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¡El Tottenham no deja de fichar! Roberto De Zerbi sigue de cerca a la estrella del Bournemouth tras su brillante debut en la Premier League
Los Spurs intensifican su interés en fichar a Kroupi.
El Tottenham considera fichar al delantero del Bournemouth Kroupi, según Football London. El joven de 20 años se ha convertido en la opción preferida del club para reforzar el flanco izquierdo del ataque tras una impresionante temporada en la costa sur. En su primera campaña en la Premier League, Kroupi marcó 13 goles en 33 partidos, lo que le valió batir el récord de la competición de goles marcados por un jugador adolescente en su temporada de debut. Sin embargo, no parece que a los Spurs les vaya a resultar fácil cerrar el fichaje.
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Se necesita una gran suma para fichar a Kroupi ante el interés de otros clubes.
Fichar a la estrella de los Cherries no será barato ni fácil. El Bournemouth no quiere vender y pide al menos 80 millones de libras por el jugador de 20 años.
Además, los Spurs deben competir con Arsenal y PSG, que también siguen al jugador. Aunque tiene contrato en el Vitality Stadium hasta 2030, el club londinense confía en que su proyecto bajo De Zerbi le convenza.
El Tottenham sigue reforzando su plantilla
Kroupi es el principal objetivo del Tottenham para las bandas, aunque no es el único jugador que se está barajando. Rafael Leão (AC Milan) y Savinho (Manchester City) también figuran en la lista, y los Spurs podrían fichar otro delantero centro para competir con Richarlison y Dominic Solanke.
Además, buscan al portero del Manchester City James Trafford y ya ficharon a Martin Dubravka, Marco Senesi, Andy Robertson, Jan Paul van Hecke y Mateus Fernandes, además de cerrar un acuerdo de hasta 100 millones de libras por Sandro Tonali.
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Posibilidad de una campaña de fichajes de verano por valor de 350 millones de libras esterlinas
Si el Tottenham ficha a Kroupi y a sus otros objetivos, su gasto este verano podría alcanzar los 350 millones de libras, una de las mayores inversiones en la historia de la Premier League. El club sigue buscando refuerzos antes del cierre del mercado, aunque la llegada de Kroupi dependerá de la valoración del Bournemouth y de la competencia de otros equipos.