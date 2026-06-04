El Tottenham ofrece 70 millones de libras por una estrella del Brighton que irá al Mundial, mientras Roberto De Zerbi ficha a un jugador de su exequipo

El Tottenham ha presentado una primera oferta al Brighton por el defensa central de 25 años Van Hecke. Según el Telegraph, la propuesta es inferior a los 70 millones de libras que pide el Brighton, aunque las negociaciones continúan. La iniciativa parte de De Zerbi, quien trabajó con el central entre 2022 y 2024 en el Brighton y busca un defensa que ya conozca su estilo.

Su futuro genera cada vez más debate, pese a que su contrato vence en 2027. Se rumorea que el central holandés aún no ha firmado la renovación, detalle que podría animar a otros clubes en el próximo mercado estival.