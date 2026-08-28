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El Tottenham intensifica su interés por la estrella del Everton Illiman Ndiaye, valorado en 80 millones de libras, mientras Arsenal y Manchester City también pugnan por el extremo
El Tottenham se une a la carrera por Ndiaye
El Tottenham Hotspur se ha convertido en el último peso pesado de la Premier League en mostrar interés por Ndiaye, del Everton. El conjunto del norte de Londres se ha mostrado increíblemente activo durante el actual mercado de fichajes, y ya ha autorizado un gasto que supera los 300 millones de libras para remodelar la plantilla a las órdenes de De Zerbi.
A pesar de las recientes llegadas de Omar Marmoush y Savio procedentes del Manchester City, el técnico italiano sigue decidido a asegurar la incorporación de un atacante de banda más, de gran calidad, para completar su unidad ofensiva antes del cierre del mercado. Aunque los Spurs habían sido vinculados insistentemente con Cody Gakpo, el foco se ha desplazado hacia el internacional senegalés, que se ha convertido en uno de los talentos más ilusionantes de Goodison Park, según Foot Mercato.
El interés de los Spurs prepara un fascinante pulso a tres bandas con el Manchester City y el Arsenal, que siguen de cerca la situación del jugador de 26 años.
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De Zerbi busca la última pieza ofensiva
Hablando el viernes sobre los planes de fichajes de su equipo, De Zerbi dijo: "No esperaba un mercado de fichajes como el que hemos hecho. Creo que podemos hacer un fichaje más en una posición específica. Ayer fuimos a cenar con los propietarios, Johan [Lange, director deportivo] y Vinai [Venkatesham, director ejecutivo], y hablamos de esto. Todos estamos en la misma línea y hay una conexión muy buena".
Esta admisión pública confirma que el Tottenham no ha terminado en el mercado pese a su gasto récord hasta ahora.
Ndiaye rechaza una oferta de Arabia Saudí
El futuro de Ndiaye ha sido objeto de una intensa especulación durante los meses de verano. El internacional senegalés parecía destinado a un lucrativo traspaso a la Saudi Pro League al principio del mercado, con informaciones que apuntaban a que su fichaje por el Al-Hilal estaba casi cerrado antes de un dramático giro de guion por parte del jugador.
Su deseo de seguir en la Premier League ha despertado el interés de la élite del campeonato, y el Manchester City lo ve como un posible recambio para los integrantes de la plantilla que se marcharon.
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El Everton exige una valoración descomunal
A pesar de la creciente lista de admiradores, el Everton está en una sólida posición negociadora y no tiene intención de dejar marchar a su activo más preciado por una cantidad a la baja. Se entiende que el Everton ha tasado en unos asombrosos 80 millones de libras a la estrella senegalesa, una cifra destinada a ahuyentar a todos salvo a los pretendientes más serios.
Con Ndiaye actualmente bajo contrato en Merseyside hasta el verano de 2029, el club no está bajo ninguna presión inmediata para vender, aunque el jugador rechazó recientemente la oferta de un nuevo contrato.
Preguntado por el interés en Ndiaye, el técnico del Everton, David Moyes, dijo el viernes: "Desde luego no tenemos prisa por vender a nuestros mejores jugadores, eso seguro. Hasta donde yo sé, no tenemos nada de qué preocuparnos, no hemos tenido contacto de ningún club. Alguien me dijo que tuvimos contacto con Al-Hilal durante el verano, no tuvimos nada de ellos".
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