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Savinho Tottenham GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y James Westwood

Traducido por

¡El Tottenham ha perdido el norte! Que los Spurs gasten 85 millones de libras en Savinho es una de las operaciones más ridículas de la historia del fútbol: GOAL califica los mayores fichajes del mercado de verano de 2026

Opinion
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Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la época del calendario que más esperan, y no solo porque cada cuatro años incluya un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es hora de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a estar muy movido, con algunos nombres de primer nivel cerrando traspasos millonarios antes del cierre del mercado, el 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos salen bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el propio jugador, se queda preguntándose qué podría haber pasado si hubiera tomado una decisión distinta en la mesa de negociación.

GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién ha salido mejor parado en cada gran operación incluso antes de que los jugadores sean presentados oficialmente. A lo largo del mercado de verano, iremos calificando cada fichaje cerrado a medida que se produzca, para que puedas seguir a los grandes ganadores, y perdedores, del periodo de traspasos.

Consulta todas nuestras notas a continuación y dinos qué te parece en la sección de comentarios...

  • FBL-HKG-ENG-PR-MANCITY-ITA-SERIEA-INTERAFP

    25 de agosto: Savinho (del Manchester City al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el Manchester City: ¡Un candidato realmente firme a la tasa de traspaso más ridícula jamás pagada en toda la historia del fútbol! El City se estará frotando las manos tras haber logrado, de alguna manera, una venta récord en la historia del club por un jugador que prometió mucho y cumplió poco durante sus dos temporadas en el Etihad Stadium, pese a haber llegado con gran expectación, en una etapa en la que solo sumó dos goles en la Premier League. El Manchester City estará encantado de que el Tottenham, una vez más, haya estado dispuesto a subir de una forma tan desconcertante para hacerse con su hombre, solo un año después de haber intentado fichar a Savinho por alrededor de la mitad del paquete total de 85 millones de libras (116 millones de dólares) que ha terminado desembolsando. Es cierto que, con 22 años, Savinho todavía tiene potencial para convertirse en un talento de talla mundial en el Tottenham Hotspur Stadium y que Enzo Maresca podría quedarse algo justo en las bandas, pero aún queda mucho tiempo de mercado para reinvertir ese enorme ingreso y además sigue contando en sus filas con jugadores como el muy bien valorado Jeremy Monga y un Jack Grealish ya recuperado. Para un jugador del nivel discreto que actualmente tiene el brasileño, esta era sencillamente una oferta demasiado, demasiado buena como para rechazarla, pase lo que pase en el futuro. Nota: A+

    Para el Tottenham: Si los fichajes de Sandro Tonali y Mateus Fernandes por un total de 185 millones de libras (252 millones de dólares) ya levantaron cejas, este acuerdo hará que lleguen hasta el techo. El Tottenham ha mostrado una clara disposición a gastar a lo grande durante todo el verano, y se podría argumentar que su desembolso por esa pareja de nuevos centrocampistas era más o menos justificable como una parte necesaria de la reconstrucción de la plantilla de Roberto De Zerbi tras dos temporadas consecutivas en las que el club ha coqueteado con el descenso. Sin embargo, gastar 85 millones de libras en Savinho, de entre todos los jugadores posibles, sugiere que quizá hayan perdido el rumbo en los despachos. Una cantidad así exige un impacto constante y de alto nivel, y en ningún momento durante su etapa en el City ha demostrado el extremo brasileño que sea capaz de ofrecer eso. Hay que hacerse serias preguntas sobre cómo los Spurs han pasado de ofrecer 43 millones de libras por el extremo hace un año a pagar literalmente el doble apenas 12 meses y una temporada intrascendente después, con cuatro goles, tres asistencias y solo siete titularidades en la Premier League. Es muy posible que Savinho acabe rindiendo y sea un gran éxito en el norte de Londres, pero eso no cambia el hecho de que, de entrada, se trata de un gasto desmesurado. Nota: F

    Para Savinho: Hay que sentir cierta empatía por Savinho, porque ahora va a tener que estar a la altura de esta monstruosa cifra de traspaso en el Tottenham Hotspur Stadium o arriesgarse a que le cuelguen la etiqueta de fracaso, un desenlace que algunos consideran inevitable. Si los Spurs hubieran pagado lo que realmente vale, probablemente unos 45 millones de libras (61 millones de dólares), la presión habría sido menor, pero ahora se esperará que el jugador de 22 años rinda desde el primer momento y se convierta rápidamente en una figura central del ataque de De Zerbi. Como ya hemos señalado, Savinho tiene desde luego la capacidad de acabar triunfando si se le convierte en un hombre clave y juega semana tras semana, algo que nunca iba a ocurrir bajo el célebre técnico amante de los retoques Pep Guardiola en Mánchester. Desde la perspectiva del jugador, esto supone un nuevo comienzo muy necesario en otro club del llamado ‘Big Six’, la oportunidad de trabajar con otro entrenador de excelente reputación y un deseable cambio de aires con su marcha a Londres. Sin embargo, queda esa sensación imposible de ignorar de que siempre cargará con el peso de una cifra astronómica. Es un traspaso que ya podría marcar para bien o para mal su carrera al máximo nivel. Nota: B-

    Krishan Davis

    • Anuncios
  • Ayyoub Bouaddi(C)Getty Images

    23 de agosto: Ayyoub Bouaddi (del Lille al Manchester City, 86 millones de libras)

    Para el Lille: Otro gran pellizco. Bouaddi tenía solo 13 años cuando se unió al Lille en 2021, pero no pasó mucho tiempo antes de que se hablara de él como el canterano más prometedor del club desde Eden Hazard. En ese sentido, el traspaso multimillonario del mediocentro defensivo a Inglaterra no sorprende en absoluto. Después de firmar una actuación de MVP contra el Real Madrid el día de su 17º cumpleaños, era solo cuestión de tiempo que fichara por uno de los gigantes de Europa, y su sobresaliente actuación con Marruecos en su partido del Mundial contra Brasil el 13 de junio hizo inevitable un cambio de aires este verano. Aun así, sigue siendo una cantidad increíble para el Lille, que anteriormente había tasado a Bouaddi en unos 70 millones de libras. Ya ha ingresado enormes sumas por jugadores como Nicolas Pepe, Victor Osimhen y Rafael Leao pero, al igual que ocurrió con la venta de Leny Yoro al Manchester United en 2024, esto no es más que beneficio puro para un club con una merecida reputación por desarrollar y formar a los mejores talentos jóvenes. Nota: A+

    Para el City: El recambio de Rodri. Nunca hubo demasiadas dudas de que el internacional español iba a dejar el Etihad este verano, incluso después de recordar a todo el mundo sus innumerables cualidades liderando a España hacia la gloria en el Mundial de 2026. Así, el doble reto al que se enfrentaba el City era sacar la mayor cantidad de dinero posible por Rodri y, al mismo tiempo, encontrar un sucesor a su altura. Hay que decir que ha cumplido ambos objetivos: 65 millones de libras es una muy buena cifra por un jugador de 30 años recién recuperado de una lesión de ligamento cruzado anterior; y, aunque el City claramente ha pagado de más por Bouaddi, su potencial es evidente y enorme. Por supuesto, sigue siendo pedirle muchísimo a un jugador de 18 años que llene de inmediato el enorme vacío que deja uno de los mejores mediocentros defensivos que ha visto este deporte. Pero también hay que decir que el City se ha hecho con el mediocentro defensivo más prometedor del mundo en estos momentos (¡al Liverpool realmente le habría venido bien fichar a Bouaddi!). Ahora bien, si puede solucionar de inmediato todos los problemas ya evidentes del City bajo Enzo Maresca es una cuestión completamente distinta... Nota: B

    Para Bouaddi: El tipo de movimiento que siempre estuvo destinado a hacer, y más pronto que tarde. Bouaddi tiene fama de ser una persona muy humilde y trabajadora, pero también cree firmemente en su calidad. No tiene ninguna duda de que puede triunfar al más alto nivel, y esa es en parte la razón por la que cambió su lealtad internacional de Francia a Marruecos a principios de este año, ya que esta última le ofrecía la oportunidad de jugar el Mundial de este verano. Las sorprendentemente maduras actuaciones de Bouaddi en Norteamérica invitan al optimismo de cara a su llegada a Manchester. Es cierto que sustituir a Rodri sigue siendo una tarea intimidante y no va a tener demasiado margen de error dado su precio. Pero desde luego parece contar con los niveles necesarios de inteligencia, confianza y aplomo para manejar la increíble intensidad del fútbol de la Premier League. El hecho de que vaya a tener a Elliott Anderson, y muy probablemente a Enzo Fernandez, como apoyo en la medular también debería ayudar a aligerar su carga y quitarle parte de la presión de rendir desde el primer día. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United crestGetty/GOAL

    22 de agosto: Carlos Baleba (del Brighton al Manchester United, 70 millones de libras)

    Para el Brighton: Este es, una vez más, el brillante modelo de negocio del Brighton en acción. El Brighton pudo levantar alguna que otra ceja al desembolsar 23 millones de libras para llevar al centrocampista camerunés Carlos Baleba a la Premier League desde el Lille como un relativo desconocido hace tres años, pero esa decisión ha dado grandes frutos al obtener un beneficio enorme apenas tres años después. Es cierto que la cotización de Baleba ha caído desde el verano pasado, cuando el Brighton pedía más de 100 millones de libras al Manchester United, en una campaña en la que vivió una especie de temporada de dos caras, con su entrenador Fabian Hurzeler creyendo que la especulación sobre su traspaso afectó inicialmente a su rendimiento. En consecuencia, Baleba desde luego no habría podido alcanzar los 100 millones de libras o más este verano, pero un paquete total de 70 millones de libras (95,5 millones de dólares) sigue pareciendo un buen negocio para el Brighton, especialmente si el jugador de 22 años sigue rindiendo de forma inconsistente. El club de la costa sur inevitablemente reinvertirá ese dinero en varias otras joyas jóvenes, a las que luego venderá con un beneficio significativo. Nota: B+

    Para el Manchester United: El United sentirá que su paciencia ha dado sus frutos. El club se había apartado de las negociaciones con el Brighton en el verano de 2025 después de que quedara claro que el Brighton quería una cifra en la misma línea que los 115 millones de libras que el Chelsea les pagó por Moises Caicedo en 2023, pero siempre se informó de que volverían a por él en algún momento en el futuro. Ese momento es ahora, con el Manchester United aprovechando la algo irregular campaña 2025-26 del centrocampista para cerrar lo que considerará en realidad una operación a precio reducido en un verano en el que las cantidades se han inflado de forma desmesurada, dado que habría costado bastante más hace 12 meses. Su esperanza será que, con 22 años, las actuaciones irregulares de Baleba fueran simplemente el resultado de que todavía estaba algo por pulir, con los mejores años de Baleba claramente aún por delante. Su temporada también se vio alterada por la Copa Africana de Naciones, y mejoró mucho en la segunda mitad del pasado curso, con el United supuestamente animado por sus datos subyacentes. Baleba aporta la fuerza física y el empuje desde el centro del campo que el United ha estado reclamando este verano tras la salida de Casemiro. Michael Carrick y la afición tendrán que darle algo de tiempo para asentarse, eso sí, especialmente después de que se lesionara los ligamentos del tobillo en la pretemporada, pero si puede cumplir su potencial será una solución ideal a largo plazo para una posición problemática en Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ha tenido que ser paciente, pero Baleba por fin está de camino al Manchester United en lo que sin duda es un movimiento soñado para un jugador que solo llegó a Europa desde su Camerún natal hace cuatro años y medio. El Brighton claramente sabía que estaba fichando a un joven de gran potencial cuando consideró oportuno desembolsar 23 millones de libras para hacerse con él en 2023 como un relativamente desconocido futbolista de 19 años, y, más allá del bache de la pasada temporada, ha seguido la trayectoria esperada. Baleba se ha ganado esta oportunidad y ahora estará decidido a asegurarse de que no se le escape. Desde luego, parece que está destinado a ser una figura importante desde el principio en Old Trafford, donde un centrocampista defensivo físico llevaba tiempo en la lista de deseos. Formará parte de un centro del campo renovado junto a Youri Tielemans, Kobbie Mainoo o Andrey Santos y Bruno Fernandes, con la misión de cortar ataques y hacer avanzar a su equipo con balón. Necesitará tiempo para asentarse tras su lesión de pretemporada, pero no hay duda de que se trata de una incorporación ilusionante a largo plazo para el Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

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  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (del Liverpool al Inter, 35 millones de euros)

    Para el Liverpool: Un desenlace previsible, pero igualmente triste. La salida de Jones significa que ya no queda ni un solo chico local en la plantilla del Liverpool, lo que resulta bastante deprimente para los aficionados. Recordemos que no hace tanto que Jurgen Klopp soñaba con un «equipo de scousers». Aun así, se puede entender en cierto modo por qué el Liverpool ha permitido la salida de Jones, ya que solo le quedaba un año de contrato y estaba claro que ya no era feliz en Anfield. Ni siquiera el despido de Arne Slot pareció mejorar su estado de ánimo durante el verano, como quedó subrayado por su disputa por el brazalete de capitán con Dominik Szoboszlai. Sin embargo, aunque el Liverpool hizo bien en mantenerse firme con la cantidad que quería por el traspaso de Jones, ahora es imperativo reemplazarlo, porque incluso teniendo en cuenta la continua mejora de Trey Nyoni, el Liverpool ya andaba preocupantemente corto de efectivos y calidad en el centro del campo. ¡Y tampoco olvidemos que el polivalente Jones fue en realidad una de las mejores opciones de Slot en el lateral derecho la temporada pasada! Nota: C

    Para el Inter: Un fichaje potencialmente astuto. Beppe Marotta es toda una eminencia del mercado de fichajes y probablemente el consejero delegado del Inter considere que Jones representa una operación muy interesante. Recordemos que, aunque parece que el canterano del Liverpool lleva una eternidad en la élite, todavía solo tiene 25 años y no hace tanto que rendía a un nivel lo bastante alto como para abrirse camino en la selección de Inglaterra. Jones parece encajar bien en el centro del campo de Christian Chivu, dado que resiste muy bien la presión y además se deja todo por el equipo. Así que, aunque Jones obviamente no tiene la misma amenaza goleadora que Scott McTominay, se puede defender que es un jugador técnicamente superior, lo que significa que tiene muchas opciones de causar en Milán un impacto tan grande como el que el escocés ha tenido en Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Un cambio de aires muy necesario. Las cosas se habían estancado para Jones en Anfield. No progresaba, su carrera se había frenado y su frustración era evidente. Hubo rumores de un enfrentamiento con Slot y enseguida quedó claro que tampoco iba a tener los minutos que tanto ansiaba en su posición preferida en el centro del campo con Andoni Iraola. En consecuencia, el traspaso era imprescindible y un movimiento a Milán podría ser justo lo que Jones necesitaba. Desde luego, la presencia de sus compatriotas John Stones y Djed Spence debería ayudarle a adaptarse rápido a San Siro, y no sorprendería en absoluto verle brillar en la Serie A, que, con todos sus méritos, está indudablemente uno o dos peldaños por debajo de la Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (del Aston Villa al Arsenal, 55 millones de libras)

    Para el Villa: Aston Villa no tiene por qué estar descontento con un paquete total de 55 millones de libras (75 millones de dólares) por un jugador al que le quedaban los dos últimos años de contrato. De cara al futuro, habría habido oportunidades limitadas de ingresar una suma tan importante si el central Ezri Konsa se hubiera quedado y, con 28 años, probablemente esto sea lo mejor que iban a conseguir, pese a su condición de internacional con Inglaterra y a que los Villans llegaron a pedir 60 millones de libras (82 millones de dólares) en un momento de las negociaciones. Sin embargo, después de la salida de Lucas Digne al PSG a principios de verano, la marcha de Konsa deja al Villa con una defensa en cuadro en la víspera de la nueva temporada de la Premier League, por lo que tendrá que moverse con rapidez para encontrar un sustituto. También supone la pérdida de otro jugador clave más, mientras la plantilla de Unai Emery sigue siendo desmantelada tras las respectivas marchas de Morgan Rogers y Youri Tielemans al Chelsea y al Man Utd, al tiempo que existe una gran incertidumbre en torno a los futuros de Ollie Watkins y Emiliano Martinez. Nota: C

    Para el Arsenal: Esta es una operación desconcertante por parte del Arsenal y de Mikel Arteta. Según se informó, el Arsenal estaba decidido a reforzar el lado derecho de su defensa tras las lesiones del central William Saliba y del lateral Jurrien Timber, pero el entrenador seguramente ya tenía a su disposición las herramientas necesarias para salir adelante sin ellos y ahorrarle al club una cantidad importante de dinero. Tanto Ben White como Cristhian Mosquera pueden cubrir esas posiciones, mientras que el lateral izquierdo titular Riccardo Calafiori es nominalmente central, igual que Piero Hincapie, y Myles Lewis-Skelly es más que capaz de cubrir esa banda si otros se desplazaban. Puede que el Arsenal hubiera necesitado una reestructuración, con jugadores ligeramente fuera de posición, pero cuesta imaginar que eso hubiera sido tan perjudicial para una defensa tan trabajada. Mosquera impresionó en sus limitadas apariciones la temporada pasada, pero Konsa es ahora un obstáculo directo para su progresión, y lo mismo puede decirse del canterano Marli Salmon. Esto es claramente un ejemplo de Arteta ejerciendo los importantes poderes que tiene entre bastidores en el Emirates, mientras el club accede a su deseo de contar con un recambio de calidad, y Konsa es sin duda un muy buen defensa que aporta un liderazgo muy útil. El técnico español necesita efectivos con el Arsenal compitiendo en cuatro frentes, pero esto parece una solución costosa para lo que debería ser un problema a corto plazo. Nota: C+

    Para Konsa: Desde luego, no se le puede reprochar a Konsa que dé el salto a los campeones de la Premier League en esta etapa de su carrera en busca de más grandes títulos, después de ganar la Europa League en 2025-26, pero le espera una verdadera pelea para asentarse a largo plazo en el norte de Londres. No hay garantía de que vaya a ser titular inicialmente en el lateral derecho por delante de White, y casi con toda seguridad caerá en el orden de preferencias para el invierno, una vez que tanto Saliba como Timber se hayan recuperado de sus respectivas operaciones y sean considerados lo bastante en forma como para volver. Sabemos que Arteta quiere poder apoyarse en una plantilla amplia formada por titulares garantizados y sus llamados “finishers”, y todo apunta a que ese será el papel que desempeñará Konsa en el Emirates. Sin embargo, si termina su etapa allí como campeón de la Premier League y quizá incluso de Europa, probablemente no le importará lo más mínimo. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (del Manchester City al Al-Qadsiah, 52 millones de libras)

    Para el City: ¡Toda una hazaña! El City ha conseguido de alguna manera obtener un beneficio pequeño pero significativo por un jugador que firmó una temporada muy pobre después de llegar al Etihad desde el AC Milan el pasado verano por 46,5 millones de libras. Reijnders dejó de hecho una impresión positiva al principio en la Premier League, al marcar un gol y dar otro en su debut contra el Wolves el pasado agosto, pero el exentrenador Pep Guardiola acabó perdiendo casi por completo la fe en el internacional neerlandés, que pasó la mayor parte de sus últimos meses en Mánchester sentado en el banquillo. El posterior cambio de entrenador no hizo nada por mejorar las opciones de Reijnders de relanzar su carrera en el City. Al contrario, acabó con cualquier esperanza de enderezar la situación, con el jugador de 28 años vendido al mejor postor para ayudar a financiar un movimiento planeado por el favorito de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Así que, aunque sin duda se puede argumentar que el neerlandés merecía más tiempo para demostrar su valía, el City nunca iba a rechazar una oferta tan generosa por un suplente. Nota: B+

    Para el Al-Qadsiah: Otra declaración de intenciones, y quizá la más llamativa hasta la fecha. El Al-Qadsiah tiene una reputación bien ganada como uno de los clubes «ascensor» del fútbol saudí, pero fichar a Reijnders es una seria muestra de ambición por parte de unos propietarios que creen firmemente que Brendan Rodgers es capaz de liderar una pelea por el título esta temporada. El norirlandés ha hecho sin duda un gran trabajo desde que asumió el cargo el pasado diciembre, con el Al-Qadisah terminando cuarto en la Saudi Pro League 2025-26, en buena medida gracias a una racha récord en el club de 17 partidos sin perder. Que el exentrenador del Liverpool pueda replicar ese tipo de rendimiento doméstico mientras afronta también una primera campaña histórica en la AFC Champions League Elite está abierto al debate. Sin embargo, la llegada de un internacional de la calidad de Reijnders no ha hecho más que reforzar la percepción de que el equipo respaldado por Saudi Aramco, que pronto se mudará a un estadio completamente nuevo con capacidad para 47.000 espectadores, es la fuerza emergente de la SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Una decisión desconcertante, sobre todo a estas alturas de su carrera. Reijnders dejó el Milan por Mánchester porque quería competir por los mayores honores del fútbol de clubes. Entonces, ¿por qué ha decidido ahora pasar lo que deberían ser los años cumbre de su carrera profesional jugando en Arabia Saudí? No es que no tuviera otros pretendientes. Por supuesto, Reijnders no es el primer jugador de alto perfil tentado por las riquezas que ofrece la SPL, y desde luego no será el último. Pero es difícil no preguntarse si podría acabar lamentando su decisión desde un punto de vista deportivo. Reijnders es un centrocampista con gran calidad técnica y llegada, está claro que es demasiado bueno para el Al-Qadsiah y existe un riesgo muy real de que este movimiento termine perjudicando sus opciones de representar a Países Bajos en la próxima Eurocopa. A los 28 años, su etapa en la élite podría haber terminado ya. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (del Manchester City al Barcelona, 75 millones de euros)

    Para el Manchester City: La salida de Pep Guardiola y de leyendas del club como Bernardo Silva y John Stones ya habría sido suficientemente dolorosa para la afición del City, pero perder a su mejor jugador provocará un temor real. Da la sensación de que el City está condenado a sufrir un bajón sin Rodri, que era el corazón del equipo y un líder irreemplazable. Actuando tanto como principal escudo defensivo como organizador en la base de la jugada, Rodri impulsó el éxito del City bajo las órdenes de Guardiola. De hecho, el City ganó el 74,1 % de sus partidos de la Premier League cuando el español controlaba el centro del campo, y ese porcentaje se desplomó hasta el 61,9 % cuando estuvo ausente. Rodri también dio un paso al frente para marcar goles en los partidos más importantes, incluido el tanto de la victoria en la final de la Champions League de 2023 y en varios encuentros decisivos por el título de la Premier League. Pese a su precio de 116 millones de libras (156 millones de dólares), Elliot Anderson no tiene el mismo juego completo, y el posible fichaje de Ayyoub Bouaddi es demasiado joven e inexperto como para esperar que llene ese vacío. No es menos que un golpe de pesadilla para el sucesor de Guardiola, Enzo Maresca, que tiene por delante una tarea enorme para ajustar el plan táctico del City y asegurarse de que pueda seguir compitiendo por los mayores títulos. Nota: F

    Para el Barcelona: Un fichaje de impacto que sacude el fútbol europeo. El Barça ya era el gran favorito para ganar una tercera Liga consecutiva, pero ahora parece una conclusión inevitable. El Real Madrid encajará el golpe después de ver cómo su objetivo principal ficha por su máximo rival, con Rodri optando por el proyecto ya bien asentado de Hansi Flick en lugar del trabajo de reconstrucción de Jose Mourinho en la capital española. Rodri bien podría ser la pieza final del puzle para que el Barça conquiste su primera Champions League desde 2015; es el mejor mediocentro defensivo del mundo y el hombre perfecto para dar estabilidad al once de Flick. Sin duda, a los rivales les resultará mucho más difícil romper al Barça en las transiciones con Rodri apagando fuegos. Además, el jugador de 30 años debería adaptarse al instante, dado que la plantilla azulgrana está repleta de compañeros suyos de la selección española. El Barça necesitaba actuar tras la pérdida de Frenkie de Jong, de quien se informa que afronta una lucha por volver a jugar antes de final de año después de sufrir daños en los ligamentos de la rodilla, y Rodri es una solución soñada. No parece una exageración sugerir que el Barça podría dominar tanto en el ámbito nacional como en el continental durante los próximos dos o tres años ahora que cuenta con el ganador del Balón de Oro de 2024 para llevar la batuta. Nota: A+

    Para Rodri: Este es un siguiente paso natural para Rodri tras conquistar el Mundial de 2026 y el Balón de Oro con España. Ayudar al City en un periodo de transición palidece en comparación con la oportunidad de devolver al Barça a la cima del fútbol, y ningún otro equipo se ajusta mejor a los principios tácticos a los que se acostumbró bajo las órdenes de Guardiola. Además, este movimiento podría permitir a Rodri recuperar su mejor nivel físico. Las lesiones graves han interrumpido la carrera del exjugador del Atlético de Madrid en los últimos años, y regresar al entorno menos exigente físicamente de LaLiga debería favorecer su longevidad en la élite. Después de haber ganado ya dos grandes títulos junto a jugadores como Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Dani Olmo a nivel internacional, la transición al Camp Nou debería ser fluida para Rodri, de quien se esperará que desempeñe el mismo papel de dictador total que tan bien le ha venido con España y el City durante los últimos siete años. Se ha informado de que el Real ofreció a Rodri un paquete económico mucho más atractivo, pero tomó la decisión correcta al decantarse por el entorno más saludable y seguro del Camp Nou, donde ahora podría escribir el capítulo más exitoso de su brillante carrera. Nota: A

    James Westwood

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15 de agosto: Ferran Torres (del Barcelona al PSG, 50 millones de euros)

    Para el Barcelona: Ferran Torres nunca recibió el cariño de la afición azulgrana que él creía merecer, pero no es tan difícil entender por qué. El ex del Manchester City marcó unos respetables 65 goles durante sus cuatro años en el Camp Nou, incluida la mejor cifra de su carrera, con 21 tantos en todas las competiciones la temporada pasada, cuando el equipo de Hansi Flick defendió con éxito el título de Liga, pero era considerado un comodín y desesperaba a los aficionados con su falta de acierto irregular de cara a portería. Por un lado, venderlo era arriesgado porque el Barça ya andaba corto de efectivos en ataque tras la salida de Robert Lewandowski, pero por otro, nunca iba a haber una mejor oportunidad para hacer caja. La cotización de Torres alcanzó su punto más alto de siempre tras su gol de la victoria en la final del Mundial de 2026 con España, y la posterior oferta de 50 millones de euros del PSG era demasiado buena como para rechazarla. Sí, era ligeramente inferior a los 55 millones de euros que invirtieron en Torres cuando lo ficharon del City, pero su contrato terminaba el próximo verano y habrían tenido que pagar 8 millones de euros extra al club de la Premier League si le hubieran renovado por una cláusula específica incluida en la operación. Además, quitarse de encima su elevado salario ayudó al Barça a cerrar un acuerdo por Rodri, que será una incorporación mucho más determinante para la plantilla de lo que Torres llegó a ser nunca. Nota: B+

    Para el PSG: Puede que Torres nunca entre en la categoría de futbolista individual de élite, pero asegurarse a un campeón del mundo versátil en el mejor momento de su carrera por una cantidad razonable sigue siendo una victoria importante para el PSG. Torres también encaja muy bien a nivel táctico con Luis Enrique, que le dio al delantero su debut con la selección absoluta de España allá por 2020. La fluidez posicional ha sido la base del éxito del PSG con Luis Enrique, y Torres es de lo más flexible que hay, capaz de jugar por dentro o en cualquiera de las dos bandas. También tiene una relación casi telepática con su compatriota Fabián Ruiz, lo que debería dar réditos inmediatos a los bicampeones de Europa. Hay muchas opciones de que Torres sea más prolífico en la Ligue 1 de lo que lo fue en el entorno más competitivo de La Liga, y su amplia experiencia en los grandes escenarios también lo convertirá en una buena opción en la Champions League. Torres no es un sustituto natural de Goncalo Ramos, pero potencialmente sí ofrece al PSG más de lo que le daba el delantero portugués, especialmente en lo que se refiere a movimientos inteligentes en el último tercio.Nota: A-

    Para Torres: El héroe mundialista de España verá este movimiento como un paso adelante y como la confirmación de que tenía razón al denunciar públicamente la falta de avances en las conversaciones para renovar con el Barça, algo comprensible. El PSG aspira a convertirse en el segundo club que logra ganar tres Champions League seguidas en la era moderna, mientras que el Barça no gana la competición desde 2015, cuando era precisamente el que contaba con Luis Enrique en sus filas. Sin embargo, la realidad es que la situación de Torres en París no será diferente de la que tenía en Cataluña. El tridente más fuerte del PSG, al que Luis Enrique siempre recurrirá en los partidos más importantes, está formado por Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue en las bandas, y Ousmane Dembele por dentro. Si Torres cree que por fin va a emerger como un hombre franquicia en el Parque de los Príncipes después de haber vivido tanto tiempo a la sombra de jugadores como Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal en el Barça, está muy equivocado. Luis Enrique podrá ofrecerle más minutos en la liga, pero Torres no va a ser esencial en la Champions League. Fichar por el PSG no va a engrandecer su legado, solo va a reforzar aún más su condición de jugador de rotación. Puede que Torres se dé cuenta pronto de que la hierba no es más verde al otro lado, e incluso llegue a arrepentirse de haber salido de su zona de confort en el Barça, que ahora parece mejor situado para competir con el PSG por la gloria europea sin él.Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (del Tottenham al Atlético de Madrid, 40 millones de euros)

    Para el Tottenham: el Tottenham ha aceptado perder alrededor de 8 millones de libras respecto a su inversión inicial al vender a Romero al Atlético de Madrid, lo que es un mal negocio se mire por donde se mire. Sí, ha evitado que recale en un rival de la Premier League, pero el jugador de 28 años está en plena madurez y fue uno de los mejores de Argentina en el Mundial de 2026. El Tottenham podría, y debería, haber aguantado para sacar una cifra mayor. Sin embargo, da la sensación de que era el momento adecuado para separar caminos. Romero cuestionó públicamente la estrategia de fichajes del club y al departamento médico la temporada pasada, y vio dos tarjetas rojas mientras el Tottenham luchaba por evitar el descenso. Su relación con la afición se deterioró como consecuencia, y es justo decir que no estuvo a la altura de las expectativas como capitán del club. El Tottenham también ha fichado a Jan Paul van Hecke y al compañero de Romero en Argentina Marcos Senesi, además de atar a Micky van de Ven con un nuevo contrato, así que sigue bien cubierto en defensa. Romero claramente quería salir, y las opciones del Tottenham de llevar a cabo una reconstrucción de verdad bajo Roberto De Zerbi son ahora mejores después de que haya conseguido lo que quería. Nota: B-

    Para el Atlético de Madrid: Romero encaja absolutamente a la perfección en el sistema del Atlético de Diego Simeone. Es un defensa agresivo, que va hacia delante y comparte la mentalidad de Simeone de ganar a cualquier precio, lo que significa que no debería tener ningún problema para adaptarse al unido vestuario del Metropolitano. Tras la salida de Nahuel Molina a la Roma, la llegada de Romero vuelve a dar solidez a la zaga del Atlético. Lo más probable es que actúe como principal ancla en la defensa de tres de Simeone y trabaje para corregir los problemas que llevaron al equipo a encajar demasiados goles el curso pasado, además de aportar unas cualidades de liderazgo vitales. No es solo una unión perfecta, sino también un movimiento inteligente que debería ayudar mucho al Atlético a cerrar la brecha con el Barcelona en lo más alto de LaLiga y, potencialmente, acercarlo a esa esquiva Champions League. El hecho de que hayan logrado ficharlo por unos buenos 20 millones de libras por debajo de su verdadero valor de mercado es además una gran ventaja. Eso potencialmente permite al Atlético cerrar una o dos operaciones importantes más antes de que cierre el mercado. Nota: A

    Para Romero: Equipos como el Napoli y el Inter también estaban interesados en Romero, pero él solo tenía ojos para el Atlético, y haber forzado la operación le dará una gran satisfacción. El equipo de Simeone está hecho a medida para sus virtudes, y estas serán celebradas en el Metropolitano de una forma en la que nunca lo fueron en el norte de Londres. Los críticos de la Premier League veían a Romero como un lastre por su estilo físico e inflexible, pero esa es exactamente la razón por la que el Atlético lo ha fichado. Es el movimiento ideal en el momento ideal para un jugador ambicioso que quiere competir por títulos y brillar en el escenario de la Champions League cada año. El Tottenham no podía ofrecerle esa plataforma, aunque parezca estar otra vez al alza con De Zerbi al mando. LaLiga también encaja mejor con Romero que la Premier League; se juega a un ritmo más táctico que le permitirá cerrar líneas de pase y leer el juego con más facilidad. Además, tiene a mano a cuatro compañeros de la selección argentina, incluidos Julian Alvarez y Giuliano Simeone, para ayudarle a adaptarse rápidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (del Ajax al Paris Saint-Germain, 55 millones de euros)

    Para el Ajax: Un duro golpe, pero un gran impulso para las arcas del club. El director técnico del Ajax, Jordi Cruyff, ni siquiera intentó ocultar que esperaban retener a Godts al menos un año más. El extremo fue prácticamente el único rayo de luz durante una por lo demás sombría campaña 2025-26 para el conjunto de Ámsterdam. Godts fue el único miembro de la plantilla en alcanzar dobles cifras tanto en goles (17) como en asistencias (15). Así que perderlo después del inicio de la nueva temporada de la Eredivisie supone un contratiempo importante. Sin embargo, como reconoció en la práctica Cruyff, el Ajax simplemente no está en condiciones de rechazar el tipo de dinero que el PSG puso sobre la mesa por su activo más valioso. Esta es la brutal realidad financiera en la que lleva mucho tiempo viviendo y la esperanza es que el último gran talento salido de la cadena de producción del Ajax, Abdellah Ouazane, ayude a llenar el vacío dejado por Godts, de quien también conviene señalar que fue fichado con 17 años desde el Genk en 2023 por solo 1 millón de euros. En ese sentido, el Ajax simplemente seguirá haciendo lo que hace, pero si actualmente tiene suficiente calidad en ataque para volver a la Champions League el próximo año es ahora algo muy discutible. Nota: B-

    Para el PSG: La señal más clara hasta ahora de que Bradley Barcola está en camino de salir del club. La sospecha desde el principio ha sido que el PSG está totalmente abierto a hacer caja con el delantero francés, que fue el descarte en ataque la temporada pasada, con Barcola encontrándose repetidamente en el banquillo en los grandes partidos. Sin embargo, los dos veces vigentes campeones de Europa han manejado con astucia a equipos como el Liverpool mientras reforzaban su ataque con jugadores como Maghnes Akliouche, Ferran Torres y ahora Godts antes de vender a Barcola al mejor postor. Y lo mejor es que la salida del jugador de 23 años probablemente cubra el coste combinado de Aklouche, Torres y Godts, que debería ofrecer una cobertura de calidad para el extremo izquierdo titular, Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Podría decirse que es la prueba definitiva de su calidad. Al fin y al cabo, si Barcola no pudo asegurarse un puesto fijo en el once del estelar equipo del PSG, ¿qué opciones tiene Godts de conseguirlo? El jugador de 21 años tiene una experiencia limitada en la Champions League, apenas ocho apariciones, y ni siquiera entró en la convocatoria de Bélgica para la Copa del Mundo de este verano en Norteamérica. Por supuesto, se puede argumentar que Godts no puede sino beneficiarse de entrenar junto a jugadores como Kvaratskhelia y Ousmane Dembele, y debería tener bastantes minutos en la Ligue 1 y la Coupe de France, mientras Luis Enrique da descanso a sus hombres clave antes y después de sus compromisos europeos entre semana. Sin embargo, es inevitable preguntarse si este es realmente el movimiento adecuado para Godts en esta etapa crucial y formativa de su carrera, aunque probablemente no haya ahora mismo un lugar mejor en el planeta para que un extremo aprenda lo que se necesita para rendir al más alto nivel. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (Tottenham al Inter, 30 millones de euros)

    Para el Tottenham: Se mire por donde se mire, esta es otra operación de mercado desconcertante del Tottenham, que este verano se ha gastado una enorme suma de dinero, y se podría decir que ha pagado de más, sin recuperar demasiado a través de las ventas de jugadores. La cotización de Djed Spence está ahora mismo en su punto más alto, después de convertirse en una especie de héroe de culto para Inglaterra en el Mundial gracias a algunas actuaciones defensivas de enorme solidez tanto en el lateral derecho como en el izquierdo, al participar en los ocho partidos de Inglaterra en Norteamérica. Entre sus acciones destacó una entrada salvadora al límite en la semifinal contra Argentina que se hizo viral. Y, sin embargo, el club del norte de Londres está a punto de ingresar un total de apenas 30 millones de libras (40,5 millones de dólares) por el jugador de 26 años, incluidos los bonus. Realmente se puede defender que Spence vale casi el doble tras sus actuaciones de principios de verano, además del hecho de que todavía le quedan tres años de contrato, de que es muy versátil, de que está entrando en sus mejores años y, por supuesto, del famoso «impuesto inglés». Al menos, los Spurs están bien cubiertos en la posición de lateral tras fichar a Andy Robertson como agente libre, con Pedro Porro aparentemente como primera opción por la derecha y Destiny Udogie también en la plantilla, pero muchos aficionados sentirán que Spence es una mejor opción que todos ellos. Nota: D

    Para el Inter: Esto parece un auténtico golpe del Inter, que ha sabido virar hacia Spence después de ver cómo su hombre clave Denzel Dumfries se marchaba al Real Madrid al terminar su contrato y de quedarse sin sus objetivos principales Marco Palestra y Anan Khalaili, con el primero fichando por el Chelsea y el segundo a punto de firmar por el Crystal Palace. Era un mercado limitado, dada la necesidad de los nerazzurri de incorporar a un carrilero especialista capaz de encajar en el sistema con defensa de tres de Cristian Chivu, pero Spence es absolutamente perfecto para el papel; un lateral de largo recorrido que se desenvuelve igual de bien incorporándose al ataque que frenando a los extremos rivales, el internacional inglés encaja a la perfección en la evidente vacante del costado derecho del Inter. Aunque no necesariamente podrá igualar la importante amenaza ofensiva de Dumfries, Spence mejora al neerlandés en defensa y además tiene la versatilidad necesaria para cubrir también al brillante Federico Dimarco en la izquierda. Los campeones del Scudetto también estarán encantados con la cantidad pagada. Se ha informado de que hace alrededor de un mes el Tottenham les pidió 38 millones de libras (51 millones de dólares), pero su paciencia y su negativa a entrar en pánico han dado enormes frutos al hacerse con el jugador de 26 años por un precio de ganga. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente no entraba en los planes de Roberto De Zerbi, que este verano ha renovado casi por completo la defensa del Tottenham, así que Spence seguramente sentirá que da el salto a algo más grande y mejor, y con razón tras sus impresionantes actuaciones en el Mundial. Aunque finalmente logró asentarse en el norte de Londres, el exjugador del Middlesbrough ha sido zarandeado bastante durante sus cuatro años como futbolista de los Spurs: no jugó ni un solo partido en sus dos primeras temporadas, fue cedido al Rennes, al Leeds y al Genoa, y Antonio Conte llegó a calificarlo como un «fichaje del club» durante la desafortunada etapa del italiano al mando. Después de coquetear con el descenso en cada una de sus dos temporadas como miembro de la primera plantilla, ahora se marcha a un club que volverá a ser favorito para ganar la Serie A y que, por supuesto, competirá en la Champions League, tras haber disparado su reputación en Norteamérica. El Inter fichó al compañero de selección de Spence, John Stones, al principio de este mercado, y debería ayudar a su compañero en defensa a adaptarse de cara a una nueva y apasionante aventura en San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (del Rayo Vallecano al Chelsea, 18 millones de libras)

    Para el Rayo: Puede que los finalistas de la Conference League no hayan sacado exactamente todo lo que les habría gustado por Pep Chavarria, pero aun así esta es la venta más cara de la historia del modesto club madrileño. Se ha informado de que el Rayo siguió intentando cambiar las condiciones durante las negociaciones, llegando incluso a pedir en un momento dado los 50 millones de euros (43 millones de libras/58 millones de dólares) de su cláusula de rescisión, pero alcanzó un compromiso importante tras rechazar la oferta inicial del Chelsea de 15 millones de libras (20 millones de dólares). La realidad es que no estaba en una posición negociadora especialmente fuerte después de que Chavarria dejara claro que quería poner rumbo al oeste de Londres y, con 28 años, tampoco es precisamente una joven promesa de gran proyección por la que pudieran pedir mucho más. Aun así, ese dinero ayudará al Rayo a reforzarse y a construir sobre otro octavo puesto consecutivo en La Liga la temporada pasada. Nota: B

    Para el Chelsea: El Chelsea necesitaba claramente reforzar el costado izquierdo de la defensa tras la rápida salida de Marc Cucurella al Real Madrid durante el Mundial, lo que dejó a Jorrel Hato como su único lateral izquierdo sénior reconocido. Sin embargo, habrá dudas sobre si Chavarria tendrá el nivel requerido, aunque fue una petición de Xabi Alonso. El Rayo es el único club de la máxima categoría en el que ha jugado a lo largo de su carrera, y tiene que llenar unos zapatos muy grandes, con Cucurella convertido en, posiblemente, uno de los mejores del mundo en su posición. Hato mostró un gran nivel en la parte final de la temporada pasada y está muy bien considerado, así que lo más probable es que Chavarria desempeñe el papel de suplente y quizá de mentor del joven neerlandés. Un paquete total de 22 millones de euros (19 millones de libras/25 millones de dólares) representa una solución de bajo coste para una posición problemática en comparación con alguien como Lewis Hall, valorado en 60 millones de libras (81 millones de dólares), aunque esto termine siendo una solución a corto plazo. Nota: B-

    Para Chavarria: ¡Menuda historia! Chavarria no dio el salto a la Segunda División española hasta los 22 años, cuando fichó por el Real Zaragoza, y ya tenía 24 cuando ascendió a La Liga, después de que el actual técnico del Liverpool, Andoni Iraola, lo fichara para el Rayo en 2022. Ha ido de menos a más en la capital de España, convirtiéndose en una figura clave como lateral agresivo, de vocación ofensiva y cómodo con el balón en los pies, ayudando a su equipo a alcanzar la final de la Conference League la temporada pasada y disputando los 90 minutos completos en la derrota ante el Crystal Palace. Ahora, a los 28 años, da el salto soñado a uno de los grandes pesos pesados de la Premier League, y tiene muchas opciones de disponer de bastantes oportunidades para impresionar a las órdenes de su compatriota Alonso, que evidentemente es uno de sus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (del Barcelona al Liverpool, cesión)

    Para el Barcelona: Un movimiento sensato que deja al club en una mejor posición de cara a las últimas semanas del mercado de verano. Según se informa, el Liverpool cubrirá íntegramente el salario de Araujo y, dado su estatus como uno de los jugadores mejor pagados del Barça, eso liberará margen para que los campeones de Liga puedan inscribir a más fichajes. Araujo fue nombrado capitán en el Camp Nou hacia el final de la pasada temporada, pero solo fue titular en un total de 11 partidos de liga con Hansi Flick en 2025-25. Aunque se echarán de menos el liderazgo y la experiencia del uruguayo, el Barça lleva tiempo sin depender de él para liderar la zaga. La dura realidad es que Araujo no entraba en los planes de Flick y la inclusión de una opción de compra de 55 millones de euros (47 millones de libras/64 millones de dólares) para el Liverpool podría permitir al Barça ingresar una cantidad significativa por un jugador no deseado el próximo verano. Era una oportunidad inesperada que tenía que aprovechar, aunque ahora puede ser necesario que Flick fiche a otro defensa, ya que la plantilla del Barça ya parecía corta en todas las líneas. Nota: B

    Para el Liverpool: Un acto de desesperación. Según se informa, el Liverpool pagará 180.000 libras por semana por Araujo para aliviar una crisis defensiva tras la marcha gratis de Ibrahima Konate al Real Madrid. Con Joe Gomez y Giovanni Leoni lesionados, y el también nuevo fichaje Jeremy Jacquet todavía trabajando para recuperar plenamente la forma tras una operación de hombro, el Liverpool tenía que incorporar a otro central. Araujo también puede actuar como lateral derecho, así que sobre el papel tiene sentido como solución temporal. Sin embargo, el jugador de 27 años también tiene un historial irregular con las lesiones y ha tenido dificultades para convencer al más alto nivel en las últimas temporadas. Está por ver si puede adaptarse rápidamente a la intensidad de la Premier League o compenetrarse con fiabilidad con el capitán del club, Virgil van Dijk. Según se informa, el Liverpool se echó atrás a la hora de pagar 60 millones de libras por Ezri Konsa, uno de sus objetivos al inicio del verano, pero una gran inversión por el defensa del Aston Villa e Inglaterra habría sido un movimiento menos arriesgado. Araujo llegará a Anfield con mucha presión sobre los hombros y con muchas preguntas por responder. Nota: C-

    Para Araujo: Una oportunidad de oro para volver a jugar semana tras semana y reconstruir su confianza. Araujo tiene la fortuna de que otro gran club europeo haya apostado por él pese a sus problemas de regularidad, y será consciente de las posibles repercusiones si fracasa. Seguro que estará enormemente motivado para demostrar que sus detractores estaban equivocados, con la vista puesta en volver a disfrutar realmente del fútbol, después de haber atravesado un periodo complicado el año pasado que le llevó a buscar un descanso por su salud mental. Escuchar el rugido de la apasionada afición de Anfield sin duda dará a Araujo un importante impulso de adrenalina. También es un defensa agresivo que aportará una verdadera presencia aérea a la zaga del Liverpool, además de encajar bien en el sistema agresivo de Iraola. Este nuevo comienzo podría ser exactamente lo que necesita el internacional uruguayo, pero tendrá que eliminar los errores básicos por los que recibió tantas críticas en el Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (del Chelsea al Como, 36 millones de euros)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haber ingresado una cantidad bastante importante por un central que nunca ha terminado de alcanzar el máximo nivel desde su irrupción en el primer equipo en 2021, y los 25 millones de libras más 5 millones en variables representan beneficio neto para un canterano. Dicho esto, da pena ver marcharse a uno de los suyos, y Chalobah ha sido una opción sólida durante un periodo complicado para el club, respondiendo incluso en su hora de necesidad cuando fue recuperado de su cesión en el Crystal Palace en enero de 2025, en medio de una crisis de lesiones en defensa. Eso sí, el Chelsea ha fichado a Maxence Lacroix procedente del Crystal Palace y Levi Colwill vuelve a estar en forma tras su rotura del ligamento cruzado anterior, así que las ventas de jugadores eran una necesidad dado que tenía 10 centrales en plantilla. Entre ellos hay defensores peores que Chalobah, pero parece que el club no pudo resistirse a la tentación de hacer caja con un beneficio neto. Nota: B

    Para el Como: Es un reflejo del progreso del Como bajo las órdenes de Cesc Fabregas que esté fichando jugadores del Chelsea como preparación para su estreno en la Champions League en 2026-27. El conjunto italiano ya ha mostrado su ambición reteniendo a Nico Paz un año más y, técnicamente, Chalobah se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club. Queda por ver, sin embargo, quién saldrá mejor parado en esta operación; aunque es internacional con Inglaterra, Chalobah puede ser irregular y se había convertido en blanco de las críticas de algunos sectores de la afición del Chelsea, mientras que otros eran más indulgentes por su vínculo de 19 años con el club. Un paquete total de 30 millones de libras (40 millones de dólares) sí parece algo elevado, pero el Como confiará en que la experiencia de Chalobah en la Premier League y en Europa resulte inestimable, y el ritmo más pausado de la Serie A bien podría favorecerle. Nota: C

    Para Chalobah: Si somos brutalmente honestos, Chalobah sin duda merece este nuevo comienzo después de que el Chelsea lo haya mareado durante varios años. Existe la sensación de que la cúpula del Chelsea lleva tiempo intentando hacer caja con él; rechazó un traspaso al Nottingham Forest en 2023, con el Chelsea abierto a vender, y un año después le quitaron su dorsal y fue cedido al Palace (donde impresionó), solo para ser recuperado cinco meses más tarde por los problemas de lesiones de su club de origen. Dieciocho meses después, el Chelsea dejó claro con su actividad en el mercado que Chalobah volvería a bajar puestos en la jerarquía pese a haber sido su central más utilizado la temporada pasada, y el hecho de que generase beneficio neto obviamente ha influido en la decisión de dejarle salir por delante de jugadores como Wesley Fofana o Tosin Adarabioyo. A sus 27 años, esta es por fin una ruptura limpia para el defensa, que puede mirar con ilusión a disputar la Champions League y a experimentar una nueva cultura en una de las zonas más deseables de Europa, a orillas del lago de Como. No sorprendería demasiado verle adaptarse bien a la vida en la Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (del Newcastle al Arsenal, 75 millones de libras)

    Para el Newcastle: Un desastre absoluto para el Newcastle. Dejar salir a Sandro Tonali al Tottenham por 100 millones de libras dejó un gran agujero en el centro del campo, pero ahora parece Springfield Gorge de Los Simpson sin Guimaraes, que fue el mejor jugador del Newcastle durante una turbulenta campaña 2025-26. Es injusto esperar que el nuevo fichaje Sean Steur llene el vacío de Guimaraes con solo 18 años, y poco realista, teniendo en cuenta que el neerlandés solo marcó una vez en su primera temporada completa con el primer equipo del Ajax. Guimaraes fue el máximo goleador del Newcastle en la Premier League la pasada temporada con nueve tantos, y sus cinco asistencias también fueron la mejor cifra del equipo. Como capitán, el internacional brasileño también lideró con el ejemplo y a menudo sacó adelante a sus compañeros. Matthias Jaissle tiene por delante una tarea monumental para estabilizar la sala de máquinas una vez sustituya oficialmente a Eddie Howe en el banquillo, y si no se encuentra de inmediato un relevo para Guimaraes con la experiencia adecuada, podría resultar una misión imposible. Nota: F

    Para el Arsenal: Una operación muy inteligente de Mikel Arteta en su intento por construir sobre el esperado regreso del Arsenal a la cima del fútbol inglés. Guimaraes puede encajar fácilmente junto a Martin Odegaard como interior y aliviar la carga creativa del capitán del Arsenal. Aportará más dinamismo al ataque y más agresividad en defensa, después de haber ganado más duelos que cualquier jugador del Arsenal en la Premier League la temporada pasada. Los aficionados del Arsenal pueden estar seguros de que Guimaraes rendirá desde el primer momento dada su experiencia y el hecho de que encaja perfectamente con el estilo preferido de Arteta. La fortaleza en el centro del campo fue una razón clave del éxito del Arsenal en 2025-26, y es difícil ver cómo algún rival nacional podrá imponerse ahora que Guimaraes ha completado su temible unidad central. También podría ser así en la Champions League si vuelven a cruzarse con el Paris Saint-Germain, lo que invita al optimismo respecto a sus opciones de conquistar por fin ese esquivo gran título. Nota: A

    Para Guimaraes: A los 28 años, este es el momento ideal para que Guimaraes dé el salto a uno de los grandes de Europa. Está en plena madurez, como demostró sin lugar a dudas en el Mundial, donde dio cuatro asistencias con Brasil mientras rivalizaba con Vinicius Junior en influencia decisiva, aunque antes de una pesadillesca eliminación en octavos de final ante Noruega. Guimaraes hacía tiempo que se le había quedado pequeño al Newcastle, y el Arsenal le ofrecerá la plataforma para alcanzar la categoría de jugador de clase mundial y pelear regularmente por los trofeos más importantes. Es técnicamente brillante en espacios reducidos, tiene ojo para el pase definitivo y marca el tono con su inagotable ritmo de trabajo sin balón. Si a eso se suman su polivalencia y su mentalidad de no rendirse nunca, Guimaraes realmente reúne todas las condiciones para convertirse en un héroe de culto hecho a medida para la afición del Arsenal, uno al que no le pesará en absoluto el elevado precio de su traspaso. Nota: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (del Real Madrid a la Fiorentina, cedido)

    Para el Real Madrid: Ceder a Mastantuono es otro golpe para el departamento de captación del Madrid tras problemas similares de adaptación del brasileño Endrick. Eso sí, esperarán que Mastantuono recupere su ritmo en Italia del mismo modo que Endrick lo hizo en el Lyon, pero no hay garantías. La Serie A es una liga implacable desde el punto de vista físico y táctico, y mucho dependerá de si Mastantuono se adapta rápido. Si no lo hace, existe el peligro de que regrese a Madrid el próximo verano con aún menos confianza y con un valor de mercado significativamente menor. Por otro lado, el Real puede seguir sin tener sitio para Mastantuono incluso si le va bien en la Fiorentina, después de cerrar los fichajes de Yan Diomande y Bernardo Silva, que relegan aún más al joven en el orden de prioridades de la plantilla. Es justo decir que su club de origen ha gestionado mal a Mastantuono, y ahora hay muchos obstáculos en su camino para reactivar su carrera en el Madrid. Nota: F

    Para la Fiorentina: Un fichaje excelente y de bajo riesgo para la Viola en su intento de resarcirse de una decepcionante temporada 2025-26, aunque tendrá que asumir una parte importante de su salario de 3,5 millones de euros por año. Mastantuono aportará sin duda más calidad a la plantilla de Fabio Grosso, además de versatilidad, ya que el jugador de 18 años puede actuar como mediapunta o en la banda derecha, y tendrá hambre de demostrar que sus detractores están equivocados y de volver a la selección argentina. También es un movimiento inteligente para la Fiorentina, porque Mastantuono tiene doble nacionalidad argentina e italiana, lo que significa que aún puede fichar a dos jugadores extracomunitarios procedentes de ligas extranjeras cumpliendo con las normas de la Serie A antes de que cierre el mercado. Construir una buena relación con el Madrid también podría dar lugar a operaciones similares en el futuro, especialmente si Mastantuono triunfa en el Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Una gran decepción. Mastantuono llegó al Real con mucha expectación y por una cifra de 63 millones de euros que parecía una ganga dado el potencial que mostró en River Plate. Por desgracia, el salto de Argentina a una gran liga europea ha resultado demasiado grande. Disputó 35 partidos con el Real Madrid en 2025-26, pero solo 17 de ellos fueron como titular, y un pobre balance de tres goles apenas justificó toda la expectación generada a su alrededor. Mastantuono también tuvo problemas con una persistente lesión en la ingle, y la frustración era evidente en su lenguaje corporal, especialmente cuando fue expulsado por protestar innecesariamente al árbitro durante una derrota ante el Getafe. Está claro que el adolescente todavía tiene mucho que madurar, y un traslado a la Serie A le permitirá hacerlo con margen y lejos del intenso foco mediático del Bernabéu. Sin duda es un revés en la carrera de Mastantuono, pero no hay opción de compra en el acuerdo con la Fiorentina, así que sus sueños de triunfar en la capital de España todavía no están completamente rotos. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (del Manchester City al Leeds United, por 45 millones de libras)

    Para el Manchester City: De verdad hay que cuestionar la gestión que el City y Pep Guardiola han hecho de James Trafford. Fue repescado del Burnley el verano pasado, después de haberse marchado en 2023 para ser titular en otro sitio, y por fin se esperaba que fuera el número 1 en el Etihad la temporada pasada tras la salida de Ederson. Pero apenas tres partidos después del inicio de la nueva campaña, el club consideró oportuno incorporar desde el PSG a Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo, relegando de inmediato al joven inglés en la jerarquía. El City se ha labrado una reputación de priorizar con frialdad las necesidades del negocio por encima de la emoción y el sentimentalismo, y desde una perspectiva financiera estará muy satisfecho de haber obtenido un beneficio bastante significativo con un jugador por el que finalmente pagó 27 millones de libras al Burnley hace 12 meses y que la temporada pasada no fue más que el portero de las copas con Guardiola. Es una pena ver marcharse a otro joven canterano muy bien valorado y con potencial para el primer equipo, pero así funciona el modelo de negocio del City, para bien o para mal. Nota: C+

    Para el Leeds: Esto parece todo un golpe para el Leeds, que se ha reforzado en silencio este verano y será un tapado en la pelea por acabar en puestos europeos si juega bien sus cartas la próxima temporada. Trafford llega a Elland Road después del codiciado agente libre Harry Wilson y del defensa bosnio Tarik Muharemovic, muy bien valorado, aportando una solución de primer nivel a una posición problemática para el Leeds. Considerado como un futuro número 1 de Inglaterra, se sabía que Newcastle admiraba al jugador de 23 años, que podría haber elegido entre varios equipos de la Premier League. El hecho de que haya elegido al Leeds es significativo, y debe creer que pueden escalar posiciones en la tabla y evitar la lucha por la permanencia con Daniel Farke la próxima temporada. El paquete total de 45 millones de libras (60,5 millones de dólares) es considerable para alguien que acaba de pasar una campaña completa siendo poco más que suplente, pero si Trafford alcanza todo su potencial en Yorkshire, el Leeds bien podría estar pidiendo el doble de esa cantidad a uno de los grandes de Europa en los próximos años. Nota: B+

    Para Trafford: Un segundo intento de construir una vida lejos del Manchester City para Trafford, que por fin tiene una oportunidad real de consolidarse como número 1 de la Premier League a largo plazo, salvo que se produzca un sorprendente descenso al final de 2026-27. El guardameta necesitaba claramente otro nuevo comienzo, después de hablar abiertamente la temporada pasada sobre su necesidad de jugar más, y esperará que este sea el traspaso que le ponga en el camino de relevar a Jordan Pickford, ahora de 32 años, como número 1 de Inglaterra. Trafford competirá directamente con el portero del Everton en la Premier League, y si logra impulsar al Leeds en la clasificación y llamar la atención de Thomas Tuchel en el proceso, tiene muchas opciones de recibir una oportunidad después de haber sido incluido en la convocatoria del Mundial del técnico alemán pese a su condición de suplente en el City. Algunos cuestionarán la decisión de fichar por el Leeds en lugar de por clubes como el Newcastle o los llamados integrantes del ‘big six’, pero Trafford será el número 1 indiscutible en Elland Road y tendrá mucha menos presión sobre sus hombros. En silencio, creerá que puede utilizar este movimiento como trampolín hacia cosas aún mejores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (del RB Leipzig al Real Madrid, 140 millones de euros)

    Para el RB Leipzig: Obtener un beneficio de 120 millones de euros por un jugador al que solo fichaste hace un año es un negocio extraordinario para el RB Leipzig. Jugadores como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai y Dani Olmo pulieron sus habilidades en el Red Bull Arena antes de dar el salto a cotas mayores, y Diomande podría acabar siendo su mayor historia de éxito hasta la fecha. Sin embargo, les resultará muy difícil reemplazarlo. Diomande fue la fuerza impulsora detrás de la carrera del Leipzig hacia un tercer puesto en la Bundesliga la pasada temporada, y forjó una relación casi telepática con la estrella del centro del campo del club, Christoph Baumgartner. Sin el regate electrizante de Diomande, su definición precisa y su pase progresivo, el Leipzig podría tener problemas para volver a los puestos de Champions League. Dicho esto, el Leipzig no es ajeno a hacer caja con sus mejores activos; de hecho, todo su modelo de traspasos depende de ello. Se recuperará y descubrirá otra joya más pronto que tarde, y si Diomande rinde desde el primer momento en el Real Madrid, eso no hará más que reforzar su reputación como detector de talento de élite. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El Real Madrid ha pagado de más por Diomande, pero esa parece ser la única forma de hacerse con tus principales objetivos en el mercado actual. Sin duda necesitaba más cobertura en las bandas, ya que no se espera que Rodrygo regrese hasta 2027 mientras continúa su recuperación de una operación de ligamento cruzado anterior, y Diomande es lo bastante versátil como para jugar en ambos costados. Se ha sugerido que el adolescente ha sido fichado para sustituir a Vinicius Junior mientras el Arsenal presiona para fichar al brasileño, pero Diomande actuó desde la derecha en la mayoría de sus 36 apariciones con el Leipzig la pasada temporada. Podría ser el complemento perfecto para el lateral con vocación ofensiva Trent Alexander-Arnold, y se adapta idealmente al 4-2-3-1 preferido de Jose Mourinho, ya que posee la velocidad y la agilidad para desatascar defensas, así como la fuerza y la intensidad para pelear por recuperar el balón. Diomande sigue siendo un jugador por pulir, pero ha demostrado capacidad para aprender rápido, y su familiaridad con La Liga también debería ayudar en el proceso de adaptación. Ganar a clubes como el PSG y el Liverpool en la carrera por la firma de Diomande también demuestra que el Madrid sigue siendo el club más atractivo del planeta, incluso después de dos temporadas sin títulos. Nota: B

    Para Diomande: Un fichaje soñado para culminar un ascenso al estrellato sin precedentes. La mayoría de los aficionados ocasionales desconocían la existencia de Diomande por estas fechas el año pasado, cuando completó un traspaso de 20 millones de euros al Leipzig desde el Leganés, que descendió de La Liga en 2024-25. De hecho, Diomande solo disputó 10 partidos de liga en su única temporada en el Leganés, después de haber comenzado en su equipo de reservas, pero el Leipzig estaba convencido de su inmenso potencial. Rápidamente demostró ser un hallazgo magnífico para el club alemán, con 23 contribuciones de gol en todas las competiciones en su primera temporada completa como profesional del primer equipo. Después llegó una convocatoria para el Mundial, y Diomande rindió a un gran nivel en el mayor escenario mientras Costa de Marfil alcanzaba la ronda de 32. Para entonces, el jugador de 19 años ya se había convertido en objetivo de un gran número de clubes de élite europeos, pero probablemente ni siquiera imaginaba que el Madrid llamaría a su puerta. Está por ver cómo gestiona Diomande la presión del Bernabéu y un precio de 140 millones de euros, pero es realmente extraordinario que siquiera esté en esta posición, lo que le convierte en un ganador pase lo que pase. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (del Liverpool al Trabzonspor, gratis)

    Para el Liverpool: Salah probablemente debería haber dejado Anfield al final de la campaña 2024-25, por todo lo alto y de una forma acorde con la consistencia sobrehumana que había mostrado con la camiseta del Liverpool durante los ocho años anteriores. Sin embargo, no sorprendió que Salah aceptara la oferta de renovación por dos años del club después de liderar su carrera hacia el título de la Premier League con Arne Slot, y nadie podría haber predicho lo mal que bajaría su nivel la temporada siguiente. El egipcio solo logró 12 goles y 10 asistencias en todas las competiciones, mientras el Liverpool cayó hasta la quinta plaza en la Premier League y no logró ganar ningún título, y además cargó públicamente contra Slot y la directiva del club después de verse obligado a sentarse en el banquillo. Varios miembros de la plantilla rindieron muy por debajo de lo esperado, incluidos los fichajes récord Alexander Isak y Florian Wirtz, pero Salah fue el principal responsable de romper la armonía en el vestuario por su mala actitud. El Liverpool también pareció mejor sin Salah sobre el césped, porque dejó de aportar en los metros finales y quedó expuesta su falta de trabajo defensivo tras la salida de Trent Alexander-Arnold. Viéndolo con perspectiva, el Liverpool nunca debió romper su histórica norma de no ofrecer contratos de varios años a jugadores mayores de 30. Su nuevo contrato, según se informó, de 400.000 £ a la semana acabó rescindiéndose de mutuo acuerdo, un desperdicio de dinero y de tiempo para todas las partes implicadas. No lograr ni siquiera un traspaso por Salah, que había sido durante mucho tiempo un objetivo de la Saudi Pro League, también es un escándalo. Nota: D

    Para el Trabzonspor: Uno de los mayores golpes del mercado en la historia de la Superliga turca. Sus mejores años están claramente atrás a los 34, pero fichar al Jugador del Año de la PFA 2025 con un contrato de dos años sigue siendo un logro increíble para un club del tamaño del Trabzonspor, que solo ha ganado la Superliga una vez en este siglo y vive claramente a la sombra de Galatasaray y Fenerbahce. Con razón esperan recortar distancias con sus grandes rivales tras incorporar a uno de los mejores goleadores y generadores de juego de su generación. Es un fichaje a coste cero de ensueño que además debería elevar de forma significativa el perfil global del Trabzonspor, dando continuidad a la reciente ampliación de la cesión del portero del Manchester United Andre Onana. Si Salah logra entenderse de inmediato con Paul Onuachu, que compartió la Bota de Oro la pasada temporada con 22 goles ligueros para el Trabzonspor, podrían pelear por el liderato y protagonizar una buena trayectoria en la Europa League. Nota: A

    Para Salah: Se mire como se mire, pasar de ser el mejor jugador de la Premier League a marcharse gratis a Turquía en el espacio de 12 meses es una vergüenza para Salah. Pagó el precio más alto por ponerse por encima de las necesidades del Liverpool y de sus compañeros de equipo, alejando en el proceso incluso a sus aficionados más fieles, y ahora está destinado a ir apagando su brillante carrera sin hacer ruido. Parece que ningún otro gran club de Europa mostró interés en el ex del Roma, algo demoledor teniendo en cuenta su condición de agente libre. Salah debería recuperar su olfato goleador en Turquía, pero solo porque el nivel es muchísimo más bajo. El movimiento no hace nada por mejorar su legado, y seguro que en privado estará lamentando cómo acabaron las cosas en Anfield. Si hubiera dejado a un lado su ego, Salah formaría parte de un ilusionante nuevo comienzo con el nuevo técnico del Liverpool, Andoni Iraola, en lugar de esforzarse por seguir siendo relevante en una liga de segunda fila. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (del Brentford al Chelsea, gratis)

    Para el Brentford: Una operación extraña para el Brentford, que difícilmente iba a impedir la salida de Henderson, de 36 años, cuando llamó el Chelsea, hasta el punto de facilitarle el camino rescindiendo su contrato. El internacional inglés fue, sin embargo, una pieza importante de lo que Keith Andrews construyó inesperadamente en el Gtech Stadium la temporada pasada, con 32 apariciones en la Premier League y siendo titular la mayoría de las veces. Su marcha, por tanto, dejó un vacío importante en un centro del campo que ya necesitaba refuerzos tras la salida definitiva de Frank Onyeka al Coventry y el fichaje del ex capitán Christian Norgaard por el Arsenal el verano pasado. Después de un mercado que hasta ahora había sido tranquilo, las Abejas han irrumpido con fuerza: el cotizado centrocampista defensivo maliense del Lens Mamadou Sangare ha llegado por una cifra récord para el club de 41 millones de libras (55 millones de dólares) para reemplazar al internacional inglés. Sin embargo, las cualidades de liderazgo de Henderson serán casi imposibles de sustituir. Nota: C

    Para el Chelsea: Con Danny Welbeck poniendo también rumbo a Stamford Bridge, esto supone un giro radical con respecto a la anterior y muy criticada estrategia de fichajes del Chelsea, que consistía en intentar acumular algunos de los mejores jóvenes talentos con la esperanza ciega de que pudieran convertirse en estrellas de élite en el futuro. Capitán campeón de la Premier League y de la Champions League, venerado por sus dotes de liderazgo y con el ex entrenador del Chelsea y ahora seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel entre sus muchos admiradores, Henderson aportará todos los atributos que los Blues buscan en su intento por inyectar experiencia, estabilidad y madurez a una plantilla que ha echado muchísimo de menos todo eso en los últimos años. Aunque habrá dudas sobre lo que puede aportar en términos futbolísticos, está bastante claro que el jugador de 36 años no ha sido fichado por su capacidad sobre el césped, sino por lo que ofrecerá fuera de él. No obstante, la temporada pasada demostró que puede ser una presencia fiable, y su carácter y experiencia podrían ser invaluables en esas situaciones límite en las que el Chelsea ha fallado a menudo. Tendrá que ganarse a la afición, eso sí, dada su vinculación con el Liverpool, pero da la sensación de que el Mundial fue bastante transformador para su reputación, ya que mostró su carácter al ponerse a disposición del equipo e incluso entrenarse pese a sufrir una insólita fractura de brazo tras el duelo de octavos de final contra México. Nota: B+

    Para Henderson: A sus 36 años, esta era una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar para Henderson, y ni siquiera tendrá que mudarse de casa al cambiar un club del oeste de Londres por otro. Presumiblemente, el ex capitán del Liverpool se convertirá de inmediato en uno de los lugartenientes de Alonso de mayor confianza, y la responsabilidad que recaerá sobre él en el vestuario seguro que le resultará muy atractiva a estas alturas de su ilustre carrera. Además de rendir fuera del campo, se espera que ayude a inaugurar una nueva era también en ese terreno, mientras el Chelsea busca reformar su cultura y convertir a una joven plantilla prometedora en un aspirante constante a los grandes títulos. Parece una misión que Henderson afrontará con entusiasmo, y no apostarías en contra de que tenga éxito. Un contrato de dos años, que le cubre hasta los 38, edad a la que bien podría retirarse de todos modos, es simplemente la guinda del pastel. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentin Barco (del Estrasburgo al Chelsea, 34 millones de libras)

    Para el Estrasburgo: Según las informaciones, el Chelsea ha pagado 34 millones de libras (46 millones de dólares) para fichar a Barco procedente de su club hermano, una cifra importante dada su falta de experiencia en la élite. Se trata de la 13.ª operación cerrada entre ambos clubes desde el inicio de la temporada 2025-26, aunque solo la tercera de carácter permanente, y el Estrasburgo lamentará la marcha del argentino. Barco firmó seis contribuciones de gol en la Ligue 1 la temporada pasada, ayudando al equipo a terminar entre los ocho primeros por segundo año consecutivo, y también desempeñó un papel clave en su camino hasta las semifinales de la Conference League. Actuando tanto como organizador retrasado como interior box-to-box, el pase progresivo de Barco dio al Estrasburgo una verdadera capacidad de penetración, y sin balón cubrió cada centímetro del campo. La naturaleza de la relación del Estrasburgo con el Chelsea hace inevitable la pérdida de sus mejores talentos, pero la salida de Barco podría ser muy perjudicial para sus opciones de avanzar hacia la clasificación para la Champions League. Nota: C-

    Para el Chelsea: Fichar a Barco era una decisión bastante evidente para el Chelsea tras su temporada de eclosión en el Estrasburgo, y el jugador de 22 años también ha ganado notoriedad mundial después de su acalorado choque con Jude Bellingham en el Mundial. Parece poco probable que Barco entre directamente como titular habitual en el Chelsea, pero encaja a la perfección en el sistema fluido y orientado al control de Xabi Alonso. El joven ofrecerá a Alonso una opción extra tanto en la base del centro del campo como en el carril izquierdo, ya que Barco inicialmente se hizo un nombre como lateral. Con una enorme calidad técnica y agresividad, el Chelsea puede confiar en Barco para mantener la circulación del balón en campo rival y vaciarse para recuperarlo. Su presencia aliviará sin duda el golpe si Enzo Fernandez acaba siendo seducido por el Real Madrid, y todavía tiene mucho potencial por explotar. Nota: B+

    Para Barco: Una segunda oportunidad en la Premier League que probablemente no imaginaba que llegaría tan pronto tras su salida del Brighton, donde solo jugó durante ocho meses antes de marcharse cedido al Sevilla y al Estrasburgo, club que lo fichó en propiedad el verano pasado. Barco ha aprendido mucho en las dos últimas temporadas, y su transición al centro del campo en el Estrasburgo le obligó a trabajar el aspecto físico de su juego. Esta vez estará mucho mejor preparado para la intensidad del fútbol inglés, y Alonso es el entrenador ideal para llevarle al siguiente nivel. La experiencia de trabajar con Lionel Messi y compañía en el exigente escenario del Mundial también le vendrá muy bien a Barco, a pesar de que solo jugó 19 minutos en el torneo con Argentina. Puede que también tenga que acostumbrarse a un papel secundario en el Chelsea, pero si tiene paciencia y absorbe toda la sabiduría posible de Alonso y de las figuras veteranas del Chelsea, Barco podría convertirse en un miembro importante del ambicioso proyecto de BlueCo en los próximos años. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 de agosto: Danny Welbeck (del Brighton al Chelsea, 5 millones de libras)

    Para el Brighton: En realidad, es difícil exagerar hasta qué punto supone esto un golpe para el Brighton, que se queda sin el hombre que fue, con mucha diferencia, su máximo goleador la pasada temporada y el tercer máximo goleador de toda su historia, empatado con otro jugador. Desde luego, no le reprocharán a Danny Welbeck su salida, especialmente cuando se le ha presentado una oportunidad tan improbable a los 35 años, pero aun así dolerá. El entrenador Fabian Hurzeler estará decidido a asegurarse un sustituto de garantías, sobre todo con el joven delantero griego Stefanos Tzimas, muy bien valorado, todavía de baja tras sufrir la temida rotura del ligamento cruzado anterior el pasado diciembre. En estos momentos, su compatriota Charalampos Kostoulas y el atacante alemán Georginio Rutter son sus únicas opciones, aunque Evan Ferguson ha regresado de su cesión en la Roma. Por ahora no está claro a quién acudirán en el mercado de fichajes, pero no sorprendería que el nombre de Liam Delap hubiese surgido en las conversaciones con el Chelsea por el traspaso de Welbeck a Stamford Bridge. Nota: D

    Para el Chelsea: El Chelsea señaló hace tiempo que buscaría futbolistas contrastados en la Premier League, que fueran «maduros» y «emocionalmente resilientes», mientras deja atrás su política de fichajes centrada en la juventud tras otra campaña enormemente decepcionante bajo la gestión de BlueCo. Welbeck, desde luego, aporta todo eso en abundancia pese a encontrarse en el ocaso de su carrera. Además, no llegaría solo para completar plantilla. Pese a tener ya 35 años, el delantero del Brighton viene de firmar la mejor temporada goleadora de sus 18 años de carrera en la Premier League hasta la fecha (13), y su segunda mejor cifra llegó en 2024-25. Incluso ha sumado nueve goles y dos asistencias en 19 apariciones ligueras contra el Chelsea, con el primero para el Sunderland allá por 2010 y el más reciente en abril de este año. Todo apunta a que tendría un papel secundario respecto a Joao Pedro, lo que significa que los Blues tienen trabajo por hacer en el capítulo de salidas, con Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha y Shim Mheuka entre los muchos delanteros que tienen en plantilla. El fichaje de Welbeck es, obviamente, una apuesta a corto plazo, pero el Chelsea confiará en que su presencia y liderazgo puedan tener un efecto duradero. Ha demostrado que sigue siendo perfectamente capaz de rendir. Nota: B+

    Para Welbeck: A estas alturas de su carrera, esta era una oportunidad que Welbeck sencillamente no podía dejar pasar. Ahora puede añadir al Chelsea a un currículum ya de por sí impresionante, donde tendrá la oportunidad de trabajar con un técnico tan respetado como Xabi Alonso y, presumiblemente, contará con una influencia importante en el vestuario mientras el club busca algo de estabilidad y liderazgo. No será un titular habitual, pero hay muchas opciones de que disponga de bastantes minutos saliendo desde el banquillo cuando Pedro descanse, mientras que debería liderar el ataque en las primeras rondas de las competiciones de copa. Un contrato de dos años también significa que, si el Chelsea se clasifica, podría tener una oportunidad más de jugar la Champions League en 2027-28. Welbeck también se reencontrará con Pedro, con quien compartió una gran conexión en el Brighton y para quien podría ser el mentor perfecto, además de para Delap en caso de que los Blues decidan seguir contando con él. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julio: John Stones (del Manchester City al Inter, gratis)

    Para el Manchester City: La emotiva salida de John Stones se confirmó al final de la temporada del club, pero en realidad era inevitable. El defensa estuvo lastrado por las lesiones durante toda su etapa en el Manchester City, pero especialmente en los dos últimos años de su contrato, lo que siempre hizo poco probable que le ofrecieran una renovación. El ya exentrenador del City, Pep Guardiola, había insinuado a comienzos de 2025-26 que Stones afrontaba una batalla cuesta arriba para asegurarse un nuevo contrato, y un problema en el muslo que sufrió durante el invierno y que le mantuvo fuera durante 18 partidos probablemente acabó con sus opciones en ese sentido. Aun así, el central disfrutó de una brillante estancia de una década en el Etihad, convirtiéndose en una figura clave en defensa y ayudando al club a conquistar un histórico triplete en 2022-23, incluida esa ansiada primera Champions League de su historia. No cabe duda de que Stones pasa a la historia como una leyenda del club pese a sus problemas físicos, pero una separación probablemente tenía sentido a estas alturas. Incluso si todavía hubiera tenido contrato, no habría generado un traspaso demasiado elevado. Después de que el jugador de 32 años fuera vinculado con el Chelsea, el City probablemente también estará contento de que no se una a un rival de la Premier League. Nota: B

    Para el Inter: Obviamente, dadas sus dificultades con las lesiones, este movimiento entraña un riesgo importante para el Inter, incluso aunque llegue libre. Sin embargo, esperarán haber compensado ese riesgo al convencer a Stones de firmar un contrato de dos años valorado, según se informa, en unas 115.000 libras por semana, una cifra significativamente inferior a la que cobraba en el Etihad. Ahora, al campeón del Scudetto solo le queda esperar que el internacional inglés pueda mantenerse sano, ya que habrá serias dudas sobre su resistencia física. En su mejor versión, sigue siendo uno de los mejores centrales con balón del panorama actual, como demostró con algunas sólidas actuaciones en el Mundial a principios del verano. La Serie A es en cierta medida un refugio para los jugadores veteranos, e Inter debe creer que el ritmo más lento de Italia exigirá menos físicamente a un futbolista cuyo cuerpo le falló a menudo en la Premier League. Stones sustituye a Francesco Acerbi, quien, con 38 años, quizá era la prueba de que el inglés podría jugar potencialmente muchos años más en una liga menos intensa. El Inter también puede considerar esto algo parecido a un golpe de efecto, después de haber superado supuestamente a clubes como Chelsea y Arsenal en la carrera por el fichaje del defensa. Nota: B

    Para Stones: Stones probablemente necesitaba un nuevo comienzo, y esperará dejar atrás de una vez por todas sus problemas físicos en Italia. No solo se trata de la oportunidad de experimentar una nueva liga y una nueva cultura, sino que además seguirá compitiendo por grandes títulos tanto a nivel nacional como en Europa con el club que actualmente es la fuerza dominante de Italia. Puede que aún no lo sepa, pero, con 32 años, Stones muy bien podría haber prolongado su carrera un par de años al cambiar la exigencia constante de la Premier League por el ritmo más pausado de la Serie A, y a estas alturas de su carrera debería adaptarse bien a la vida allí. Se reencontrará con su excompañero en el City Manuel Akanji en San Siro y confiará en sus opciones de ser titular en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu junto al brillante Alessandro Bastoni. Eso, a su vez, también podría mantenerle en la pelea a nivel internacional, si desea continuar su carrera con Inglaterra más allá del verano tras la decepción de caer en semifinales del Mundial. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julio: Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, 52 millones de libras)

    Para el Palace: Han pasado menos de dos años desde que el Palace pagó apenas 18 millones de libras por Lacroix al Wolfsburgo, cuando tenía 24 años, así que estará encantado de haber casi triplicado su inversión en un periodo tan corto, con un modelo de negocio que vuelve a dar resultado. El central ha evolucionado exactamente como esperaban, formando una parte clave de los equipos que ganaron la FA Cup y la Conference League en las dos últimas temporadas bajo las órdenes de Oliver Glasner. Dado su rendimiento como un defensa dominante y con buena salida de balón, el Palace habría anticipado el interés por el internacional francés y, según se ha informado, era consciente del deseo de Lacroix de ponerse a prueba al más alto nivel. Puede que sienta que podría haber sacado más, dado el mercado inflado, pero el dinero seguirá siendo muy útil a la hora de cuadrar las cuentas después de que las Eagles gastaran mucho en enero en Brennan Johnson y Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para el Chelsea: BlueCo sigue adelante con su apuesta por añadir más experiencia y calidad de la Premier League. El Chelsea necesitaba desesperadamente una renovación en su nómina de centrales, ya que ninguna de sus actuales y confusas opciones destacaba como una solución de calidad a largo plazo, más allá del recuperado Levi Colwill. Dejando a un lado al internacional inglés, la situación es un tanto caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi y Mamadou Sarr han dejado destellos sin llegar a cumplir las expectativas, y sus futuros son inciertos como resultado. En consecuencia, se ha informado de que el Chelsea podría incluso ir a por otro central tras la llegada de Lacroix, con Jacobo Ramon, del Como, entre los nombres que han sonado, lo que probablemente significaría la salida de varios miembros del grupo actual. El club del oeste de Londres probablemente considerará que, aunque algo elevado, 52 millones de libras (69 millones de dólares) es un precio bastante razonable en el mercado actual por un central contrastado en la Premier League y absoluto con Francia que se acerca a sus mejores años. Además, Lacroix es un líder muy necesario sobre el terreno de juego. Incorporarlo junto a Colwill le da inmediatamente al Chelsea una pareja de centrales de aspecto sólido sobre la que construir. Ahora se trata de desprenderse del lastre y quizá añadir algo más de calidad y experiencia, y eso podría empezar con Disasi yéndose en la dirección opuesta. Nota: B+

    Para Lacroix: Han sido un par de años increíbles para Lacroix, que ha ganado los primeros grandes títulos de su carrera, se ha convertido en internacional absoluto con Francia y ha jugado un Mundial en sus dos años como jugador del Palace. Se sabe que el jugador de 26 años quiere seguir poniéndose a prueba y jugar al máximo nivel, y se ha ganado con creces la oportunidad de dar este verano el salto a uno de los llamados clubes del ‘big six’ tras una serie de actuaciones consistentemente sólidas en el sur de Londres. Un traspaso al Chelsea parece el desenlace perfecto para él: se queda en la capital y puede esperar entrar directamente en el once inicial de Xabi Alonso como central derecho, dadas las limitaciones de jugadores como Fofana y Chalobah, y la incertidumbre que rodea sus respectivos futuros. Lacroix se convirtió en un héroe de culto en Selhurst Park, y un buen comienzo con Alonso haría que se convirtiera rápidamente en una figura popular en su nuevo entorno. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Puede que haya sentimientos encontrados. Por un lado, el Forest estará triste por ver marcharse a Anderson, dado que desempeñó un papel tan fundamental tanto en la clasificación del equipo para la Europa League como en su posterior camino hasta las semifinales la pasada temporada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que sustituirlo no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Tanto si la cifra real es de 116 millones de libras como de 130 millones de libras (el Forest sostiene lo segundo), se trata de una cantidad colosal por un jugador fichado por solo 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque está claro que Anderson será muy echado de menos en el City Ground, la emoción predominante a nivel de directiva será la satisfacción, porque aquí el Forest le ha sacado un dineral al City. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más le vale serlo. Aunque Rodri aún no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal, y aunque no lo haga, el City necesitaba de todos modos un heredero digno para el trono del jugador de 30 años. Al fin y al cabo, ni Nico Gonzalez ni Matheus Nunes han terminado de convencer de verdad en el papel de '6'. Anderson, en cambio, sí parece dar el perfil. Es un jugador contrastado de la Premier League que la pasada temporada registró más toques y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa, lo que significa que parece encajar perfectamente en el centro del campo de Enzo Maresca. Eso sí, no se puede negar que este es el ejemplo definitivo del ‘impuesto inglés’. Anderson es un muy buen jugador que, con 23 años, podría acabar convirtiéndose en uno grandísimo. Pero viene de un par de buenas temporadas en el Forest y ni siquiera ha llegado a jugar en la Champions League. Sencillamente, no hay manera de que el City hubiera tenido que pagar una cifra de nueve dígitos por Anderson si siguiera representando a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento correcto en el momento adecuado. Anderson claramente se le ha quedado grande al Forest. Ha demostrado que tiene potencial para jugar al más alto nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. La magnitud del traspaso traerá consigo muchísima presión y Anderson no sería el primer joven y prometedor centrocampista inglés en tener problemas en el Etihad. Sin embargo, el jugador de 23 años parece un futbolista más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran, gran diferencia entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once inicial. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era posterior a Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas centrales de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cedido)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado a Garnacho de encima tan rápido este verano, un jugador que muy fácilmente podría haber sido complicado de colocar dado su olvidable paso de una sola temporada por el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace poco más de 10 días se informó de que el Chelsea había permitido a Garnacho perderse la pretemporada para completar una salida de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicional. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años con el Villa. A estas alturas no está claro cuál será la cantidad, pero cabe imaginar que no estará muy lejos de la valoración del Chelsea, algo con lo que estarán muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del club de los Midlands por una cifra récord en la historia de la entidad. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Al parecer, el técnico Unai Emery fue el principal impulsor de la operación, ya que quería un extremo rápido, y la esperanza será que el preparador español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que existe un riesgo importante, debido a que Garnacho lleva tiempo pareciendo falto de la chispa y la seguridad que le convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El extremo no parece capaz de replicar los números ofensivos de Rogers, y habrá preguntas serias si no rinde mientras el Villa sigue obligado a comprarlo al final de la temporada, y probablemente por una cantidad elevada. El acuerdo también es una forma bastante descarada de esquivar las reglas financieras, en el sentido de que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de las operaciones de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara de forma permanente este verano, y por tanto se deduciría la diferencia entre las cantidades. Nota: C

    Para Garnacho: Ante un segundo nuevo comienzo en el espacio de un año, Garnacho seguramente estará decidido a aprovechar esta oportunidad, ya que corre el riesgo de que su carrera derive hacia la mediocridad. Emery tiene la habilidad de sacar la mejor versión de jugadores que antes no habían rendido, y la salida de Rogers deja un puesto libre en el once inicial del Villa. Sin embargo, el argentino se equivoca si cree que tendrá menos presión lejos de uno de los llamados clubes del ‘big six’, con la afición de Villa Park enormemente expectante después de que el club asegurara de nuevo su presencia en la Champions League, un impulso para el nuevo fichaje. Garnacho también tendrá sin duda muy presente la situación de Harvey Elliott, que se incorporó al Villa desde el Liverpool el verano pasado en una cesión con obligación de compra condicional que parecía muy asumible: simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, Emery lo apartó y rara vez fue incluido en una convocatoria. El técnico tiene antecedentes, y Garnacho tendrá que demostrar su valía. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis sin duda valdría más si estuviera jugando en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con lo que supone un ingreso récord en la historia del club por un jugador al que fichó por solo 6,5 millones de euros hace dos años procedente del Fortuna Dusseldorf. Además, las negociaciones parecen haber sido bastante fluidas, ya que el Arsenal acabó igualando la valoración que los campeones belgas hacían del extremo. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Esa cantidad de dinero dará mucho margen a un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas buscará reinvertirla con inteligencia tras recuperar el título ante el Union Saint-Gilloise la temporada pasada. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la salida de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis reúne muchas de las condiciones que se buscan en un recambio. El internacional griego firmó una magnífica temporada individual en 2025-26, con unas impresionantes 51 contribuciones de gol (22 goles y 29 asistencias) en todas las competiciones, ayudando a impulsar al Brujas hacia el título de liga y las eliminatorias de la Champions League. Por supuesto, este movimiento conlleva cierto riesgo, aunque la cifra parezca un precio razonable en el mercado actual; Tzolis lo pasó muy mal en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, si bien era muy joven y los Canaries estaban condenados al descenso, por lo que habrá dudas sobre si puede trasladar su rendimiento de Bélgica al fútbol inglés. El Arsenal esperará que Tzolis haya sacado aprendizajes de aquella experiencia, y el jugador cuenta con la potencia física y la velocidad para triunfar. Puede que el Arsenal tenga que ser paciente para ver la mejor versión del jugador de 24 años, pero como mínimo debería ser una útil opción de rotación de inicio. Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con ganas de reivindicarse tras su etapa fallida en el Norwich, animado por el hecho de haber relanzado su carrera en Bélgica después de sus cesiones iniciales en el FC Twente y el Dusseldorf. El reto ahora es mantener el altísimo nivel que ha mostrado con el Brujas en una liga mucho más difícil, pero todo apunta a que tiene la capacidad para convertirse en un éxito. Según las informaciones, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, por lo que sin duda estará encantado de que el traspaso se haya concretado. Ahora empieza el trabajo duro en su intento por asentarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podían haber hecho dadas las circunstancias. A Adeyemi solo le quedaba un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedó otra opción que venderlo este verano para evitar perder gratis el año que viene un activo bastante valioso. Evidentemente, Adeyemi vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no hay que olvidar que ha sufrido bastantes lesiones y le ha costado encontrar regularidad a lo largo de sus cuatro años en el Signal Iduna Park. El BVB también ha hecho bien en asegurarse una cláusula de futura venta en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente muy astuto. Le hemos dado muchísima caña al Barça a lo largo de los años por su gestión en el mercado de fichajes, y con razón, pero hay que reconocerle el mérito: esta podría acabar siendo una operación excelente. Adeyemi todavía no ha estado a la altura de las expectativas como la próxima gran estrella de Alemania, pero solo tiene 24 años, lo que le convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida que Marcus Rashford. Quizá más importante que cualquier otra cosa sea que Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con la selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso en el momento perfecto. Adeyemi parecía una estrella en ciernes cuando llegó al Dortmund procedente del Red Bull Salzburg en mayo de 2022, pero nunca terminó de despegar. Sin duda hubo indicios la temporada pasada de que podía por fin desarrollar su potencial, pero un movimiento al Camp Nou sigue representando una evolución increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo bueno es que no estará sometido a una presión enorme, dado el importe del traspaso. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras fases de la nueva temporada, y eso debería hacerle la vida mucho más fácil a Adeyemi, que tiene la versatilidad y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo renovada radicalmente este verano. Básicamente, esto da la sensación de ser el movimiento correcto en el momento adecuado para Adeyemi, que no va a encontrar una plataforma mejor para desarrollar por fin su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un recordatorio brutal de su lugar en el escalafón de la Premier League. Si Rogers se hubiera unido al Arsenal, flamante campeón, habría sido una cosa. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Champions League este año, mientras que el Chelsea no tiene ninguna competición continental que esperar en absoluto. Y aun así, los vigentes campeones de la Europa League fueron totalmente incapaces de evitar que su posesión más preciada se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, esta es una operación absolutamente increíble para el Villa. Ficharon a Rogers desde el Middlesbrough hace solo dos años y medio por unos 8 millones de libras iniciales. Ahora lo han vendido por casi 15 veces esa cifra, lo que supone una cantidad descomunal que ayudará enormemente al Villa a encontrar un sustituto y, al mismo tiempo, a reforzar la plantilla de Unai Emery en otras posiciones. Sin embargo, la afición está profundamente frustrada ahora mismo, porque siente que esto es una prueba más de que los ricos propietarios del club están maniatados por las reglas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe. La expectativa era que Rogers pondría rumbo al norte de Londres este verano y no al oeste. Sin embargo, pese a los supuestos problemas presupuestarios provocados por no haberse clasificado para la Champions League la temporada pasada, el Chelsea ha pasado por encima del Arsenal para fichar a uno de los atacantes más codiciados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora mismo, y muchos ya esperan que un miembro del «escuadrón bomba» del Chelsea aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una tarifa enormemente inflada. Lo que parece más probable, no obstante, es que se haya avanzado entre bastidores en lo que respecta a encontrar un nuevo destino para Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere marcharse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado muchísimo de más por un jugador de 23 años con solo dos temporadas decentes en la Premier League y un único gol en 22 partidos con Inglaterra. Sin embargo, una delantera formada por Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro podría hacer mucho daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro de los acontecimientos sorprendente, al menos visto desde fuera. La presunción era que Rogers tenía el corazón puesto en mudarse al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente marchado Leandro Trossard en el costado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso lo sedujo, alguien que obviamente hizo un gran trabajo con futbolistas como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. Aun así, sospechamos firmemente que el dinero y los minutos garantizados en un equipo más débil desempeñaron un papel aún más decisivo en el sorprendente cambio de Rogers a Stamford Bridge. Siendo justos, aunque el Chelsea es un club pésimamente gestionado y en un estado constante de cambio, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y excompañero en las categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡puede que veamos unas cuantas celebraciones «cold» en los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa: Un golpe durísimo. La propensión de Tielemans a sufrir lesiones lleva tiempo siendo una fuente de frustración en Villa Park, pero cuando está en forma es un futbolista fantástico, y su importancia en el plan de juego de Unai Emery la temporada pasada fue imposible de exagerar. El equipo del técnico español sufrió muchísimo mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, ya que solo ganó uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Después, una vez regresó al once inicial, el Villa cerró la temporada de forma brillante al acabar cuarto en la Premier League y conquistar la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta que además aún le quedaban dos años de contrato, perderle por solo 35 millones de libras es algo realmente muy difícil de encajar, sobre todo porque Amadou Onana se enfrenta a un largo periodo de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había habido ningún indicio de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que salió a la luz que la operación estaba cerca de concretarse. En consecuencia, merece reconocimiento por actuar de una forma tan decidida y tan sigilosa. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y, desde luego, acumula muchísimos kilómetros, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte del pánico en Old Trafford tras la caída de la operación por Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay y el hecho de que el United quedara fuera de mercado en las operaciones por sus grandes objetivos para el centro del campo: Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Tielemans es un jugador contrastado de la Premier League que reafirmó su clase en la Copa del Mundo. Así pues, aportará una profundidad de plantilla muy necesaria, además de experiencia, versatilidad y calidad al centro del campo del United tras la salida de Casemiro al final de la temporada pasada y, por este dinero, podría acabar siendo uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá hasta él pensaba que ya había dejado pasar. Desde hace tiempo se venía señalando a Tielemans como un jugador destinado a uno de los grandes de la Premier League pero, después de cumplir 29 años en mayo, realmente no parecía que eso fuera a suceder para el excentrocampista del Leicester City a estas alturas de su carrera, y tampoco habría pasado nada. El Villa es un club enorme por derecho propio. Sin embargo, el United está incuestionablemente en otro nivel en términos de prestigio, lo que convierte este en un movimiento enorme para Tielemans, que sin duda disfrutará de la oportunidad de exhibir su maravilloso rango de pase y su tremenda técnica en uno de los escenarios más grandiosos del fútbol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa tras acordar la venta de uno de sus jóvenes más prometedores a un rival directo en la pelea por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar evolucionando bien después de regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para pasar a formar parte del primer equipo, participando con regularidad durante toda la temporada 2025-26 y dejando a menudo buenas sensaciones cuando suplía a Enzo Fernandez y Moises Caicedo. Si Fernandez se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, está claro que el jugador de 22 años no ha sido considerado intocable, y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares), más 2 millones de libras en variables, por un centrocampista que todavía no es titular garantizado fue evidentemente demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo BlueCo en acción; el Chelsea está a punto de obtener un beneficio importante con Santos, que fue fichado como un jugador joven y con gran potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras en 2023. La cínica decisión empresarial deja un sabor algo amargo, pero la importante cantidad de dinero puesta sobre la mesa significa que probablemente era una operación demasiado buena como para dejarla pasar. Sin embargo, si Santos se convierte en un talento de talla mundial en Old Trafford, esta no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Uno de esos fichajes que resultan un poco desconcertantes para todas las partes. Después de quedarse sin sus principales objetivos para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, que terminaron en el Man City y el Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido a Santos con cierta precipitación para evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista sénior reconocido cuando comience su pretemporada el 18 de julio, con Kobbie Mainoo todavía en el Mundial con Inglaterra. Se ha informado de que los responsables de la toma de decisiones en el United estaban "tranquilos" después de que la operación por Fernandes no llegara a buen puerto, pero Santos no está al mismo nivel que sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. El Manchester United necesita efectivos en la medular tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero aquí ha pagado de más por alguien que no será titular garantizado una vez cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, con 22 años, todavía tenga muchos más escalones por subir. Nota: C

    Para Santos: Quizá motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Carlo Ancelotti con Brasil tras una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja el Chelsea en busca de "fútbol regular en el primer equipo". Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de a quién más fiche el United, con la posibilidad de que lleguen otros en plena remodelación del centro del campo del club. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos a nivel de despachos y de la inestabilidad en el banquillo del Chelsea, aunque no hay garantía de que el United pueda ofrecer mucha más estabilidad a largo plazo. Sí puede ofrecer, sin embargo, fútbol de la Champions League, lo que implicará de forma natural más minutos dado que su club, dentro de poco anterior, no se ha clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del propio jugador asegurarse de asentarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado de verdad! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la temporada pasada, después de poner fin a su sequía de títulos al dar la sorpresa ante el Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club financiado por el Estado se convirtiera en la respuesta inglesa al Paris Saint-Germain respaldado por Catar. Sin embargo, el Liverpool le dio después a las Urracas un brutal recordatorio de su lugar en la jerarquía de la Premier League al arrebatarles a Alexander Isak en las circunstancias más tortuosas posibles. Si el Newcastle hubiera gastado bien aquella cifra, entonces récord británico, las cosas aún podrían haber salido bien. En lugar de eso, se tiraron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, lo que provocó que el equipo de Eddie Howe terminara 12º en la tabla. Estaba claro mucho antes del final de una campaña catastrófica que Anthony Gordon se iba a marchar, pero es la salida de Tonali al Tottenham, de entre todos los equipos posibles, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente ni siquiera sea el último clavo en el ataúd, ya que también es seguro que el capitán Bruno Guimaraes se marchará en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en el deporte, viene más sufrimiento de camino, lo que significa que los aficionados ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que probablemente también será malgastada. Nota: F

    Para el Tottenham: Otro fichaje impactante. Apenas un día después de cerrar una operación histórica de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, el Tottenham decidió volver a batir su récord de traspaso por Tonali. Que esto sean señales de desesperación o muestras de ambición está abierto a debate. Quizá sea simplemente una prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Al fin y al cabo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué no iba a alcanzar Tonali una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin ninguna duda ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las últimas dos temporadas y parece una apuesta aún mejor para brillar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar al más alto nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que el Tottenham necesita desesperadamente que salga bien. Por ahora, sin embargo, a los aficionados probablemente no les importará. Después de años de frustración por el enfoque prudente y tacaño en el mercado de fichajes supervisado por el ex presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto a su club pasar por encima de rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más codiciados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. Se presuponía que, si Tonali dejaba el club que lo respaldó durante su sanción por apuestas ilegales, sería para irse a uno de los equipos más fuertes de Europa. En cambio, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Obviamente, nunca hubo posibilidad alguna de que un club de la Serie A tuviera suficiente dinero para cumplir el supuesto deseo de Tonali de regresar a casa, e incluso la élite inglesa se vio comprensiblemente frenada por el precio exigido por el Newcastle. Como resultado, Tonali ha acabado en el Tottenham, donde ahora se dispone a pasar sus mejores años, lo que resulta innegablemente extraño. Aun así, si De Zerbi se queda en el Tottenham más de dos temporadas, y ese es un gran "si", quizá este movimiento acabe saliéndole bien a Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior cirugía lastraron la campaña 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos que hay cuando está en su mejor nivel, así que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) representan un negocio bastante pobre para el Inter, que podría haber pedido mucho más en el mercado actual por un jugador al que todavía le quedaban dos años de contrato. Siendo justos, puede que el Inter tuviera las manos atadas; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, aparentemente exigió la cláusula, que se fijó en 25 millones de euros para los clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otra operación muy inteligente del Real Madrid, que se está ganando la reputación de cazador de gangas mientras navega las estrictas normas financieras de LaLiga. Dumfries vale al menos el doble de lo que ha pagado el Real Madrid, y esa cantidad está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informó, el Real Madrid había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensor del perfil derecho que probablemente es más eficaz en ataque que en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que podría ser explotado por equipos mejores. A sus 30 años, tampoco es exactamente una alternativa a largo plazo, pero por una cifra tan baja es difícil discutir que no pueda ser un parche decente durante al menos un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento de este tipo, a estas alturas de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries habría querido que esa cláusula de rescisión se incluyera en su contrato. Ha sido un fiel servidor del Inter desde su llegada procedente del PSV en 2021, con 55 participaciones de gol en 207 partidos como carrilero derecho, mientras ayudaba al Inter a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26, además de alcanzar dos finales de la Champions League. Sin duda se ha ganado lo que podría ser su último gran traspaso, y su bajo precio significa que la presión será algo menor en el Bernabéu. Será muy interesante ver si deja a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según se informó, mantuviera conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una cantidad enorme que ayudará en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. Quedó claro en cuanto el West Ham bajó que harían falta algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de clase que estaba atrayendo muchas miradas de admiración de clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su salida, por tanto, no sorprende en absoluto. Lo que sí resulta chocante, sin embargo, es que el West Ham haya conseguido exactamente lo que pedía por el portugués pese a estar en una posición negociadora bastante débil. Por ello, la justamente denostada directiva del club merece un inusual reconocimiento. Nota: A

    Para el Tottenham: Otra confirmación más de que el club va muy en serio este verano. Después de dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo muy cerca de terminar en descenso, el Tottenham se ha movido rápido para asegurarse de no volver a verse en esa situación, y si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un talentoso futbolista de 21 años. Puede desempeñar una variedad de funciones y desde hace tiempo da la impresión de ser un jugador que brillaría en un equipo más fuerte. También está claro que Roberto De Zerbi cree que es perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, hay un innegable aire de desesperación en esta operación. El Tottenham, como hemos visto por su interés en fichar también a Sandro Tonali, está decidido a hacer lo que haga falta para renovar su mediocre centro del campo y, por tanto, estaba dispuesto a pagar de más por Fernandes para ahuyentar el interés de clubes como el Manchester United. En consecuencia, este fichaje realmente tiene que salir bien para el Tottenham, y de inmediato, o se convertirá rápidamente en otra vara con la que golpear a los propietarios del club. De hecho, solo para poner en contexto las cifras de la operación, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por Joao Neves y Fernandes no está ni cerca de ser tan bueno como su compatriota de 21 años, así que realmente necesita demostrar que podría llegar a serlo. Nota: C+

    Para Fernandes: A primera vista, un movimiento extraño. Fernandes estuvo vinculado con algunos de los nombres más grandes del fútbol: el United, el Liverpool y el PSG. En cambio, ha acabado en el Tottenham, el equipo que terminó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca en cierto modo un movimiento lateral. Sin embargo, el conjunto del norte de Londres debería ser mucho más fuerte la próxima temporada y Fernandes es, sin duda, el tipo de centrocampista al que De Zerbi podría ayudar a llevar a otro nivel completamente distinto. Por supuesto, debería haber cierta preocupación por cuánto tiempo seguirá realmente el italiano en el Tottenham, dado que ninguna de las dos partes es conocida precisamente por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once titular, y eso quizá no habría ocurrido en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo de forma gradual durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa se hiciera con él. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial antes de poner precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero sigue siendo una buena cantidad por un jugador fichado del Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que el dinero se invierta bien en un club que ha logrado ganar títulos de forma constante en los Países Bajos pese a tener que vender continuamente a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Un movimiento brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar durante las últimas semanas gracias a sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria ante Países Bajos en dieciseisavos de final. Sin embargo, como afirmó el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, se trataba de una operación en la que el Bayern llevaba trabajando desde hacía tiempo. No fue una decisión reaccionaria por un jugador cualquiera que se labra un nombre en un Mundial; el Bayern llevaba mucho tiempo convencido de que Saibari tenía la combinación adecuada de técnica, trabajo y versatilidad para aportar de forma significativa a una delantera ya estelar, y no vemos nada que cuestione esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no podría estar yéndole mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio con sus dinámicas actuaciones en ataque en una Marruecos muy impresionante. Ahora ha completado el clásico fichaje "soñado" por "uno de los clubes más grandes del mundo", aunque abrirse paso en un once titular con Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría convertirse en algo parecido a una pesadilla. Sin embargo, los mejores años de Saibari aún están por llegar, ahora mismo está en una nube y cree, comprensiblemente, que puede ser una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari sin duda parece encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, esta tiene pinta de ser otra operación muy astuta del Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) por Palestra representa un beneficio neto por un jugador salido de su cantera, pero que solo disputó un puñado de partidos con el primer equipo, ya que supuestamente el club decidió hace tiempo hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitosa cesión en el Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no se quede en Bérgamo y deje su huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron su interés, su cabeza cambió y siempre parecía una batalla cuesta arriba retenerle. Nota: A

    Para el Chelsea: Un indicador interesante de la influencia de Xabi Alonso como mánager del Chelsea, y no como entrenador. Según las informaciones, el español dio luz verde a esta operación y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, pasando a la pole position en el espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se esperaba ampliamente que se uniera al campeón del Scudetto, así que sin duda es un golpe en ese sentido. Lateral versátil, rápido y potente, se espera que Palestra, nombrado Mejor Defensor de la Serie A de 2025-26, encaje en el sistema de Alonso tanto en una línea de tres como de cuatro, y debería adaptarse bien a las exigencias de la Premier League. Sin embargo, tras gastar hasta 55 millones de euros, queda la sensación de que el Chelsea ha pagado de más: es una cantidad enorme en términos de la Serie A, aparentemente muy por encima de la oferta del Inter, y sigue estando verde a sus 21 años, con solo una temporada decente en la élite a sus espaldas. Por tanto, esto representa cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea en lugar de un traspaso al Inter, en cuya cantera jugó de niño y al que se cree que apoyaba, pero el hecho de que la oferta de contrato de los Blues, según se informa, rondara las 100.000 libras semanales, más del doble de lo que había puesto sobre la mesa el Inter, puede explicar en parte la decisión. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y aparentemente se lanzó a la oportunidad de ponerse a prueba en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que el también joven italiano Giovanni Leoni se unió al Liverpool el verano pasado, en una señal de que más jugadores están dispuestos a dejar la Serie A al inicio de sus carreras. Bien pudo verse convencido por la determinación de Alonso de llevarlo a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar destinado a convertirse en una figura clave con el nuevo mánager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Gonçalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Menudo premio gordo! Los campeones de Europa se estarán frotando las manos después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una cantidad tan ridícula de dinero por un jugador suplente que no fue titular ni en un solo partido de la Champions League la temporada pasada. No hay que olvidar que Ramos estaba llamado a ser la solución al problema del gol del PSG, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al reconvertir a Ousmane Dembele en un «falso nueve», algo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Tampoco le favorece el hecho de que siga estando a la sombra de un Cristiano Ronaldo de 41 años a nivel internacional. Así que los mejores equipos del mundo no estaban precisamente haciendo cola este verano para fichar a Ramos, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Increíble, sencillamente increíble. Dejemos una cosa clara desde el principio: Ramos es un buen delantero. Mostró un gran potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia están ahora mismo tratando desesperadamente de averiguar qué es exactamente lo que ha pasado aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté implicado ha provocado inevitablemente un buen número de teorías conspirativas, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, mantiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Nadie sabe con certeza, sin embargo, por qué el Milan sintió la necesidad de pagar una cifra récord en el club por Ramos. De nuevo, para que quede claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería ofrecer todo lo que Ruben Amorim quiere de su ‘9’. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos en realidad no ofrece ni de lejos la misma garantía en términos de goles. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad largamente esperada para que el eterno secundario pase a ser el protagonista. Pensamos cuando Ramos firmó un hat-trick con el Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022 que había nacido una estrella. Sin embargo, en lugar de construir el ataque de Portugal en torno a un delantero centro de verdadero potencial, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir con Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. Sin embargo, también hay que decir que él tampoco ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de poner de verdad bajo presión a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia similar en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG tenía una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. No era más que un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Y lo más importante es que ahora tiene la oportunidad de cambiar ese relato. Ramos va a ser la punta de lanza de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión sobre él para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí es una cifra alta, para un club de la Serie A es absolutamente gigantesca. Te toca a ti, Goncalo, ha llegado la hora de demostrar lo que vales... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otra operación muy inteligente del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor venden al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador al que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. El acuerdo mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba en solo 12 meses. Por tanto, estará encantado de haber generado una cantidad tan importante por el defensa neerlandés, aunque anteriormente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente, reinvertirá esa cantidad en un sustituto con mucho potencial, con el prometedor Luka Vuskovic, del Tottenham, en su radar en una operación separada tras su impresionante cesión en el Hamburgo. Tampoco anda escaso de opciones en el centro de la defensa, ya que cuenta con Lewis Dunk y Olivier Boscagli en su plantilla, además de un Igor Julio que regresará de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Está claro que es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero es inevitable pensar que el Tottenham ha sido llevado a pagar de más por el central después de que aparecieran esas informaciones que sugerían que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, pese a que estaba a punto de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Uno pensaría que una operación a precio rebajado por un jugador de su nivel debería haber costado de forma realista algo en torno a 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton es conocido por ser un negociador durísimo y el Tottenham pudo sentir que necesitaba actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League, Chelsea y Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece tener casi asegurada su salida este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el eje de la zaga Micky van de Ven podría seguir el mismo camino. El Tottenham se lleva, al menos, a un defensa contrastado en la Premier League que, con 26 años, aún no ha alcanzado su techo, tiene una gran salida de balón y posee la garra y la capacidad de liderazgo de las que tanto ha carecido el equipo. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales con el fichaje a coste cero Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, este es un movimiento que tiene mucho sentido. Tras dejar aparentemente claro que no ampliaría su etapa en el Amex, Van Hecke da un paso adelante respecto al Brighton en el punto intermedio de su carrera y bien podría ver esto como un trampolín hacia cosas aún mayores después de asentarse en la Premier League. Presumiblemente, ni Chelsea ni Liverpool concretaron el interés del que se informó, así que, si quiere ser un titular indiscutible en un club del llamado «Big Six», el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no puede ofrecer ningún tipo de fútbol europeo. Habiendo trabajado antes con el temperamental técnico italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápidamente. Realmente, para el Tottenham solo se puede ir hacia arriba tras otra desastrosa campaña nacional, y una pareja con Senesi parece muy sólida sobre el papel, al menos, dando al equipo una base defensiva firme mientras el conjunto del norte de Londres atraviesa lo que probablemente será un periodo de transición después de alejar la amenaza del descenso al final de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junio: Víctor Muñoz (de Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, podría parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy importante por un jugador al que solo fichó el verano pasado por apenas 5 millones de euros, pero el conjunto pamplonés siempre iba a estar lastrado por una elevada cláusula del 50 por ciento sobre una futura venta en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de euros de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) van camino del Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo significativa para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre parecía probable tras una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con la selección española para el Mundial, y la cláusula de rescisión hizo que tuvieran las manos atadas en lo relativo al precio. Nota: B-

    Para el Liverpool: ¡El primer fichaje de la era Andoni Iraola, y más combustible para la rivalidad entre Liverpool y Newcastle en el mercado de fichajes! El Newcastle había identificado a Munoz como el relevo ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha unido al Barcelona, pero el Liverpool, al detectar una oportunidad de mercado, se lanzó a frustrar su operación pese a que las conversaciones habían alcanzado una fase avanzada y, según se informa, la propia oferta del club de Tyneside había sido aceptada. El Liverpool ya verá esto como una especie de golpe de efecto, pero también estará encantado de fichar a un extremo joven tan bien valorado por un precio que podría acabar siendo una ganga. Munoz puede actuar en cualquiera de las dos bandas, así como por el centro, aportando una calidad y una profundidad muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en la delantera del Liverpool. Atacante directo y veloz, que además trabaja duro en defensa, el jugador de 22 años parece encajar a la perfección en el estilo de juego del nuevo Iraola, y al parecer el nuevo entrenador empujó para que la operación se cerrara. Sin embargo, tendrá que asegurarse de que el joven español no bloquee el camino de Rio Ngumoha para convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club confía en que no será así. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto Liverpool como Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre ambos dependió del jugador, y realmente no se puede culpar a Munoz por elegir un traspaso a Anfield. A pesar de tener todavía solo 22 años, ha tenido un inicio de carrera bastante nómada y este será ya su tercer gran club. Tras formarse en la famosa academia La Masia del Barcelona, más tarde acabó en el Real Madrid antes de unirse a Osasuna hace solo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo entorno, y su compatriota Iraola debería ser el entrenador perfecto para ayudarle a adaptarse. Tendrá una dura competencia para ganarse un puesto en el once, y eso puede exigirle mejorar su producción global, con el Liverpool todavía aparentemente dispuesto a ir a por el muy bien valorado mago de banda del RB Leipzig Yan Diomande, pero aun así debería disponer de muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool estaba realmente entre la espada y la pared en lo que respecta al futuro de Konate, pero esta situación podría haberse evitado si no se hubiera permitido que el contrato del defensa llegara a su fin. Si los Reds le hubieran atado con un nuevo contrato cuando estaba en el mejor momento de su carrera durante la campaña 2024-25, en la que ganaron el título, entonces habrían podido exigir una cantidad decente cuando llegara el momento de separar sus caminos, pero el francés acabó marchándose gratis tras una temporada individual nefasta. Tal y como estaban las cosas, habría sido directamente surrealista que el Liverpool accediera a las desorbitadas exigencias salariales de Konate, de unos 250.000 £ semanales según se informa, en medio de una campaña caótica marcada por una serie de errores de gran repercusión, con unas durísimas negociaciones que se prolongaron durante meses y meses sin llegar a nada, pese a que el jugador afirmara en abril que estaba cerca de un acuerdo. El Liverpool, al menos, ya ha fichado a posibles sustitutos como Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto siguió siendo una pérdida de tiempo masiva para todos. Nota: D

    Para el Real Madrid: Presumiblemente, por tanto, el Real Madrid le dará a Konate, objetivo de largo recorrido, el tipo de salario astronómico que busca, algo que, pese a que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo mal que estuvo el central durante toda la endeble defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según se informó, el Real Madrid había decidido poner fin a su interés en el jugador ya en noviembre del año pasado, lo cual es revelador. El francés es un buen defensa en sus días inspirados y, con 27 años, probablemente aún no ha alcanzado los mejores años para un jugador de su posición. El Madrid está apostando, en la práctica, por que recupere su mejor nivel en España, y podría ser una solución de coste relativamente bajo para una zona problemática del club; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ha dejado atrás sus mejores años, Eder Militao sigue lastrado por las lesiones y Dean Huijsen todavía es muy joven. Konate dista mucho de ser una solución de primer nivel, sin embargo, y este movimiento tiene el aire de poder salir muy mal muy rápido, dado el intenso escrutinio que rodea al Real Madrid, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que está a punto de conseguir tanto su soñado traspaso al Real Madrid como el salario galáctico que ansía. Sin embargo, tendrá que adaptarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el caldero que es el Bernabéu, habrá mucha menos paciencia con los errores que lastraron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar una llegada a Madrid como agente libre, y las dificultades del inglés en su temporada de debut deberían servirle de advertencia. Sin embargo, si puede recuperar pronto la confianza y su mejor versión, entonces tiene la oportunidad de consolidarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el renovado Real Madrid de Jose Mourinho. Sin embargo, que sea algo de lo que realmente es capaz dista mucho de estar garantizado. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en el prolongado periodo de éxitos del Manchester City. De hecho, el portugués era esencialmente el jugador perfecto para Pep Guardiola, por eso el catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que se venía gestando desde hacía tiempo. Verle marcharse gratis no es, evidentemente, una gran noticia desde el punto de vista financiero, pero era lo mínimo que se había ganado después de nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán muchísimo de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. No solo ha conseguido el Real Madrid a un jugador de una calidad sobresaliente a coste cero, sino que además le ha arrebatado su fichaje al eterno rival, el Barcelona. Tras meses de especulaciones, algunas de las cuales incluso comentó el propio Bernardo, el pase al Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió claramente todo. 'The Special One’ convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y la operación quedó prácticamente cerrada en 36 horas. Los mejores días de Silva están incuestionablemente atrás, pero durante la lucha por el título de la pasada temporada en la Premier League demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más importantes (su actuación contra el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente). Quizá aún más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real le birló al Barça el fichaje del internacional portugués. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El movimiento a España que llevaba tanto tiempo buscando. Durante al menos los tres últimos veranos, si no más, Silva ha sido vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar otra temporada en el Etihad. Esta vez no hubo manera de hacer cambiar de idea a Bernardo y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar para una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid está pasando por un momento difícil, después de haber sido desbancado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su sitio es un desafío que sin duda afrontará, y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid cuando era un poco más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: Este parece un movimiento extraño para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una figura defensiva clave desde su llegada en 2022, tras un inicio poco prometedor, así que verle marcharse con pérdidas resulta un tanto desconcertante. En su mejor versión, se puede defender que está entre los mejores del mundo en su posición. Dicho esto, el Chelsea sin duda pagó de más en su momento cuando fichó al español procedente del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares), y dado que, según se informó, había comunicado en privado su intención de salir y se ha mostrado abiertamente crítico con la forma en que se dirige el club, probablemente estará satisfecho con recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares) tras considerar que no era intocable. De hecho, quizá le habría costado sacar más que eso en futuras ventanas de fichajes por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también implica que una plantilla muy falta de experiencia se queda sin una de sus cabezas más curtidas, pero el Chelsea debe de confiar en que el joven Jorrel Hato pueda llenar ese vacío, además del esperado nuevo fichaje Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que, diga lo que diga Jose Mourinho, se hace, ya que el Real Madrid pone en marcha su campaña de incorporaciones tempranas con un fichaje sorpresa. El club ya gastó mucho el verano pasado en un lateral izquierdo para devolver a Alvaro Carreras al Bernabéu desde el Benfica, pero eso no le ha impedido desembolsar una gran suma por Cucurella, a quien, según se informó, identificó como objetivo su nuevo (viejo) entrenador. Una cantidad de 60 millones de euros es muy elevada para un equipo que ha adoptado un enfoque bastante austero en el mercado de fichajes en los últimos años, y exigirá un rendimiento inmediato de su inversión por parte de un jugador cuyo estado de forma ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en el mejor momento de su carrera, pero ¿cuántos años más de alto nivel va a poder sacar realmente el Real Madrid de él? Al menos sí reúne rasgos de un jugador «de Mourinho» por su energía y agresividad. El Real también se encuentra ahora con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el nuevo fichaje, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que claramente algo tendrá que moverse en el capítulo de salidas. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, el gran beneficiado de esta operación es Cucurella, que ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea sin rumbo y se ha unido a uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería volver a España, después de quedar desencantado con la manera en que BlueCo estaba gestionando sus asuntos en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que pusiera rumbo al Bernabéu en medio del interés del Atlético de Madrid. No sorprende, por tanto, que el acuerdo se cerrara tan rápido, con Cucurella presumiblemente dando el sí de inmediato cuando el Real Madrid llamó a su puerta. Dado que aparentemente era una apuesta de Mourinho, también tiene muchas opciones de asentarse como un jugador clave, con Carreras probablemente entrando y saliendo del once del portugués. Sin embargo, a la vista del elevado coste de la operación, debe rendir de inmediato o se expone a que la notoriamente impaciente afición del Bernabéu se le eche encima, especialmente teniendo en cuenta sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson figura sin duda entre los mejores fichajes de la historia del club, una pieza clave en la era de Jurgen Klopp, incorporado por solo 8 millones de libras desde el Hull City allá por 2017 y que, en su mejor momento, era posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. Sin embargo, no se puede negar que la edad había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, motivo por el que el Liverpool se movió pronto para reemplazarlo con la llegada de Milos Kerkez el verano pasado, e incluso habría vendido a Robertson en el mercado invernal si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema ahora, no obstante, es que Kerkez todavía no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que durante una complicada temporada 2025-26 para el Liverpool quedó dolorosamente claro que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson van a echarse mucho de menos en Merseyside. De hecho, la preocupación entre la afición ahora es que la marcha de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque que el nivel baje aún más la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. El Tottenham intentó fichar a Robertson en enero, obviamente, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que a la plantilla del Tottenham le faltaran calidad y fondo de armario en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de romperse el tobillo, por supuesto, pero los Spurs seguían teniendo para elegir a Destiny Udogie y al polivalente Djed Spence, mientras que el joven brasileño Souza acababa de llegar procedente del Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario desordenado, y sin duda puede ayudar al nuevo entrenador Roberto De Zerbi a cultivar una nueva cultura de compromiso al 100 por 100 dentro de la plantilla. El hecho de que llegue con retraso y como agente libre es un pequeño extra agradable, pero sigue existiendo la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había pasado a ser la segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería tener continuidad en la Premier League de cara al Mundial, algo que los Spurs aparentemente estaban dispuestos a ofrecerle. Robertson acabó siendo titular en más partidos en la segunda mitad de la temporada de los que probablemente esperaba, lo que significa que llega en una condición aceptable de cara a su viaje a Norteamérica, pero nunca hubo ninguna posibilidad de que siguiera en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una renovación en ningún momento. Sin embargo, sí tenía otras opciones además de los Spurs, y la Juventus estaba entre los clubes que, según se decía, estaban interesados en fichar al capitán de Escocia. Por eso resulta un poco extraño que haya decidido unirse a un club que solo evitó por los pelos el descenso al Championship en la última jornada de la temporada. No obstante, Robertson puede que ahora vea al Tottenham como una opción más atractiva de lo que lo era en enero, dado que De Zerbi tiene, sin ninguna duda, capacidad para mejorar significativamente a los Spurs durante el verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya a jugar mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la temporada pasada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: Un cambio de enfoque muy revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitirle finalmente fichar por el Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor rendirse de inmediato y dejarle salir en cuanto presentó una petición de traspaso, ya que la disrupción provocada por el delantero sueco no benefició en absoluto a Eddie Howe ni a sus jugadores. El Newcastle, por tanto, se ha movido rápido para dar salida a otro atacante descontento, y por una cantidad fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada con su club ni con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, ahora el reto para el Newcastle es invertir bien el dinero, porque malgastó por completo lo que recibió por Isak, y atraer a grandes talentos no va a ser más fácil este verano. El Newcastle ya no puede ofrecer fútbol de la Champions League a posibles nuevos fichajes, y su penoso 12.º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir los pasos de Isak y salir de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en disposición de gastar a lo grande en jugadores desde hace ya algún tiempo debido a sus bien documentados problemas para cumplir con las estrictas normas financieras de La Liga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento tras poner por fin su casa en orden sea gastarse 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés debería ser, desde luego, una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente ofensivo y es una máquina de presionar, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar el hecho de que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría firmar un buen Mundial, lo que haría que el precio pareciera más favorable, y también se ha señalado que el de Liverpool marcó 10 goles en la Champions League de esta temporada, pero seis de esos tantos llegaron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad fueron desde el punto de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque Gordon tiene más opciones de darle a Flick lo que quiere de un extremo y cobrará un salario menor que Rashford, había mejores oportunidades de mercado en otros lugares, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido común. Nota: C+

    Para Gordon: El fichaje con el que sueñan todos. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, especialmente durante los últimos dos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club que lleva tiempo persiguiendo claramente. Él mismo admitió que se dejó seducir por anteriores vínculos con el Liverpool, el club de su ciudad, al que además apoyaba de niño, mientras que al principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern se echó atrás lógicamente ante el precio exigido, y ahí radica ahora el gran desafío al que se enfrenta Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante la atención del jugador de 25 años, pero aun así estará sometido a una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo plagado de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece prescindible en el Camp Nou pese a haber sumado un total de 28 goles y asistencias en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente apenas pueda creerse su suerte. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle