrededor de los Spurs por la fuerte caída de ingresos. Jugadores como Archie Gray y Cristian Romero se irán».

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    Misión de supervivencia y recta final del calendario

    Para evitar un catastrófico descenso, el Tottenham debe sumar puntos en sus seis últimos partidos. La misión empieza el sábado contra el Brighton y continúa con difíciles visitas a Wolverhampton Wanderers, Aston Villa y Chelsea. Los duelos en casa ante Leeds y Everton definirán su futuro en la Premier League.

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