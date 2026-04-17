Según BBSportNews, el profesor Rob Wilson, experto en finanzas del fútbol, advierte que el Tottenham afrontaría una grave crisis financiera si desciende. El club perdería de inmediato unos 250 millones de libras en ingresos por derechos de retransmisión, comerciales y de partido. Según Wilson: «En términos de ingresos, hablamos de una caída inicial de unos 250 millones de libras. Esa cifra refleja el paso de la Premier a la Championship y considera los ingresos por retransmisiones, comerciales y de jornada, aunque se jugarían más partidos en la Championship.

No obstante, los pagos de paracaídas compensarían unos 45 millones en el primer año para amortiguar el golpe».