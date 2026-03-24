El Tottenham mantiene conversaciones con un exentrenador de la Bundesliga mientras surge un nuevo candidato ante la incertidumbre sobre Igor Tudor

La directiva del Tottenham está sopesando sus opciones mientras la temporada del club sigue yendo de mal en peor, y Hutter se perfila como un serio candidato al puesto de entrenador. El austriaco, de 56 años, lleva sin trabajo desde que dejó el Mónaco en octubre de 2025 y goza de gran prestigio entre la directiva de los Spurs por sus éxitos anteriores en la Bundesliga.

Aunque algunas informaciones procedentes de Inglaterra sugieren que las negociaciones formales están muy avanzadas, los datos de Sky Sportindican que aún no se han producido conversaciones concretas. No obstante, Hutter sigue ocupando un lugar destacado en la lista de candidatos en caso de que el club decida realizar un cambio durante el parón internacional, en su intento por alejarse de los puestos bajos de la tabla de la Premier League.



