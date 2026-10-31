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Tottenham Hotspur v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

El Tottenham no hay quien lo pare: 2-0 ante el Crystal Palace y De Zerbi ya sueña con la Champions League

Premier League
Tottenham vs Crystal Palace
Tottenham
Crystal Palace
Tradición deportiva
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Otra victoria del Tottenham, que se impone por 2-0 al Crystal Palace y se acerca a los puestos que importan. El partido está equilibrado hasta el minuto 13, cuando Mateta es expulsado tras entrar mal a van de Ven en su intento de llegar al balón: Oliver, avisado por el VAR, le muestra la tarjeta roja. El equipo de De Zerbi juega el resto del partido con un hombre más, sin apuros y con tiempo de sobra. Aprovecha la ventaja en el minuto 25, cuando Archie Gray remata de cabeza un córner botado desde la derecha por Kudus. El Tottenham lleva la iniciativa y el Palace se encierra atrás para defender. A los Spurs no les faltan ocasiones: se juega en una sola portería y, de tanto insistir, llega también el 2-0, con un cabezazo de van Hecke tras un centro de Mateus Fernandes. En los últimos minutos también lo intenta Kulusevski, pero Henderson le niega el gol.

  • CALENDARIO ASEQUIBLE

    El Tottenham suma así su tercera victoria consecutiva, tras las logradas ante el Coventry y el Chelsea. Deja atrás el difícil inicio de temporada y asciende al octavo puesto con 12 puntos, a cuatro del Chelsea, cuarto clasificado, y de la clasificación para la próxima Champions League. ¿Quién lo habría dicho hace solo un mes? Ahora el futuro pinta mucho mejor: antes del parón de selecciones, los Spurs visitarán al Leeds en Elland Road. A la vuelta se medirán al Ipswich (en casa), al Sunderland (fuera) y al Fulham (en casa), antes de enfrentarse al Arsenal en el Tottenham Hotspur Stadium. Un calendario que invita a soñar.

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